Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
«После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Свидание с Кемером каждый день
Познакомьтесь с Кемером через его символы: Часовая башня, площадь Ататюрка и этнографический парк. Уникальная возможность насладиться атмосферой города
Начало: У Часовой башни
«Пешеходная улица Ататюрка — главная торговая улица с магазинами, ресторанами и барами»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
«Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия16 ноября 2025Отлично прогулялись с Ольгой, получили ответы на свои вопросы, связанные с информацией о сегодняшней жизни в Кемере, что и где
- ММария6 ноября 2025Время пролетело незаметно, легко, непринужденно. В своем ритме. Спасибо Ольге!
- ППолина24 октября 2025Благодарю гида Ольгу за экскурсию❤️Обаятельная женщина с огромным запасом знаний. Показала все самый интересные места в Кемере, ответила на все наши вопросы! Всем рекомендую!!!! 👍
- РРадмила19 октября 2025Ольга прекрасный рассказчик, большое количество исторической, связанной с разными эпохами информации.
Помимо исторических фактов, Ольга предоставила много рекомендаций по инфраструктуре Камера, где поесть, где что купить и где погулять.
Провели незабываемые 2 часа с огромным удовольствием. Спасибо!
- ЕЕвгений17 октября 2025Рекомендую данную экскурсию.
Всем кто впервые или находиться не в самом городе и хочет узнать о Кемере обязательно берети, останетесь довольными.
- ММарина8 сентября 2025Сложно ожидать каких-то знаковых исторических достопримечательностей от молодого туристического города Кемер. До экскурсии мы гадали, что предложит нам экскурсовод, чем
- ЕЕвгения29 августа 2025Ездили в Памуккале с Фатимой. Это было прекрасно!! Фатима бесподобна и как человек, и как экскурсовод, и как водитель. Мы
- ВВладимир15 августа 2025Экскурсию проводил гид Тургай. Была предоставлена очень удобная машина для такой длительной поездки. Экскурсия началась вовремя. В ходе поездки,практически на
- ЛЛюдмила3 февраля 2025Все было очень хорошо, привезли, отвезли, все рассказали и показали💯
- ММаксим3 июля 2024Были на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затрат, кроме тех о которых
- ААнна18 июля 2023Сама экскурсия нам понравилась. Гид был пунктуален, интеллигентен. Мы сначала обошли древний город Иерополис с его внушительным амфитеатром и музеем,
- ИИрина8 декабря 2022Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто - мама инвалид, и тем не менее прошло все отлично). Обязательно поедем на другие экскурсии!!!
- ААнна23 октября 2021Очень понравилось
- ООльга23 октября 2020Экскурсия в Памуккале незабываемая! По рекомендации Хайдара (он сам не смог) для нашей семьи из трёх человек ее провёл Ислам.
- ААлександра15 сентября 2020Отличная экскурсия. Паммуккале - очень необычное и красивое место! Античный амфитеатр также произвёл большое впечатление! Очень советуем брать индивидуальные экскурсии.
- ООльга12 сентября 2020Экскурсия прошла замечательно. Хайдар - очень внимательный, интересный человек и собеседник, который старается сделать поездку неутомительной и познавательной. Спасибо ему большое от всей нашей компании!
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кемера. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод