предупреждал Хайдар, в поездке не было. В день экскурсии Гид встретил нас в назначенное время на чистом, ухоженном автомобиле с кондиционером. Хайдар аккуратный и спокойный водитель, в пути были чуть больше 3х часов. Гид отлично говорит на русском языке, замечательно знает истории Турции, с удовольствием отвечает на любые вопросы. В Памукале сначала посетили каскад и бассейн Клеопатры, рекомендую заплыть ближе к источнику там вода более чистая и концентрированная. Вторая часть экскурсии была посвящена античному городу Иераполис, особенно впечатлили античные скульптуры, саркофаги, экспозиция старинных монет и конечно римский театр. На обратном пути Хайдар завез нас в кафе с национальной кухней, где мы поужинали перед обратной дорогой. Вся экскурсия заняла у нас около 11 часов (выезд в 8, возвращение в 19). С собой нужно взять полотенца, сланцы, купальные принадлежности, воду, крем от солнца и деньги на мелкие расходы, лучше в лирах. Гида однозначно рекомендую, честный и порядочный человек!