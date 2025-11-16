Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Кемере, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
«После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Свидание с Кемером каждый день
Пешая
2 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Свидание с Кемером каждый день
Познакомьтесь с Кемером через его символы: Часовая башня, площадь Ататюрка и этнографический парк. Уникальная возможность насладиться атмосферой города
Начало: У Часовой башни
«Пешеходная улица Ататюрка — главная торговая улица с магазинами, ресторанами и барами»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Ваш идеальный день в Анталье
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
«Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€325 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    16 ноября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Отлично прогулялись с Ольгой, получили ответы на свои вопросы, связанные с информацией о сегодняшней жизни в Кемере, что и где
    читать дальше

    находится, как работает. Историческая справка также была с интересом нами воспринята, информация действительно интересная, места древние, многое о них можно рассказать. Рекомендую экскурсию👍

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Время пролетело незаметно, легко, непринужденно. В своем ритме. Спасибо Ольге!
  • П
    Полина
    24 октября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Благодарю гида Ольгу за экскурсию❤️Обаятельная женщина с огромным запасом знаний. Показала все самый интересные места в Кемере, ответила на все наши вопросы! Всем рекомендую!!!! 👍
  • Р
    Радмила
    19 октября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Ольга прекрасный рассказчик, большое количество исторической, связанной с разными эпохами информации.
    Помимо исторических фактов, Ольга предоставила много рекомендаций по инфраструктуре Камера, где поесть, где что купить и где погулять.
    Провели незабываемые 2 часа с огромным удовольствием. Спасибо!
  • Е
    Евгений
    17 октября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Рекомендую данную экскурсию.
    Всем кто впервые или находиться не в самом городе и хочет узнать о Кемере обязательно берети, останетесь довольными.
    читать дальше

    Желею, что не взял экскурсию впервые дни отдыха. Было бы больше времени погулять по красивым локация города и сделать красивые фото.

  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Сложно ожидать каких-то знаковых исторических достопримечательностей от молодого туристического города Кемер. До экскурсии мы гадали, что предложит нам экскурсовод, чем
    читать дальше

    сможет наполнить предстоящие нам 2 часа прогулки? Каково же было наше удивление, когда в ходе увлекательной беседы оказалось, что отведенные 2 часа истекли! Экскурс от Эллинов до Хеттского царства, от завоеваний Александра Македонского до падения Византии и становления Османской империи - знания и эрудиция гида Ольги позволят вам узнать даже больше, чем вы можете представить! От древности к современности - как русскоязычный житель Турции, Ольга поделится интересными рассказами о жизни современной Турции, ну и конечно покажет самые красивые места Кемера. Рекомендую пройти эту экскурсию в первые дни пребывания в городе - получите массу полезной информации, необходимой каждому туристу. Не думайте, что Кемер - это только ваш отель, пляж и ближайший супермаркет, пожертвуйте двумя часами свободного времени и впустите Турцию в свое сердце!

  • Е
    Евгения
    29 августа 2025
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Ездили в Памуккале с Фатимой. Это было прекрасно!! Фатима бесподобна и как человек, и как экскурсовод, и как водитель. Мы
    читать дальше

    такую красоту увидели и в самой локации и по дороге! Настоящая забота о людях. Это редко бывает. До мелочей- остановиться в дороге, вкусняшки даже нам купили. Отдельное спасибо за фото и видео ❤️❤️❤️ рекомендую всем!!

  • В
    Владимир
    15 августа 2025
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Экскурсию проводил гид Тургай. Была предоставлена очень удобная машина для такой длительной поездки. Экскурсия началась вовремя. В ходе поездки,практически на
    читать дальше

    протяжении всего пути, Тургай рассказывал о разных этапах истории региона. Также мы много узнали о национальных особенностях жителей Турции. Очень рекомендуем данного гида другим путешественникам.

  • Л
    Людмила
    3 февраля 2025
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Все было очень хорошо, привезли, отвезли, все рассказали и показали💯
  • М
    Максим
    3 июля 2024
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Были на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затрат, кроме тех о которых
    читать дальше

    предупреждал Хайдар, в поездке не было. В день экскурсии Гид встретил нас в назначенное время на чистом, ухоженном автомобиле с кондиционером. Хайдар аккуратный и спокойный водитель, в пути были чуть больше 3х часов. Гид отлично говорит на русском языке, замечательно знает истории Турции, с удовольствием отвечает на любые вопросы. В Памукале сначала посетили каскад и бассейн Клеопатры, рекомендую заплыть ближе к источнику там вода более чистая и концентрированная. Вторая часть экскурсии была посвящена античному городу Иераполис, особенно впечатлили античные скульптуры, саркофаги, экспозиция старинных монет и конечно римский театр. На обратном пути Хайдар завез нас в кафе с национальной кухней, где мы поужинали перед обратной дорогой. Вся экскурсия заняла у нас около 11 часов (выезд в 8, возвращение в 19). С собой нужно взять полотенца, сланцы, купальные принадлежности, воду, крем от солнца и деньги на мелкие расходы, лучше в лирах. Гида однозначно рекомендую, честный и порядочный человек!

  • А
    Анна
    18 июля 2023
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Сама экскурсия нам понравилась. Гид был пунктуален, интеллигентен. Мы сначала обошли древний город Иерополис с его внушительным амфитеатром и музеем,
    читать дальше

    затем поплавали в бассейне Клеопатры, а после отправились смотреть белоснежные стены Памуккале. Неожиданностью стало для меня то, что в каменных чашах воды сейчас в разы меньше, чем на красивых рекламных проспектах. Но это в целом на наше настроение не повлияло. Мы очень рады, что оказались на этой прекрасной экскурсии.

  • И
    Ирина
    8 декабря 2022
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто - мама инвалид, и тем не менее прошло все отлично). Обязательно поедем на другие экскурсии!!!
  • А
    Анна
    23 октября 2021
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Очень понравилось
  • О
    Ольга
    23 октября 2020
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Экскурсия в Памуккале незабываемая! По рекомендации Хайдара (он сам не смог) для нашей семьи из трёх человек ее провёл Ислам.
    читать дальше

    Комфортная машина, спокойный и интеллигентный гид с глубокими знаниями истории своей страны и в данном случае Памуккале и все, что с ним связано.
    Благодарим Ислама за приятно проведённое время и незабываемые впечатления!!!
    Рекомендую всем!

  • А
    Александра
    15 сентября 2020
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Отличная экскурсия. Паммуккале - очень необычное и красивое место! Античный амфитеатр также произвёл большое впечатление! Очень советуем брать индивидуальные экскурсии.
    читать дальше

    Мы уже давно оценили, что индивидуальная экскурсия приносит гораздо больше удовольствия, знаний и положительных эмоций, чем групповая. Едем, куда хотим мы, в удобном для нас порядке, время на осмотр, фото и т. д. не ограничено. Хайдар - отличный гид, рассказал много интересного об истории этих мест и о жизни в современной Турции, прислушивался к нашим желаниям и интересам. Хайдар, спасибо Вам огромное за интересный, насыщенный день. Было ощущение, как будто давний знакомый показывает нам местные достопримечательности) Однозначно рекомендуем брать частные экскурсии у Хайдара!

  • О
    Ольга
    12 сентября 2020
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Экскурсия прошла замечательно. Хайдар - очень внимательный, интересный человек и собеседник, который старается сделать поездку неутомительной и познавательной. Спасибо ему большое от всей нашей компании!

