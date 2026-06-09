Здесь невероятно прозрачная вода, белоснежные пляжи и уединённые бухты без отелей и привычной городской жизни. По пути вы искупаетесь в открытом море, позагораете на яхте и полюбуетесь пейзажами, которые больше напоминают Индийский океан, чем Средиземноморье. Эта поездка — возможность побывать в атмосфере Мальдив, не покидая Турции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:30 — прибытие в порт Адрасан и посадка на яхту

10:00 — выход в море

10:45–11:45 — остров Сулуада. У вас будет свободное время для купания, отдыха и фотографий среди белоснежных пляжей и ярко-бирюзовой воды

12:00–12:40 — бухта Клеопатры или Love Bay. Ещё одна остановка для купания в открытом море и отдыха в живописной бухте

13:00–14:00 — обед на борту: рыба или курица, рис, паста, салаты и напитки

14:15–15:00 — бухта Сазак. Кристально чистая вода и дикая природа вокруг

15:30 — возвращение в порт Адрасан и трансфер в отель

Организационные детали