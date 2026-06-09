Здесь невероятно прозрачная вода, белоснежные пляжи и уединённые бухты без отелей и привычной городской жизни.
По пути вы искупаетесь в открытом море, позагораете на яхте и полюбуетесь пейзажами, которые больше напоминают Индийский океан, чем Средиземноморье. Эта поездка — возможность побывать в атмосфере Мальдив, не покидая Турции.
По пути вы искупаетесь в открытом море, позагораете на яхте и полюбуетесь пейзажами, которые больше напоминают Индийский океан, чем Средиземноморье. Эта поездка — возможность побывать в атмосфере Мальдив, не покидая Турции.
Описание экскурсии
9:30 — прибытие в порт Адрасан и посадка на яхту
10:00 — выход в море
10:45–11:45 — остров Сулуада. У вас будет свободное время для купания, отдыха и фотографий среди белоснежных пляжей и ярко-бирюзовой воды
12:00–12:40 — бухта Клеопатры или Love Bay. Ещё одна остановка для купания в открытом море и отдыха в живописной бухте
13:00–14:00 — обед на борту: рыба или курица, рис, паста, салаты и напитки
14:15–15:00 — бухта Сазак. Кристально чистая вода и дикая природа вокруг
15:30 — возвращение в порт Адрасан и трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, морская прогулка на яхте, обед на борту и страховка
- Дополнительно оплачиваются напитки, аренда масок и ласт и профессиональная фотосъёмка
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасжилеты для всех пассажиров
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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