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Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада

Сбежать от реальности и провести полдня на необитаемом острове (из Кемера)
Здесь невероятно прозрачная вода, белоснежные пляжи и уединённые бухты без отелей и привычной городской жизни.

По пути вы искупаетесь в открытом море, позагораете на яхте и полюбуетесь пейзажами, которые больше напоминают Индийский океан, чем Средиземноморье. Эта поездка — возможность побывать в атмосфере Мальдив, не покидая Турции.
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада

Описание экскурсии

9:30 — прибытие в порт Адрасан и посадка на яхту

10:00 — выход в море

10:45–11:45 — остров Сулуада. У вас будет свободное время для купания, отдыха и фотографий среди белоснежных пляжей и ярко-бирюзовой воды

12:00–12:40 — бухта Клеопатры или Love Bay. Ещё одна остановка для купания в открытом море и отдыха в живописной бухте

13:00–14:00 — обед на борту: рыба или курица, рис, паста, салаты и напитки

14:15–15:00 — бухта Сазак. Кристально чистая вода и дикая природа вокруг

15:30 — возвращение в порт Адрасан и трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, морская прогулка на яхте, обед на борту и страховка
  • Дополнительно оплачиваются напитки, аренда масок и ласт и профессиональная фотосъёмка
  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасжилеты для всех пассажиров
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 08:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

Входит в следующие категории Кемера

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