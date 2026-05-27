Зелёный каньон: путешествие из Кемера на весь день

Размеренный отдых на фоне высоких скал, густых сосновых лесов и малахитовой глади воды
На двухпалубном корабле вы проплывёте по Большому и Малому каньонам. В программе — всё, за чем обычно едут на природу: отдых на воде, рыбалка и купание.

Обед включён в стоимость и пройдёт в ресторане с видом на каньон: среди таких пейзажей даже просто посидеть за столом уже удовольствие!
Описание экскурсии

7:00 — отправление от отелей
10:00 — прибытие к Зелёному каньону
10:30 — прогулка по Большому каньону, купание у пирса (≈30 минут)
12:30 — обед в горном ресторане: речная форель на глиняной сковороде или куриный шашлык, свежие салаты
13:30 — водная прогулка по Нижнему каньону: рыбалка или дополнительное купание (≈30 минут)
16:00 — выезд обратно в Кемер
18:00 — возвращение в отели

Обратите внимание: трансфер до каньона и водная прогулка не предполагают полноценной экскурсии от гида — это видовая поездка. В высокий сезон на корабле присутствует русскоговорящий сопровождающий.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе, обед, безалкогольные напитки на кораблике, снаряжение для рыбалки
  • Напитки в ресторане оплачиваются дополнительно
  • Возьмите с собой купальники, полотенце, солнцезащитный крем
  • С вами будет один из наших сопровождающих

в понедельник и четверг в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 8 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

