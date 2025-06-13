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на Трипстере. Цена адекватная, ниже чем у отельного гида, а в итоге все мы сидели в одном автобусе. Немного затяжная дорога до города, но дети перенесли отлично, автобус старенький, но бодрый) первой остановкой были грязи, измазались, поплавали в бассейне. Потом нас покормили вкусным обедом и посадили на лодки. Прогулка по реке великолепная, очень красиво, приятно ехать. Гид Дмитрий очень классный, рассказывает интересно. Увидели и голубого краба и потрясающих черепах, ну а пляж выше всяких похвал. Очень теплая вода, приятный песочек. Всем советую посетить данную экскурсию!