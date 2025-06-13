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Ликийские гробницы – экскурсии в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Ликийские гробницы» в Мармарисе, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Красоты Дальяна - из Мармариса
На автобусе
11 часов
7 отзывов
Групповая
Красоты Дальяна - из Мармариса
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Дальяну: грязевые источники, древние гробницы и Черепаший пляж. Незабываемый день для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Мармарисе
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€30 за человека
По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
8 часов
Водная прогулка
По реке Дальян и в Долину крабов
Путешествие по реке Дальян подарит незабываемые впечатления: наблюдение за черепахами, ловля крабов и посещение древних гробниц
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Из Мармариса к Дальяну на корабле (с трансфером и обедом)
На теплоходе
10 часов
Водная прогулка
Из Мармариса к Дальяну на корабле
Погрузитесь в мир приключений на роскошном теплоходе, исследуя уникальные места, такие как Черепаший пляж и Ликийские гробницы. Это стоит увидеть
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Сегодня в 08:00
23 июн в 08:00
$32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    13 июня 2025
    Красоты Дальяна - из Мармариса
    Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что взяли экскурсию именно здесь
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    на Трипстере. Цена адекватная, ниже чем у отельного гида, а в итоге все мы сидели в одном автобусе. Немного затяжная дорога до города, но дети перенесли отлично, автобус старенький, но бодрый) первой остановкой были грязи, измазались, поплавали в бассейне. Потом нас покормили вкусным обедом и посадили на лодки. Прогулка по реке великолепная, очень красиво, приятно ехать. Гид Дмитрий очень классный, рассказывает интересно. Увидели и голубого краба и потрясающих черепах, ну а пляж выше всяких похвал. Очень теплая вода, приятный песочек. Всем советую посетить данную экскурсию!

    Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада чтоДобрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада чтоДобрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада чтоДобрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что
  • Н
    Наталья
    11 июня 2025
    Красоты Дальяна - из Мармариса
    Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере по реке очень понравилось, пляж замечательный, море теплое, много черепашек и вкусный краб! Все супер! Организация нормальная, кормили вкусно.
    Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катереОчень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катереОчень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катереОчень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катереОчень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катереОчень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере
  • А
    Анна
    27 мая 2025
    Красоты Дальяна - из Мармариса
    Гиду Дмитрию ставлю самую высокую оценку! Заряжает позитивом!

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Ликийские гробницы»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красоты Дальяна - из Мармариса
  2. По реке Дальян и в Долину крабов - из Мармариса
  3. Из Мармариса к Дальяну на корабле (с трансфером и обедом)
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Ликийские гробницы" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.2 из 5
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