Бирюзовый рай: водная прогулка по заливу Гёкова (обед включён)
Живописные острова, солнечные ванны и купание в открытом море - из Мармариса
Эта индивидуальная морская прогулка по заливу Гёкова создана для тех, кто хочет провести день вдали от многолюдных экскурсий и насладиться красотой Эгейского побережья в комфортной и спокойной атмосфере.
В стоимость включён трансфер из Мармариса, а сама прогулка рассчитана на компанию до 6 человек, что делает её идеальным вариантом для семьи или группы друзей.
Описание экскурсии
После старта из порта Чамлы вы отправитесь к самым живописным бухтам и островам региона. В течение дня предусмотрены остановки для купания, отдыха на борту, снорклинга и знакомства с природными достопримечательностями залива. Вы посетите пляж Инджекум, Ладживерт Кой, остров Кроликов и знаменитый остров Клеопатры, где сможете прогуляться по легендарному пляжу и насладиться великолепными пейзажами.
Во время прогулки будет приготовлен обед. На выбор предлагается рыба, курица или котлеты, которые подаются с салатом и макаронами.
На борту будет достаточно времени для отдыха, принятия солнечных ванн, фотографий и наслаждения морскими видами. Благодаря индивидуальному формату прогулки маршрут и продолжительность остановок могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из Мармариса и обратно
Во время прогулки предоставляется обед: на выбор рыба, курица или котлеты с салатом и макаронами
Входной билет на остров Клеопатры оплачивается отдельно (по желанию)
Напитки можно принести с собой
С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для читать дальшеуменьшить
тех, кто любит яркие эмоции.
Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот.
Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!
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