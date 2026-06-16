Эта индивидуальная морская прогулка по заливу Гёкова создана для тех, кто хочет провести день вдали от многолюдных экскурсий и насладиться красотой Эгейского побережья в комфортной и спокойной атмосфере. В стоимость включён трансфер из Мармариса, а сама прогулка рассчитана на компанию до 6 человек, что делает её идеальным вариантом для семьи или группы друзей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

После старта из порта Чамлы вы отправитесь к самым живописным бухтам и островам региона. В течение дня предусмотрены остановки для купания, отдыха на борту, снорклинга и знакомства с природными достопримечательностями залива. Вы посетите пляж Инджекум, Ладживерт Кой, остров Кроликов и знаменитый остров Клеопатры, где сможете прогуляться по легендарному пляжу и насладиться великолепными пейзажами.

Во время прогулки будет приготовлен обед. На выбор предлагается рыба, курица или котлеты, которые подаются с салатом и макаронами.

На борту будет достаточно времени для отдыха, принятия солнечных ванн, фотографий и наслаждения морскими видами. Благодаря индивидуальному формату прогулки маршрут и продолжительность остановок могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали