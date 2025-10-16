И Ирина

Все прошло отлично. Понравился остров Клеопатры, где у нас было около 2 часов на осмотр древностей и купанье. Песок там действительно волшебный. Еще было 3 остановки в море/бухтах. На одном острове, в бухте которого останавливались, было много диких кроликов. Они очаровательные. Берите очки для плавания во всех точках удивительный морской мир.