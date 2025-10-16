Групповая
Из Мармариса - на остров Клеопатры
Путешествие на остров Клеопатры из Мармариса подарит вам незабываемые моменты. Песчаные пляжи, исторические руины и живописные бухты ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
9 мая в 09:00
11 мая в 09:00
€40 за человека
Групповая
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Погрузитесь в морское приключение на острова Клеопатры и Фенерли. Пляжи, купание и обед на яхте сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и субботу в 09:30
9 мая в 09:30
11 мая в 09:30
€42 за человека
Групповая
Остров Клеопатры из Мармариса
Путешествие на Остров Клеопатры из Мармариса подарит вам незабываемые впечатления: древние руины, уникальный песок и живописные бухты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота
Сегодня в 08:30
9 мая в 08:30
$32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Все прошло отлично. Понравился остров Клеопатры, где у нас было около 2 часов на осмотр древностей и купанье. Песок там действительно волшебный. Еще было 3 остановки в море/бухтах. На одном острове, в бухте которого останавливались, было много диких кроликов. Они очаровательные. Берите очки для плавания во всех точках удивительный морской мир.
С
Всё прошло отлично. Забрали из отеля, вернули в отель. Очень красиво.
К
Экскурсия прошла отлично, очень красиво, все что заявлено - соответствует действительности. У этого же организатора потом взяли ещё одну экскурсию.
K
В реальности пляж отличается от фото)) но все равно прикольное место, не пожалели, что посетили.
Р
Шикарнейший пляж Клеопатры с суперводой и песком. Отличные заплывы в бухты Эгейского моря
И
Экскурсия понравилась. Локации красивые, на острове Клеопатры красивый античный амфитеатр, а также пляж с чистейшей водой! Помимо острова Клеопатры,были еще три остановки для купания, причем цвет моря везде был разным — от аквамарина до бирюзы.
Экскурсия хорошая, претензий и нареканий нет. Цена соответствует качеству.
А
Замечательная экскурсия. Прекрасная водная прогулка. Вдоволь накупались на красивейших пляжах. Рекомендуем
Все понравилось👍
Только по меньше бы людей в трансфере, полный автобус набили. Но ехать до причала недолго, так что не сильно критично. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Остров Клеопатры»
