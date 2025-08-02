читать дальше

и не все сговорчивые.)) Нашла подход и сбалансировала ситуацию, которая могла выйти из под контроля. Только за это- большое уважение Насте.

Были на классном пляже Голубая лагуна около Олюдениз, купались в бирюзовой прозрачной воде, а дочка в это время летала в небе на параплане, ей тоже очень понравилось, это отдельная оплачиваемая активность. Пляж организованный, много лежаков, даже чересчур, местА необыкновенно красивые, море, горы, солнце, воздух - нам только это и надо!

Каньон Сыклыкент - это природное необыкновенное место, ущелье с горной речкой, которое сужается, если идти вглубь, вода ледяная, течение активное, нужна спец обувь, ее можно купить или арендовать на месте, но виды великолепные!

Нас накормили обедом довольно плотно и вкусно, я ела речную форель на гриле- приготовлено отменно. Рядом с каньоном предлагают гранатовый сок, вкусный и полезный. Я купила бутылку сока еще и пить в отеле.

Ехать долго, это правда, обратно три часа в дороге, но нам не было скучно, мы смотрели и обрабатывали фото и видео с новых локаций. Водитель хороший, аккуратный.

Большое спасибо Анастасии за ее толерантность, смелость и любовь у своей работе.

Экскурсию рекомендую, мы получили и эстетическое удовольствие, и заряд бодрости. И информация была интересной. Спасибо.