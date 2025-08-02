Мои заказы

Лагуны – экскурсии в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Лагуны» в Мармарисе, цены от €39. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
На яхте по Эгейским островам
На яхте
6.5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
€43 за человека
Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
Из Мармариса в Фетхие: Голубая лагуна
Путешествие из Мармариса в Фетхие откроет вам красоту Голубой лагуны и величие ущелья Саклыкент. Почувствуйте себя героем фильма 80-х
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
«Почувствуйте себя героями фильма 80-х, плавая в Голубой лагуне, и испытайте весь спектр эмоций — от восторга до трепета — на прогулке по скалистому ущелью Саклыкент»
Расписание: во вторник и пятницу в 07:00
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
€40 за человека
На яхте по изумрудным лагунам в окрестностях Мармариса
На яхте
7 часов
Водная прогулка
На яхте по изумрудным лагунам
Полдня в Мармарисе на яхте: три бухты, фосфорная пещера и Турунч. Купание, обед и фотопаузы ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: У вашего отеля
«Зелёное море — лагуна с водой малахитового оттенка»
Расписание: ежедневно в 09:15
13 авг в 09:15
14 авг в 09:15
€39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    2 августа 2025
    Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
    Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию перекус турецкой баранкой с
    читать дальше

    конжутом включен, мелочь, а приятно. До этого присматриваюсь к подобной экскурсии через другого оператора, все таки мне кажется тут лучше: сначала на море, пока ещё солнце не такое активное, а уже потом в жару на каньон. Гид Анастасия очень подробно заранее рассказала план экскурсии, потом по ходу дела рассказывала и советовала, что брать, что оставить. В Олюденизе море красивое, бирюзовое, но вода мутновата, маски брать не было смысла. Обед был полноценный, за доп плату взяли свежевыжатые соки.
    В каньоне было очень много народу, прямо толпы, но что поделаешь, сезон. Видели людей с грудничками, зачем? Все таки путь непростой, рисковать не стоит. Рекомендуется быть в коралках, но сын был в обычных шлепках, аккуратно, но прошли. Надо 1 небольшой участок перейти 2-3 минуты, а дальше норм. Чем дальше вглубь каньон успеете дойти, тем меньше народу, поскольку у на группа в целом соблюдала тайминг, нам дали 1 ч 20 минут, успели и прогуляться, и пофотографироваться.
    Дорога как и обещали в 1 сторону 3 ч и обратно столько же. Выехали в 7:00, вернулись в 19:10.

  • Л
    Лика
    22 июля 2025
    На яхте по Эгейским островам
    Все отлично!
  • Е
    Елизавета
    8 июля 2025
    На яхте по Эгейским островам
    Очень красивые места, потрясающие виды, достаточно времени для купания, нормальный обед. Всё понравилось, единственное, людей конечно было не до 40, а минимум в 2 раза больше, причём большинство турки, с турецкой музыкой
  • С
    Сабина
    26 июня 2025
    Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
    Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек, у каждого свой характер
    читать дальше

    и не все сговорчивые.)) Нашла подход и сбалансировала ситуацию, которая могла выйти из под контроля. Только за это- большое уважение Насте.
    Были на классном пляже Голубая лагуна около Олюдениз, купались в бирюзовой прозрачной воде, а дочка в это время летала в небе на параплане, ей тоже очень понравилось, это отдельная оплачиваемая активность. Пляж организованный, много лежаков, даже чересчур, местА необыкновенно красивые, море, горы, солнце, воздух - нам только это и надо!
    Каньон Сыклыкент - это природное необыкновенное место, ущелье с горной речкой, которое сужается, если идти вглубь, вода ледяная, течение активное, нужна спец обувь, ее можно купить или арендовать на месте, но виды великолепные!
    Нас накормили обедом довольно плотно и вкусно, я ела речную форель на гриле- приготовлено отменно. Рядом с каньоном предлагают гранатовый сок, вкусный и полезный. Я купила бутылку сока еще и пить в отеле.
    Ехать долго, это правда, обратно три часа в дороге, но нам не было скучно, мы смотрели и обрабатывали фото и видео с новых локаций. Водитель хороший, аккуратный.
    Большое спасибо Анастасии за ее толерантность, смелость и любовь у своей работе.
    Экскурсию рекомендую, мы получили и эстетическое удовольствие, и заряд бодрости. И информация была интересной. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Лагуны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На яхте по Эгейским островам
  2. Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
  3. На яхте по изумрудным лагунам в окрестностях Мармариса
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в августе 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Лагуны" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 43. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.3 из 5
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2025 год по теме «Лагуны», 4 ⭐ отзыва, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь