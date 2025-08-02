Водная прогулка
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
€43 за человека
Групповая
Из Мармариса в Фетхие: Голубая лагуна
Путешествие из Мармариса в Фетхие откроет вам красоту Голубой лагуны и величие ущелья Саклыкент. Почувствуйте себя героем фильма 80-х
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
«Почувствуйте себя героями фильма 80-х, плавая в Голубой лагуне, и испытайте весь спектр эмоций — от восторга до трепета — на прогулке по скалистому ущелью Саклыкент»
Расписание: во вторник и пятницу в 07:00
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
€40 за человека
Водная прогулка
На яхте по изумрудным лагунам
Полдня в Мармарисе на яхте: три бухты, фосфорная пещера и Турунч. Купание, обед и фотопаузы ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: У вашего отеля
«Зелёное море — лагуна с водой малахитового оттенка»
Расписание: ежедневно в 09:15
13 авг в 09:15
14 авг в 09:15
€39 за человека
- ААйгуль2 августа 2025Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию перекус турецкой баранкой с
- ЛЛика22 июля 2025Все отлично!
- ЕЕлизавета8 июля 2025Очень красивые места, потрясающие виды, достаточно времени для купания, нормальный обед. Всё понравилось, единственное, людей конечно было не до 40, а минимум в 2 раза больше, причём большинство турки, с турецкой музыкой
- ССабина26 июня 2025Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек, у каждого свой характер
