Датча покоряет с первого взгляда: чистейшие пляжи, прозрачная морская вода, узкие улочки с белыми домиками, пышные бугенвиллеи. Вы прогуляетесь по старинному городку, насладитесь калейдоскопом ароматов и красок на местном рынке. А в свободное время попробуете местные блюда в прибрежном кафе или искупаетесь на живописном пляже.

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Мармариса. По пути вы полюбуетесь сверкающими водами Эгейского моря, извилистыми дорогами и зелёными холмами полуострова Датча.

10:30–12:00 — прогулка по Старому городу. Вы пройдётесь по историческим улицам, рассмотрите традиционные турецкие дома. Узнаете об античном прошлом Датчи и её связях с древними цивилизациями, а также о любопытных местных традициях.

12:00–12:45 — обед в традиционном ресторане: турецкое пиде — местная пицца с различными начинками и свежий салат.

12:45–14:30 — базар Датчи. Здесь вы найдёте свежайшие фрукты, местный мёд, оливковое масло, специи, сувениры ручной работы и многое другое. Мы расскажем, какими продуктами славится этот регион, и посоветуем, что попробовать и купить.

14:30–16:00 — озеро Ылыджа и пляж Ташлык. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть у прохладного пресноводного озера, которое находится прямо у кромки тёплого моря.

16:00–17:00 — возвращение в Мармарис

17:00–17:30 — прибытие в отель

Организационные детали