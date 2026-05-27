В Старую Датчу на Эгейском побережье - из Мармариса (обед включён)
Совместить отдых на море с культурным и гастрономическим исследованием региона
Датча покоряет с первого взгляда: чистейшие пляжи, прозрачная морская вода, узкие улочки с белыми домиками, пышные бугенвиллеи. Вы прогуляетесь по старинному городку, насладитесь калейдоскопом ароматов и красок на местном рынке. А в свободное время попробуете местные блюда в прибрежном кафе или искупаетесь на живописном пляже.
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Мармариса. По пути вы полюбуетесь сверкающими водами Эгейского моря, извилистыми дорогами и зелёными холмами полуострова Датча.
10:30–12:00 — прогулка по Старому городу. Вы пройдётесь по историческим улицам, рассмотрите традиционные турецкие дома. Узнаете об античном прошлом Датчи и её связях с древними цивилизациями, а также о любопытных местных традициях.
12:00–12:45 — обед в традиционном ресторане: турецкое пиде — местная пицца с различными начинками и свежий салат.
12:45–14:30 — базар Датчи. Здесь вы найдёте свежайшие фрукты, местный мёд, оливковое масло, специи, сувениры ручной работы и многое другое. Мы расскажем, какими продуктами славится этот регион, и посоветуем, что попробовать и купить.
14:30–16:00 — озеро Ылыджа и пляж Ташлык. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть у прохладного пресноводного озера, которое находится прямо у кромки тёплого моря.
16:00–17:00 — возвращение в Мармарис
17:00–17:30 — прибытие в отель
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе. Мы встретим вас в Мармарисе, Ичмелере или Хисароню и после привезём обратно
В стоимость включён обед (пиде и салат). Напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мармарисе, Ичмелере или Хисароню
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и читать дальшеуменьшить
тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии на «В Старую Датчу на Эгейском побережье - из Мармариса (обед включён)»