Вы увидите главные природные «визитки» Мармариса всего за полдня.
Искупаетесь в трёх бухтах с разными оттенками моря, прогуляетесь по рыбацкому посёлку Турунч и заглянете в сияющую фосфорную пещеру. Всё это без спешки — с обедом на борту и с фотопаузами в самых эффектных точках.
Описание экскурсии
Уютный рыбацкий посёлок Турунч — вы сойдёте на берег и погуляете по набережной. При желании купите мёд из цветков апельсина и попробуете турецкое мороженое.
Три бухты с открыточными видами:
- Зелёное море — лагуна с водой малахитового оттенка. Цвет создают сосновые склоны и светлый песок на дне
- Голландский пляж — широкая дуга песчано-галечного берега, дно здесь видно на глубине до 15 метров
- Красные пески — песчаная коса ярко-красного цвета, которая делит бухту пополам. Она создаёт любопытную иллюзию — как будто человек идёт по глади воды. Не случайно об этом месте рассказывают легенду про принцессу
- Фосфорная пещера — сделаем короткую фотопаузу у грота, стены которого при дневном свете отливают голубым
Ориентировочный тайминг
9:15 — сбор и трансфер из отелей Мармариса
10:00 — отправление яхты
12:00 — высадка в Турунче (1 час свободного времени)
13:30 — купание в бухте Голландский пляж (40 мин.)
15:00 — фото-стоп у Фосфорной пещеры
15:30 — купание в бухте Красные пески (40 мин.)
16:30 — прибытие в порт Мармариса
17:00 — развозка по отелям
Организационные детали
- Прогулка проходит на открытой трёхпалубной яхте на 120 человек
- Ограничение по возрасту 5+
- Обед и трансфер из отеля и обратно, а также страховка на время поездки входят в стоимость. Алкогольные напитки, чипсы, мороженое и расходы на берегу — по желанию, за свой счёт
- На яхте вас будет сопровождать русскоговорящий сотрудник нашей команды
ежедневно в 09:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3778 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
