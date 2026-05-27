Вы увидите главные природные «визитки» Мармариса всего за полдня. Искупаетесь в трёх бухтах с разными оттенками моря, прогуляетесь по рыбацкому посёлку Турунч и заглянете в сияющую фосфорную пещеру. Всё это без спешки — с обедом на борту и с фотопаузами в самых эффектных точках.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Уютный рыбацкий посёлок Турунч — вы сойдёте на берег и погуляете по набережной. При желании купите мёд из цветков апельсина и попробуете турецкое мороженое.

Три бухты с открыточными видами:

— лагуна с водой малахитового оттенка. Цвет создают сосновые склоны и светлый песок на дне Голландский пляж — широкая дуга песчано-галечного берега, дно здесь видно на глубине до 15 метров

— песчаная коса ярко-красного цвета, которая делит бухту пополам. Она создаёт любопытную иллюзию — как будто человек идёт по глади воды. Не случайно об этом месте рассказывают легенду про принцессу Фосфорная пещера — сделаем короткую фотопаузу у грота, стены которого при дневном свете отливают голубым

Ориентировочный тайминг

9:15 — сбор и трансфер из отелей Мармариса

10:00 — отправление яхты

12:00 — высадка в Турунче (1 час свободного времени)

13:30 — купание в бухте Голландский пляж (40 мин.)

15:00 — фото-стоп у Фосфорной пещеры

15:30 — купание в бухте Красные пески (40 мин.)

16:30 — прибытие в порт Мармариса

17:00 — развозка по отелям

Организационные детали