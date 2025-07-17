Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
«Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств»
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
28 июл в 08:30
30 июл в 08:30
€675
€750 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест»
24 июл в 08:00
25 июл в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 июля 2025Посетили со Светланой античный Сиде 17 июля, утром в 7.10 для нашей семьи не рано, зато прохладнее. По рекомендации брата,
- ДДмитрий16 июля 2025Отличная прогулка с замечательной Светланой. Старый Сиде очень впечатлил, Светлана рассказала много всего интересного, экскурсия была насыщена, но не перегружена.
- ЕЕвгения9 июля 2025Экскурсия потрясающая, Светлана отличный рассказчик. Лучше прислушаться к совету Светланы и начать экскурсию как можно раньше: не так жарко и
- ДДарья23 августа 2024Спасибо большое Угуру за интереснейшую экскурсию! Ездили большой семьёй, с маленьким ребенком (1,8). Все прошло отлично, не смотря на дальнюю
- ККапитолина6 февраля 2024Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают
- ММарина5 сентября 2022Незабываемое путешествие - Угур прекрасный рассказчик и знаток истории. Профессионализм, тактичность и глубина знаний Угура радовали всю прездку. У нас
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 675 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Сиде. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!