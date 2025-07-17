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Храмы и соборы Сиде с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Сиде, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Античный Сиде: зарождение цивилизации
На машине
4 часа
149 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
«Первая достопримечательность — уцелевший фасад храма Аполлона, построенный в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств»
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
На машине
12 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
28 июл в 08:30
30 июл в 08:30
€675€750 за всё до 6 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест»
24 июл в 08:00
25 июл в 08:30
€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 июля 2025
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Посетили со Светланой античный Сиде 17 июля, утром в 7.10 для нашей семьи не рано, зато прохладнее. По рекомендации брата,
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    который с семьёй был в 2024 г впечатлен экскурсией со Светланой и дал мне ссылку. Бронировали ещё в Москве заранее. Замечательно! Интересно! Искренне заинтересован человек античной историей и умеет подать факты ненапряжно для взрослых и детей. Чем раньше выезд, тем лучше, пока улочки свободны и тень погуще. Рассказывает Светлана интересно, предлагает хорошие ракурсы для фото, в дорогу получили ещё и бутылочки водички. Нас ждал водитель с машиной. Советую эту экскурсию!

  • Д
    Дмитрий
    16 июля 2025
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Отличная прогулка с замечательной Светланой. Старый Сиде очень впечатлил, Светлана рассказала много всего интересного, экскурсия была насыщена, но не перегружена.
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    Были с 2 детьми. Очень удобно, что Светлана с водителем, забрали из отеля и вернули туда же. Экскурсия началась очень рано и это прекрасно, не было изнуряющей жары, город только просыпался и мы насладились его видами без лишних людей и туристов!

    Отличная прогулка с замечательной Светланой. Старый Сиде очень впечатлил, Светлана рассказала много всего интересного, экскурсия былаОтличная прогулка с замечательной Светланой. Старый Сиде очень впечатлил, Светлана рассказала много всего интересного, экскурсия былаОтличная прогулка с замечательной Светланой. Старый Сиде очень впечатлил, Светлана рассказала много всего интересного, экскурсия была
  • Е
    Евгения
    9 июля 2025
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Экскурсия потрясающая, Светлана отличный рассказчик. Лучше прислушаться к совету Светланы и начать экскурсию как можно раньше: не так жарко и
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    почти нет людей. Мы любим все подробно рассмотреть, задать вопросы, на каждом объекте после информации давалось время спокойно прикоснуться к истории, а не как в групповых экскурсиям все бегом-бегом. Очень рекомендую индивидуальную экскурсию со Светланой - получите максимум полезной информации по истории и современности! Спасибо 🌸

    Экскурсия потрясающая, Светлана отличный рассказчик. Лучше прислушаться к совету Светланы и начать экскурсию как можно раньше:Экскурсия потрясающая, Светлана отличный рассказчик. Лучше прислушаться к совету Светланы и начать экскурсию как можно раньше:Экскурсия потрясающая, Светлана отличный рассказчик. Лучше прислушаться к совету Светланы и начать экскурсию как можно раньше:Экскурсия потрясающая, Светлана отличный рассказчик. Лучше прислушаться к совету Светланы и начать экскурсию как можно раньше:
  • Д
    Дарья
    23 августа 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
    Спасибо большое Угуру за интереснейшую экскурсию! Ездили большой семьёй, с маленьким ребенком (1,8). Все прошло отлично, не смотря на дальнюю
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    дорогу. Угур очень интересно и доступно рассказывает историю Турции и, непосредственно, города Демре. Хотелось слушать ещё и ещё. Храм, в котором служил Николай Чудотворец поражает своей историей. Город Мира красивый и величественный! Но, конечно, главное -экскурсовод, который нас безумно заинтересовал всеми местами с их историей! Спасибо 😊

  • К
    Капитолина
    6 февраля 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
    Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают
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    его неутомительным, и спасибо Угуру за интереснейший рассказ о переплетении историй племен, греков, римлян. Мира поразительна духом гордого народа, а храм св. Николая - наполнен духом и верой раннего православия. Много раз перестраивался и расширялся, и спасибо правительству за содержание храма в таком исключительном состоянии, это поражает. Угур прокомментировал все сохранившиеся фрески 9-11 вв., мозаичные полы, значение каждого сакрального места в храме, - было очень интересно! конечно, рекомендую! И еще раз - большое спасибо гиду за внимательное отношение к организации экскурсии и моим индивидуальным запросам и вопросам.

  • М
    Марина
    5 сентября 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
    Незабываемое путешествие - Угур прекрасный рассказчик и знаток истории. Профессионализм, тактичность и глубина знаний Угура радовали всю прездку. У нас
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    был не простой запрос - мама мало подвижная, а дорога предстояла дальняя, Ур организовал комфортный трансфер с очень милым водителем. С удовольствием обратимся к Угуру снова, всем рекомендую! .

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Соборы и храмы»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Античный Сиде: зарождение цивилизации
  2. Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
  3. Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Античный город
  3. Памуккале
  4. Водопад Манавгат
  5. Амфитеатр
  6. Храм Аполлона
  7. Иераполис
  8. Площадь Агора
  9. The land of legends
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 675 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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