Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде

«Экскурсия на остров Сулуада из Кемера» - это самый приятный способ насладиться чудесами природы, посетить самые

Групповая
«Экскурсия на остров Сулуада из Кемера» — это самый приятный способ насладиться чудесами природы, посетить самые красивые места для купания и позагорать! У вас останутся прекрасные воспоминания, которые вы никогда не забудете!
Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде
Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде
Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде
Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде
Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде
Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде
Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Сулуада
  • Бухта Аксэки
  • Залив Аксеки
  • Пещера Любви

Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде

Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде предлагает вам возможность увидеть Мальдивы в Турции.
Действительно, эти заливы, которые называют «Мальдивы в Турции», заслуживают этого титула до конца. Мы уверены, что вы согласитесь с нами, как только увидите!
Приготовьтесь быть очарованными красотой Сулуады!
Чтобы все было еще лучше, мы заберем вас из вашего отеля и отвезем в порт Адрасан. Когда все наши гости будут готовы, мы займем свое место на палубе и поплывем в бесконечную синеву!
Во время поездки вы можете задаться вопросом, почему поблизости нет отелей или объектов. Потому что «Разве такой природный курорт, как Сулуада, не будет отличным вариантом для нереста?» Кто-нибудь так думал?
Может быть, так и предполагалось, но некоторые бухты и побережья на нашем маршруте являются родиной Кареттас, и поэтому эти жилые районы должны быть защищены от людей, загрязнения или построек. По этой причине эти природные места не были затронуты.
Если вам повезет, вы сможете увидеть их собственными глазами!

Чистое Великолепие Сулуады

Конечно, суть нашей программы «Экскурсия на Остров Сулуада из из Сиде» – это Сулуада. Так что мы должны коротко об этом поговорить, не так ли?
Хотя Сулуада является меньшим по размеру естественным образованием, чем другие острова, он пользуется большой популярностью по сравнению с его размерами! Помимо белого песка, как на Мальдивах, благодаря прозрачности воды вы можете четко видеть, как рыба плавает вокруг!
В Сулуаде вы возможно будете думать чем заняться? Так как у вас будет несколько выборов: сделать много снимков прекрасного пейзажа, либо поплавать в кристаллическо-чистой воде.

Вкусный Обед

Через некоторое время купание, фотографирование, прогулки по берегу, общение с близкими или солнечные ванны могут утомить вас, поэтому вам следует заполнить свой энергетический бар.
Для этого мы вместе насладимся вкусным обедом. После того, как мы восстановим силы, мы продолжим наше путешествие!
Бухта Аксэки: Лучшее Место Для Трагической Любви
Следующая остановка – залив Аксеки, известный своей небольшой пещерой. И эта пещера называется Пещера Любви (или Залив Любви, Остров Любви) и сама по себе имеет довольно удивительную особенность.
Вода в пещере Любви прохладнее, чем нормальная температура морской воды. А согласно некоторым легендам, более низкая температура воды в этом месте связана со слезами молодой девушки, которая много плакала после того, как ее отвели в гарем и разлучили с возлюбленным. Слишком грустная история для такого красивого места …
Но не расстраивайтесь, ведь там вас ждет идеальное плавание! Вы должны смешать его с прохладной, нетронутой водой, чтобы успокоить и очистить наше тело и разум.
По окончании плавания мы поднимемся на борт и вернемся в порт Адрасан.

Посетите Остров Сулуада с Нами

Участие в нашей программе «Экскурсия на остров Сулуада из из Сиде» – это самый приятный способ насладиться чудесами природы, посетить самые красивые места для купания и позагорать! У вас останутся прекрасные воспоминания, которые вы никогда не забудете, путешествуя с нами по Сулуаде из Адрасана.
Мы доставим вас из вашего отеля в Сиде в Белек на частном трансфере. Обычно этот тур не организуется из Сиде. Но в этом году мы сделали нововведение и предложили эту услугу вам. Наш туристический автобус будет ждать вас в Белеке. Вечером вас отвезут в отель на том же частном транспортном средстве.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте целый день
  • Обед
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Завтрак
  • Все напитки на яхте (кроме чая)
  • Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Возьмите с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания на острове Сулуада
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, Среда, Пятница

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