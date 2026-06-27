Представьте себе собственную яхту на целый день: только вы, ваши близкие и бескрайнее Средиземное море. Просторный двухпалубный гулет позволит насладиться отдыхом в максимальном комфорте.
Во время путешествия вы посетите знаменитый Храм Аполлона, проплывёте вдоль древнего побережья Сиде, искупаетесь в лазурных бухтах и попробуете свежеприготовленные морепродукты.
Во время путешествия вы посетите знаменитый Храм Аполлона, проплывёте вдоль древнего побережья Сиде, искупаетесь в лазурных бухтах и попробуете свежеприготовленные морепродукты.
Описание экскурсии
Утренняя программа: 9:00–15:00. Вас ждёт спокойный отдых. Вы успеете покупаться в чистом море, пока солнце ещё не припекает, отдохнёте на шезлонгах, зарядитесь энергией на весь день.
Вечерняя программа: 15:00–21:00. Вы встретите один из самых красивых закатов на побережье Турции. Увидите, как огненный диск солнца касается горизонта над морем, окрашивая всё в золотистые тона и создавая идеальную атмосферу умиротворения.
Во время прогулки вы увидите:
- устье реки Манавгат (место встречи пресной и морской воды)
- древнюю гавань Сиде
- храм Аполлона
- живописное побережье
- морских черепах и дельфинов (если повезёт)
Организационные детали
- Прогулка проходит на турецкой яхте «Гулет» вместимостью до 20 чел. На борту: Wi-Fi, караоке, музыка, удобные зоны для загара и отдыха
- В стоимость включено: обед или ужин (морепродукты, безалкогольные напитки), страховка
- Перед посадкой выдаём спасжилеты и проводим инструктаж
- За доплату организуем трансфер до порта — детали в переписке
- Маршрут может незначительно корректироваться. В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
- С вами будет один из членов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту на реке Манавгат
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 316 туристов
Я превратил любовь к путешествиям в дело своей жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты,
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