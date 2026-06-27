Представьте себе собственную яхту на целый день: только вы, ваши близкие и бескрайнее Средиземное море. Просторный двухпалубный гулет позволит насладиться отдыхом в максимальном комфорте. Во время путешествия вы посетите знаменитый Храм Аполлона, проплывёте вдоль древнего побережья Сиде, искупаетесь в лазурных бухтах и попробуете свежеприготовленные морепродукты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

за 1–7 человек или €65 за человека, если вас больше

от €500 за 1–7 человек или €65 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Утренняя программа: 9:00–15:00. Вас ждёт спокойный отдых. Вы успеете покупаться в чистом море, пока солнце ещё не припекает, отдохнёте на шезлонгах, зарядитесь энергией на весь день.

Вечерняя программа: 15:00–21:00. Вы встретите один из самых красивых закатов на побережье Турции. Увидите, как огненный диск солнца касается горизонта над морем, окрашивая всё в золотистые тона и создавая идеальную атмосферу умиротворения.

Во время прогулки вы увидите:

устье реки Манавгат (место встречи пресной и морской воды)

древнюю гавань Сиде

храм Аполлона

живописное побережье

морских черепах и дельфинов (если повезёт)

Организационные детали