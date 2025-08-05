Мои заказы

Арочные ворота – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Арочные ворота» в Сиде, цены от €35, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сиде - гармония древности, красоты и современности
На машине
На микроавтобусе
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
Храмы, амфитеатр и водопад в Сиде и окрестностях
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы, амфитеатр и водопад в Сиде и окрестностях
Совершить путешествие в Античность и разгадать загадки древних римлян
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Вечерняя экскурсия по Сиде
Пешая
1.5 часа
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Сиде
Увидеть архитектурные памятники античного города - в экспресс-формате за 1,5 часа
Начало: В Античном городе
Расписание: ежедневно в 19:00, 19:30 и 20:00
Завтра в 19:00
29 авг в 19:00
€35€41 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    5 августа 2025
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Экскурсия в Сиде прошла замечательно!
    Фырат провел экскурсию комфортно, спокойно, с большим знанием и добрым отношением. Очень удобный формат, когда можно
    семейно с детьми маленькой компанией выехать на экскурсию на минивэне.
    Время было рассчитано правильно, мы подошли к красивейшему закату. Прогулка по древнему городу длинная, но не изматывающая. С детьми мы прекрасно справились. Очень колоритное место!
    Благодарим организатора от души!

  • С
    Светлана
    13 июля 2025
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Экскурсия прошла по плану, Фырат правильно порекомендовал время и мы во время попали на прекрасный закат в Сиде. Фырат много
    знает и развернуто отвечал на наши вопросы. Так же по его рекоменлации мы посетили каньон Тазы и рафтинг. Очень понравилось!
    Фырат хороший человек и аккуратный водитель.
    Спасибо

  • О
    Олеся
    19 июня 2024
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Были на экскурсии в составе 3 взрослых и 2 детей (8 и 12 лет). Экскурсию проводил Firat. Нам всем очень
    понравилось! Удобная машина, оптимальный маршрут, интересный рассказ, достаточное время во всех местах на то, чтобы сфотографироваться, что-то посмотреть более внимательно. Для нас важно было, чтобы экскурсия была комфортная и познавательная. Всех это мы получили в полном объеме. Firat, огромное спасибо за экскурсию и интересный рассказ!

  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
  • Н
    Настя
    13 октября 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!
  • А
    Алиса
    9 октября 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Отличная экскурсия, нам очень понравилась)
  • G
    Giedrius
    19 сентября 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Patariu besidomintiems istorija, Ayhan pasakojimas ir erudicija verta pagarbos. Puikus bendravimas.
  • А
    Андрей
    9 сентября 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Огромное спасибо Тимур за организацию этой экскурсии. Его отличное знание русского языка очень помогает при общении. Всё было согласно нашей
    договорённости по времени и порядку проведения Интересный рассказ о современной Турции и её истории. И конечно о самом Сиде. И город, конечно очень красивый.

  • И
    Ирина
    25 августа 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Тимур, прекрасный рассказчик. Узнали много нового и интересного о Турции и Сиде. Античный город впечатлил своими масштабами, продуманным устройством, красотой.
    Тимур ответил на все наши любопытства. Он очень приятный и интеллигентный гид. Рекомендовал и снимал нас в красивых локациях. Сын 6,5 лет проскакал весь маршрут, несмотря на жару.

  • Т
    Татьяна
    15 августа 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Экскурсия по древней и современной истории Сиде прошла успешно. Экскурсовод хорошо владеет содержанием по тематике экскурсии; грамотной русской речью и отличным транспортным сопровождением.
    Следует отметить внимательность, предупредительность и общую культуру экскурсовода, проявленную им в ходе многочасового общения с нами.
    Спасибо.
  • Е
    Евгений
    3 августа 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Экскурсией по Сиде остались довольны. Всё во время, сама экскурсия интересная. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    27 октября 2022
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Невероятное путешествие, запредельно высокие частоты!!! Прикосновение к истории! Вот оно! Рядом! Непередаваемые эмоции! Гид Фырат просто супер! Очень внимательный, грамотный
    экскурсовод! Нас было четверо. Я с мужем и детки 4 года и 8 месяцев. Всë прошло отлично! Индивидуальная экскурсия была на высоте! Автомобиль с детским креслом!

  • Д
    Дмитрий
    17 сентября 2022
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Очень познавательно и информативно! Турция по итогам экскурсии раскрылась как страна совершенно с другой, неожиданной для меня, стороны. За это огромная благодарность Фирату и его увлекательному рассказу о Сиде и о стране в целом. Благодарю от всей нашей семьи.
  • В
    Виктория
    19 июля 2022
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Фират оказался очень душевным гидом. На протяжение экскурсии угощал нас вкусняшками Турции. Если будете в Сиде, рекомендую Фирата, как гида. Здесь очень много достопримечательностей

