Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы, амфитеатр и водопад в Сиде и окрестностях
Совершить путешествие в Античность и разгадать загадки древних римлян
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Сиде
Увидеть архитектурные памятники античного города - в экспресс-формате за 1,5 часа
Начало: В Античном городе
Расписание: ежедневно в 19:00, 19:30 и 20:00
Завтра в 19:00
29 авг в 19:00
€35
€41 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия5 августа 2025Экскурсия в Сиде прошла замечательно!
Фырат провел экскурсию комфортно, спокойно, с большим знанием и добрым отношением. Очень удобный формат, когда можно
- ССветлана13 июля 2025Экскурсия прошла по плану, Фырат правильно порекомендовал время и мы во время попали на прекрасный закат в Сиде. Фырат много
- ООлеся19 июня 2024Были на экскурсии в составе 3 взрослых и 2 детей (8 и 12 лет). Экскурсию проводил Firat. Нам всем очень
- ИИгорь13 мая 2024Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
- ННастя13 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!
- ААлиса9 октября 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилась)
- GGiedrius19 сентября 2023Patariu besidomintiems istorija, Ayhan pasakojimas ir erudicija verta pagarbos. Puikus bendravimas.
- ААндрей9 сентября 2023Огромное спасибо Тимур за организацию этой экскурсии. Его отличное знание русского языка очень помогает при общении. Всё было согласно нашей
- ИИрина25 августа 2023Тимур, прекрасный рассказчик. Узнали много нового и интересного о Турции и Сиде. Античный город впечатлил своими масштабами, продуманным устройством, красотой.
- ТТатьяна15 августа 2023Экскурсия по древней и современной истории Сиде прошла успешно. Экскурсовод хорошо владеет содержанием по тематике экскурсии; грамотной русской речью и отличным транспортным сопровождением.
Следует отметить внимательность, предупредительность и общую культуру экскурсовода, проявленную им в ходе многочасового общения с нами.
Спасибо.
- ЕЕвгений3 августа 2023Экскурсией по Сиде остались довольны. Всё во время, сама экскурсия интересная. Рекомендую.
- ККсения27 октября 2022Невероятное путешествие, запредельно высокие частоты!!! Прикосновение к истории! Вот оно! Рядом! Непередаваемые эмоции! Гид Фырат просто супер! Очень внимательный, грамотный
- ДДмитрий17 сентября 2022Очень познавательно и информативно! Турция по итогам экскурсии раскрылась как страна совершенно с другой, неожиданной для меня, стороны. За это огромная благодарность Фирату и его увлекательному рассказу о Сиде и о стране в целом. Благодарю от всей нашей семьи.
- ВВиктория19 июля 2022Фират оказался очень душевным гидом. На протяжение экскурсии угощал нас вкусняшками Турции. Если будете в Сиде, рекомендую Фирата, как гида. Здесь очень много достопримечательностей
