Л Лилия Сиде - гармония древности, красоты и современности

семейно с детьми маленькой компанией выехать на экскурсию на минивэне.

Время было рассчитано правильно, мы подошли к красивейшему закату. Прогулка по древнему городу длинная, но не изматывающая. С детьми мы прекрасно справились. Очень колоритное место!

Благодарим организатора от души! Экскурсия в Сиде прошла замечательно!Фырат провел экскурсию комфортно, спокойно, с большим знанием и добрым отношением. Очень удобный формат, когда можно

С Светлана

знает и развернуто отвечал на наши вопросы. Так же по его рекоменлации мы посетили каньон Тазы и рафтинг. Очень понравилось!

Фырат хороший человек и аккуратный водитель.

Спасибо

Фырат хороший человек и аккуратный водитель.

Экскурсия прошла по плану, Фырат правильно порекомендовал время и мы во время попали на прекрасный закат в Сиде. Фырат много

О Олеся

понравилось! Удобная машина, оптимальный маршрут, интересный рассказ, достаточное время во всех местах на то, чтобы сфотографироваться, что-то посмотреть более внимательно. Для нас важно было, чтобы экскурсия была комфортная и познавательная. Всех это мы получили в полном объеме. Firat, огромное спасибо за экскурсию и интересный рассказ! Были на экскурсии в составе 3 взрослых и 2 детей (8 и 12 лет). Экскурсию проводил Firat. Нам всем очень

И Игорь

Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!

Н Настя

Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!

А Алиса

Отличная экскурсия, нам очень понравилась)

G Giedrius

Patariu besidomintiems istorija, Ayhan pasakojimas ir erudicija verta pagarbos. Puikus bendravimas.

А Андрей

договорённости по времени и порядку проведения Интересный рассказ о современной Турции и её истории. И конечно о самом Сиде. И город, конечно очень красивый. Огромное спасибо Тимур за организацию этой экскурсии. Его отличное знание русского языка очень помогает при общении. Всё было согласно нашей

И Ирина

Тимур ответил на все наши любопытства. Он очень приятный и интеллигентный гид. Рекомендовал и снимал нас в красивых локациях. Сын 6,5 лет проскакал весь маршрут, несмотря на жару. Тимур, прекрасный рассказчик. Узнали много нового и интересного о Турции и Сиде. Античный город впечатлил своими масштабами, продуманным устройством, красотой.

Т Татьяна

Экскурсия по древней и современной истории Сиде прошла успешно. Экскурсовод хорошо владеет содержанием по тематике экскурсии; грамотной русской речью и отличным транспортным сопровождением.

Следует отметить внимательность, предупредительность и общую культуру экскурсовода, проявленную им в ходе многочасового общения с нами.

Спасибо.

Е Евгений

Экскурсией по Сиде остались довольны. Всё во время, сама экскурсия интересная. Рекомендую.

К Ксения

экскурсовод! Нас было четверо. Я с мужем и детки 4 года и 8 месяцев. Всë прошло отлично! Индивидуальная экскурсия была на высоте! Автомобиль с детским креслом! Невероятное путешествие, запредельно высокие частоты!!! Прикосновение к истории! Вот оно! Рядом! Непередаваемые эмоции! Гид Фырат просто супер! Очень внимательный, грамотный

Д Дмитрий

Очень познавательно и информативно! Турция по итогам экскурсии раскрылась как страна совершенно с другой, неожиданной для меня, стороны. За это огромная благодарность Фирату и его увлекательному рассказу о Сиде и о стране в целом. Благодарю от всей нашей семьи.