Из Сиде вы отправитесь в Анталью, чтобы погрузиться в мир подводной красоты. Главная остановка — огромный туннельный аквариум, где живут более 10 000 морских обитателей. А ещё в программе — водопад Карпузкалдыран и прогулка по Старому городу.
Описание экскурсии
8:00–9:20 — встреча в вашем отеле в Сиде
Выезд и отправление в Анталью.
9:20–10:20 — обзорная поездка по Анталье
Автобусная экскурсия с рассказами о культуре, географии и истории региона.
10:30–11:00 — водопад Карпузкалдыран
Вы полюбуетесь самым большим пресноводным водопадом в мире.
11:30–12:30 — Аквариум Антальи
Посетите большой туннельный аквариум — 131 метр, 64 резервуара и более 10 000 морских обитателей.
12:45–13:30 — Музей восковых фигур в Аквариуме
Осмотрите фигуры разных знаменитостей.
13:45–15:45 — исторический центр
Свободное время для прогулки по Старому городу — римские стены, византийские церкви, османские дома и мечети. Можно пообедать и купить сувениры.
17:15–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, билет в Аквариум
- Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и пятницу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€75
|Дети до 11 лет
|€65
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 65 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
