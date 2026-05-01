Мои заказы

Из Сиде - в Аквариум Антальи (билеты включены)

Диковинные морские жители и римские стены - день впечатлений
Из Сиде вы отправитесь в Анталью, чтобы погрузиться в мир подводной красоты. Главная остановка — огромный туннельный аквариум, где живут более 10 000 морских обитателей. А ещё в программе — водопад Карпузкалдыран и прогулка по Старому городу.
Из Сиде - в Аквариум Антальи (билеты включены)
Из Сиде - в Аквариум Антальи (билеты включены)
Из Сиде - в Аквариум Антальи (билеты включены)

Описание экскурсии

8:00–9:20 — встреча в вашем отеле в Сиде

Выезд и отправление в Анталью.

9:20–10:20 — обзорная поездка по Анталье

Автобусная экскурсия с рассказами о культуре, географии и истории региона.

10:30–11:00 — водопад Карпузкалдыран

Вы полюбуетесь самым большим пресноводным водопадом в мире.

11:30–12:30 — Аквариум Антальи

Посетите большой туннельный аквариум — 131 метр, 64 резервуара и более 10 000 морских обитателей.

12:45–13:30 — Музей восковых фигур в Аквариуме

Осмотрите фигуры разных знаменитостей.

13:45–15:45 — исторический центр

Свободное время для прогулки по Старому городу — римские стены, византийские церкви, османские дома и мечети. Можно пообедать и купить сувениры.

17:15–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, билет в Аквариум
  • Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и пятницу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€75
Дети до 11 лет€65
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 65 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
читать дальшеуменьшить

и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Из Сиде - в Аквариум Антальи (билеты включены)»

Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
3 июн в 08:30
6 июн в 08:30
€411 за всё до 4 чел.
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
На яхте
Сплавы и рафтинг
7.5 часов
-
15%
2 отзыва
Групповая
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
Погрузиться в другую реальность и запомнить эти ощущения на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 мая в 10:00
€35€41 за человека
Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Групповая
Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде
Начало: Сиде
Расписание: ВТ ЧТ СБ
$90 за человека
Путешествие из Сиде по райским бухтам: морской тур по Адрасану и Сулуаде
12 часов
-
16%
14 отзывов
Групповая
Путешествие из Сиде по райским бухтам: морской тур по Адрасану и Сулуаде
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 5:00.
$42$50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
€75 за человека