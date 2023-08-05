Мои заказы

Экскурсии в Анталию из Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Анталия» в Сиде, цены от €350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
€415 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    5 августа 2023
    Ваш идеальный день в Анталье
    Наш гид была Фотма. Экскурсия была максимально результативна. Все по делу, ничего лишнего. Сама Фотма - душа человек, можно поговорить на любые темы. Рекомендую на все 150%.
  • О
    Ольга
    29 июня 2022
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Посетили с Угуром экскурсию в Анталью 22.06.22. Остались довольны: экскурсия состоялась в удобное нам время, прогулка по старому городу пришлась
    читать дальше

    на утренние часы, когда жара ещё не столь сильна. Мы смогли увидеть красивые места, услышать их историю, посетили музей этнографии. Виды на водопад Дюден - впечатляют!
    Хочу отдельно отметить отзывчивость гида - из-за форс-мажора мы были вынуждены перенести экскурсию на несколько дней, сообщив об этом гиду в последний момент. Угур с пониманием отнёсся к нашей ситуации, помог с переносом экскурсии, предлагал помощь в сложившейся ситуации.

  • И
    Иван
    10 июня 2022
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Угур - прекрасный экскурсовод, рассказчик, собеседник и организатор… экскурсия была интересной и познавательной… даже детям все очень понравилось, хотя их заинтересовать историей и этнографией очень непросто…)) также много узнали и о современной Турции… спасибо, Угур!!
  • М
    Мария
    7 ноября 2021
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Угур: забрал из отеля на своей машине, показал самые красивые места Антальи, рассказал о современной жизни в городе и его истории. Водопад и Калеичи потрясающе красивы))! Спасибо!
  • О
    Ольга
    1 октября 2021
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Очень хорошая экскурсия! Гид Угур Бешли прекрасно знает историю страны и края, но не перегружает туристов историческими подробностями. При этом
    читать дальше

    очень интересно, с юмором рассказывает о достопримечательностях и отвечает на все вопросы. Преимущества индивидуальной экскурсии, что ты не связан временем ожидания других туристов и можешь провести в заинтересовавшем тебя месте столько времени, сколько нужно. Мы были в этих местах впервые, поэтому все было интересно: и необычный водопад и старый город Антальи. Если приедем еще раз, обязательно воспользуемся услугами Угура, чтобы посмотреть другие интересные места.

  • Е
    Елена
    20 июля 2021
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Экскурсия очень понравилась! Гид очень приятный человек, интересно преподносит информацию, спокойно водит машину, так что насчет этого можно не беспокоиться.
    читать дальше

    Хорошо обьясняет, знает историю, подскажет, где можно вкусно перекусить или красиво сфотографироваться. Разговорчивый и добрый! Очень рекомендую его экскурсии! Спасибо вам Угур за прекрасное времяпровождение, у нас с детьми это останется в памяти надолго!!! ❤👍

  • М
    Марина
    15 июля 2021
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Сегодня мы побывали в старом городе Антальи и на водопаде Дюден вместе с гидом Угуром. Экскурсия очень понравилась. В Анталии
    читать дальше

    нас встретили уютные улочки старого города, прогуляется по ним одно удовольствие. Угур рассказал много интересных историй, связанных городом. Осмотрев старый город, мы отправились к водопаду Дюден, где смогли насладится красотой водопада и прекрасным видом. Во время экскурсии мы узнали о традиция и жизни местных жителей. Большое спасибо Угуру, нашей семье все очень понравилось.

  • O
    Olga
    12 июля 2021
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Пользуюсь сайтом tripster не первый год и очень рада, что в Турции он меня тоже не подвёл! Спасибо за замечательного,
    читать дальше

    сертифицированной гида Угура Бесли, который провёл для нас индивидуальную экскурсию в старый город и нижний водопад Дюден. Начну с того, что групповая экскурсия с нашим туроператором повергла меня в шок, именно поэтому я стала искать другой вариант для более детального знакомства с Турцией. Поэтому, если Вы цените своё время, вам импонирует индивидуальный подход и вы не хотите переплачивать, смело выбирайте гида Угура Бесли и останетесь довольны!
    В следующий наш визит мы с друзьями обязательно закажем экскурсии именно у него. Гарантия честной цены, бесплатная отмена экскурсии за 48 часов и предоплата 20% через сайт - все это делает ваши приключения полностью безопасными!

