сертифицированной гида Угура Бесли, который провёл для нас индивидуальную экскурсию в старый город и нижний водопад Дюден. Начну с того, что групповая экскурсия с нашим туроператором повергла меня в шок, именно поэтому я стала искать другой вариант для более детального знакомства с Турцией. Поэтому, если Вы цените своё время, вам импонирует индивидуальный подход и вы не хотите переплачивать, смело выбирайте гида Угура Бесли и останетесь довольны!

В следующий наш визит мы с друзьями обязательно закажем экскурсии именно у него. Гарантия честной цены, бесплатная отмена экскурсии за 48 часов и предоплата 20% через сайт - все это делает ваши приключения полностью безопасными!