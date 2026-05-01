Сразу два удивительных места — в одном путешествии: вулканическое озеро Салда, прозванное турецкими Мальдивами, и знаменитое Памуккале на территории древнего города Иераполис с богатой историей. Вы оцените красоту бирюзовой воды и белых травертинов, перенесётесь во времена Римской империи, узнаете о быте прошлого и увидите бассейн, где купалась египетская царица.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Памуккале — белоснежные травертины

Уникальное природное явление, известное террасамb c белым травертином. Это место привлекает необыкновенной красотой и целебными водами.

Иераполис — древний курорт

Известен минеральными источниками и роскошными римскими банями. Прогулка по древним руинам перенесёт вас в эпоху Римской империи. Вы увидите амфитеатр на 40 тысяч зрителей, триумфальные ворота 1-го века, Врата Ада, некрополь, термы и античные туалеты.

Бассейн Клеопатры

Предание гласит, что в нём купалась сама царица Египта. Термальная вода с минералами оказывает омолаживающее и лечебное воздействия.

Озеро Салда — турецкие Мальдивы

Здесь — белоснежный песок, бирюзовая вода и лечебная глина, насыщенная минералами.

Примерный тайминг

3:30–4:00 — выезд из отелей

4:00–6:30 — дорога в город Денизли

6:30–7:00 — завтрак

8:30–9:00 — Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры

12:30–13:00 — обед в ресторане со шведским столом

Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона

15:30 — озеро Салда

Остановка на ужин со шведским столом в ресторане города Чавдыр

22:00–22:30 — прибытие в ваши отели

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, питание, винная дегустация

Дети до 3 лет не занимают отдельное место в автобусе в случае полной посадки

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: