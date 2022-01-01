Памуккале — это потрясающий феномен, созданный самой природой! Горные породы, которые образуют современное Памуккале, от землетрясений подвиглись сдвигам и разломам, дали путь к поверхности земли множеству источников подземных вод. На протяжении тысяч лет вода, перенасыщенная минералом кальций, изливается на землю, и, испаряясь под жаркими солнечными лучами, медленно осаживается на невысокий горный склон. Так медленно возникли травертины Памуккале – белоснежная ломкая поликристаллическая порода, образовавшая замысловатые террасы и бассейны, насыщенные прозрачной водой цвета аквамарин.

В 1988 году Памуккале внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это место упоминается в святых писаниях, летописях древних историков и географов.

Город 🏙️ Иераполис построенный во 2 в. до н. э. около травертин, стал популярным римским курортом и стал быстро развиваться. Минеральная термальная вода широко применялась для лечения самых различных болезней. В период наибольшего рассвета, Иераполис получил статус фешенебельного бальнеологического курорта древности.

По сей день воды Памуккале славятся своими целебными свойствами. Самыми популярными являются два бассейна «Античнчый бассейн Клеопатры» и «Горячие источники Карахаит», которые полны полезных минеральных веществ и благоприятно влияют на нашу кожу.

Так как в период Рима Иераполис был крупным и богатым городом в его архитектуре присутствуют все признаки зажиточности: большой амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и многие другие строения. Иераполис также известен христианам как место, где погиб один из двенадцати апостолов – Филлип.

Пройдитесь по склону горы ⛰️, которую покрывает белоснежное покрывало травертин. Ощутите минеральные воды, которые до сих пор медленно стекают по этим склонам, наполняя «аквамарином» травертиновые бассейны. Прогуляйтесь по античному городу Иераполис, посетите огромный античный амфитеатр, который до сих пор готов давать театральные представления. Окунитесь в целебные воды бассейнов, оздоровившись тем самым и получив максимум расслабления и умиротворения от этих вод.