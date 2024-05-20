Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе

Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Прогулка по Античному городу Сиде предлагает уникальную возможность увидеть архитектурные памятники древних цивилизаций.

Сиде, один из самых древних городов Средиземноморского побережья, является музеем под открытым небом и важной археологической зоной. Город,
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название которого переводится как «гранат», символизирует плодородие и величие. Во время экскурсии можно увидеть следы римского периода, сохранившиеся до наших дней. Археологические раскопки продолжаются, и каждый день открываются новые детали прошлого.

Комфортная одежда и обувь, а также деньги на личные расходы и сувениры сделают ваше путешествие ещё более приятным. Встреча состоится в Античном городе Сиде

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  2. 🌿 Живописные парки и места для фото
  3. 📜 Исторические факты и легенды
  4. 👟 Комфортная прогулка в мини группе
  5. 🎁 Возможность приобрести сувениры

Что можно увидеть

  • Архитектурные памятники
  • Парки
Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:00

Что вас ожидает:

  • Крепостные стены города
  • Некрополь, который ждёт археологических раскопок
  • Фонтан и акведуки города
  • Дома Римского периода
  • Главная улица
  • Агора древних цивилизации
  • Храм Тике, богиня удачи
  • Триумфальная арка императора Веспасиана
  • Римские бани
  • Римский театр второго века н. э
  • Древний морской порт
  • Храм Аполлона
  • Храм Афины и Базилика с Византийского периода
  • Турецкая архитектура домов 19-20 веков

Описание экскурсии

Сиде — архитектурные памятники древних цивилизаций. Название города в переводе с местного наречия означает «гранат» который считается символом города и символом плодородия. Город в античные времена славился своим величием. Сиде расцветает во время Римского периода и многие Архитектурные памятники сохранились до наших времён, и у нас будет возможность увидеть следы от тех времён. Археологические раскопки и восстановления объектов вчера и сегодня продолжаются. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы увидим, ваши воспоминания останутся Свами на всю жизнь. Важная информация:
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.
  • Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.
  • Место встречи в Античном городе Сиде.

Ежедневно в 09:00, 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет$41
Детский билет$19
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепостные стены города
  • Некрополь, который ждёт археологических раскопок
  • Фонтан и акведуки города
  • Дома Римского периода
  • Главная улица
  • Агора древних цивилизации
  • Храм Тике, богиня удачи
  • Триумфальная арка императора Веспасиана
  • Римские бани
  • Римский театр второго века н. э
  • Древний морской порт
  • Храм Аполлона
  • Храм Афины и Базилика с Византийского периода
  • Турецкая архитектура домов 19-20 веков
Что включено
  • Услуги гида
  • Wi-Fi
  • Вода, одна бутылка
Что не входит в цену
  • Личные расходы на еду, обед и сувениры
  • Входной билет в Античный театр
  • Входной билет в Археологический музей
Место начала и завершения?
Место встречи в античном городе Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура
  • Захватите деньги на личные расходы, на еду, обед, сувениры и подарки
  • Место встречи в Античном городе Сиде
  • Экскурсия проводится из региона Сиде
  • Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства - Tуризма Республики Турции
  • TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
20 мая 2024
Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!

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