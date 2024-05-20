Прогулка по Античному городу Сиде предлагает уникальную возможность увидеть архитектурные памятники древних цивилизаций.
Сиде, один из самых древних городов Средиземноморского побережья, является музеем под открытым небом и важной археологической зоной. Город,
Сиде, один из самых древних городов Средиземноморского побережья, является музеем под открытым небом и важной археологической зоной. Город,
5 причин купить эту экскурсию
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- 👟 Комфортная прогулка в мини группе
- 🎁 Возможность приобрести сувениры
Что можно увидеть
- Архитектурные памятники
- Парки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Крепостные стены города
- Некрополь, который ждёт археологических раскопок
- Фонтан и акведуки города
- Дома Римского периода
- Главная улица
- Агора древних цивилизации
- Храм Тике, богиня удачи
- Триумфальная арка императора Веспасиана
- Римские бани
- Римский театр второго века н. э
- Древний морской порт
- Храм Аполлона
- Храм Афины и Базилика с Византийского периода
- Турецкая архитектура домов 19-20 веков
Описание экскурсии
Сиде — архитектурные памятники древних цивилизаций. Название города в переводе с местного наречия означает «гранат» который считается символом города и символом плодородия. Город в античные времена славился своим величием. Сиде расцветает во время Римского периода и многие Архитектурные памятники сохранились до наших времён, и у нас будет возможность увидеть следы от тех времён. Археологические раскопки и восстановления объектов вчера и сегодня продолжаются. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы увидим, ваши воспоминания останутся Свами на всю жизнь. Важная информация:
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.
- Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.
- Место встречи в Античном городе Сиде.
Ежедневно в 09:00, 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|$41
|Детский билет
|$19
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены города
- Некрополь, который ждёт археологических раскопок
- Фонтан и акведуки города
- Дома Римского периода
- Главная улица
- Агора древних цивилизации
- Храм Тике, богиня удачи
- Триумфальная арка императора Веспасиана
- Римские бани
- Римский театр второго века н. э
- Древний морской порт
- Храм Аполлона
- Храм Афины и Базилика с Византийского периода
- Турецкая архитектура домов 19-20 веков
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Вода, одна бутылка
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду, обед и сувениры
- Входной билет в Античный театр
- Входной билет в Археологический музей
Место начала и завершения?
Место встречи в античном городе Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура
- Захватите деньги на личные расходы, на еду, обед, сувениры и подарки
- Место встречи в Античном городе Сиде
- Экскурсия проводится из региона Сиде
- Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства - Tуризма Республики Турции
- TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
20 мая 2024
Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!
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