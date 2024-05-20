На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.

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Место встречи в Античном городе Сиде.

Сиде — архитектурные памятники древних цивилизаций. Название города в переводе с местного наречия означает «гранат» который считается символом города и символом плодородия. Город в античные времена славился своим величием. Сиде расцветает во время Римского периода и многие Архитектурные памятники сохранились до наших времён, и у нас будет возможность увидеть следы от тех времён. Археологические раскопки и восстановления объектов вчера и сегодня продолжаются. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы увидим, ваши воспоминания останутся Свами на всю жизнь. Важная информация: