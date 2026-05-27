Монстр-траки, скоростные катера, багги и рафтинг - из Сиде

Один день и четыре приключения (всё включено)
Эта поездка — для тех, кому мало просто лежать на пляже.

Вы прокатитесь по бездорожью на монстр-траках и багги, промчитесь на катере через каньоны и отправитесь на рафтинг по горной реке. Остановки для отдыха и обед тоже будут. А ещё — красивые виды и яркие эмоции!
Описание экскурсии

9:00–10:00 — сбор участников из отелей региона Сиде

10:00–10:30 — прибытие к месту старта, приветственная встреча, краткий инструктаж, оформление страховки

10:30–11:00 — поездка на монстр-траках (внедорожниках с очень большими колёсами) по природным маршрутам через джунгли

11:00–11:45 — скоростное сафари на катере через каньоны Саклы и Дженнет. Посещение пещеры и остановки для фото

12:00–12:45 — сафари по бездорожью на монстр-багги (мощных квадроциклах) с профессиональным водителем

13:00–14:00 — обед у реки в формате шведского стола (свежие салаты, мясо, рыба, фрукты и безалкогольные напитки)

14:00–15:00 — свободное время: рыбалка и тарзанка (за доплату), отдых у воды

15:00–16:30 — рафтинг по живописной реке без сложных участков. Специальная подготовка не требуется. Подойдёт даже новичкам

16:30–18:00 — возвращение в отели региона Сиде

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из/в отель, все активности по программе, аренда снаряжения, страховка, обед и безалкогольные напитки
  • Перед активностями вы пройдёте инструктаж по технике безопасности
  • Программа может меняться в зависимости от погодных условий и сезона
  • Все маршруты проходят в сопровождении инструкторов

в понедельник, среду и пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые€140
Дети от 7 до 11 лет€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

