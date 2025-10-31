Приглашаем вас на волшебный вечер в мир ночных шоу Land of Legends! Вас ждут световые представления, фееричные костюмы, музыка и танцы на роскошной аллее у канала. Это отличная возможность провести вечер всей семьей, наслаждаясь атмосферой настоящего праздника. Не пропустите это незабываемое шоу в сердце Турции!
Описание экскурсии
Волшебный мир Представьте, что вы попадаете в мир, где оживают сказки, сверкают огни, звучит волшебная музыка и все вокруг напоминает настоящий праздник. Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции! Это не просто шоу, а целое мультимедийное представление под открытым небом, сочетающее в себе лазерные спецэффекты, 3D-проекции, огненные фонтаны, живую музыку, танцы, акробатические номера и театрализованное действие. Мероприятие для всей семьи Каждый вечер здесь превращается в незабываемое приключение для всей семьи. Мимо вас будут проходить герои в роскошных костюмах, над головой будут летать акробаты, а сцена на воде будет превращаться то в замок, то в волшебный лес. Дети с восторгом наблюдают за сказочными персонажами, взрослые восхищаются техникой исполнения и атмосферой настоящего праздника. Даже если вы были на этом шоу раньше — нет гарантии, что вы увидите то же самое снова. Программа представления может меняться, ведь все зависит от решений творческой команды отеля Land of Legends Kingdom. Каждый раз — это новое, уникальное шоу. Организованный трансфер из вашего отеля обеспечит вам комфорт и удобство. Мы отвезем вас к началу шоу и после окончания доставим обратно — не нужно думать о транспорте или маршрутах, всё уже предусмотрено. Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно. Всё, что вам остаётся — надеть удобную одежду, взять с собой фотоаппарат и быть готовыми к удивительным впечатлениям. Важная информация:
Вход на шоу действительно бесплатный, но вся программа представления (включая его структуру, расписание, выступающих артистов, визуальные и технические элементы) полностью формируется и проводится администрацией Land of Legends Kingdom Hotel. Мы, как организаторы трансфера, не имеем отношения к составу и качеству шоу, и, соответственно, не несем ответственности за возможные изменения в графике, задержки, отмену или замену номеров и любых других аспектов, связанных с содержанием представления.
Вторник, четверг, суббота в 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Вход в в тематический парк
- Свободное время в тематическом парке
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Вход на шоу действительно бесплатный
- Но вся программа представления (включая его структуру, расписание, выступающих артистов, визуальные и технические элементы) полностью формируется и проводится администрацией Land of Legends Kingdom Hotel. Мы
- Как организаторы трансфера
- Не имеем отношения к составу и качеству шоу
- Соответственно
- Не несем ответственности за возможные изменения в графике
- Задержки
- Отмену или замену номеров и любых других аспектов
- Связанных с содержанием представления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. 👍 Было очень анатуражно, приехать просто погулять, очень много брендовых бутиков, красивое оформление всего парка. Сделать фотосессию. Шоу тоже понравилось, мы понимали, что само едим не из-за шоу, а посмотреть, увидеть что-то новое, поймать новые эмоции. Рекомендую однозначно, получите массу впечатлений и фотографий.
E
Elmaz
21 окт 2025
Спасибо,вовремя отвези,вовремя с комфортом доставили! Очень красиво,море впечатлений! Много рядом брендовых магазинов. Удовольствие получили все)
L
Lapasion
30 сен 2025
Всё было чудесно 🫶🏼Вовремя забрали из отеля,вечернее шоу классное,есть время погулять и четко доставили обратно в отель. Спасибо
А
Алина
14 сен 2025
Все хорошо, трансфер пришел во время! Прогулка удалась!
А
Александр
8 сен 2025
V
Valeria
5 сен 2025
Е
Елена
3 сен 2025
Само шоу, не смотря на задержку на двадцать минут, нам очень понравилось. Трансфер от Манавгата долгий с заездом в рекламный магазин и другие отели разочаровал! Два раза переносился отъезд из отеля, из-за этого мы не поужинали в нашем отеле. Времени в Lends of the legend катастрофически мало 😑 для прогулки по территории и просмотра шоу!
