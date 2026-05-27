Приглашаем вас в путешествие по живописным и историческим уголкам Сиде. Вы посетите величественную мечеть Кюллие и оцените панорамы с площадки Аквадак. Прокатитесь на лодочке по Зелёному озеру и отдохнёте у водопада Манавгат. А также погуляете по зоопарку и отведаете национальные блюда в кафе.
Описание экскурсии
- Мечеть Кюллие. Вы осмотрите крупнейшую мечеть на побережье Анталии, сделаете фотографии и проникнитесь атмосферой места.
- Смотровая площадка Аквадак. Отсюда открывается захватывающий вид на дорогу в Селевкию и окрестности.
- Перекус в кафе. Вы сможете попробовать традиционные турецкие гёзлеме, а также выпить чашку чая или кофе в уютной обстановке.
- Зелёный каньон. Здесь вас ждут потрясающие виды на горы и водную гладь. Вы совершите часовую прогулку на лодке по Зелёному озеру, наслаждаясь красотой природы и спокойствием воды.
- Обед на берегу озера. Время расслабиться и подкрепиться местной кухней в ресторане с видом на озеро.
- Зоопарк. У вас будет свободное время для прогулки среди животных.
- Водопад Манавгат. Здесь можно сделать красивые снимки и просто отдохнуть у журчащей воды.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, обед в кафе у озера.
- Дополнительные расходы: вход в зоопарк — €4; билет на водопад Манавгат — около €1,5; напитки.
- Тайминг: остановки на фото и перекус — 10–15 минут, время на локациях — около 30 минут, прогулка на лодке — 1 час.
- Обратите внимание: экскурсия проводится на английском и на немецком языке. Если большинство туристов будут русскоязычными, мы проведём экскурсию на русском языке (подробности уточняйте при бронировании).
- С вами будет гид из нашей команды.
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный Взрослые (Возраст 12-99)
|€27
|Ребенок (Возраст 6-11)
|€18
|Малыши (Возраст:0-5 )
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
