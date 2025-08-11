Мои заказы

Прокатитесь по Сиде на кабриолете

Найдено 3 экскурсии в категории «На кабриолете» в Сиде, цены от $27. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На кабриолете
9 часов
22 отзыва
Групповая
4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
Начало: Ваш отель
«Каньон Тазы — Рафтинг — Кабриолет Сафари и Каньон Копрюлю Программа экскурсии Этот увлекательный тур берет начало через два часа после того как гостей забираем из отеля, так как Тазы каньон из Сиде находится на расстоянии 64 километров»
Расписание: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 09:00
$50 за человека
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
На автобусе
На лодке
На кабриолете
7 часов
Групповая
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
Проехать на автобусе-кабриолете, увидеть мечеть Кюллие и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автобусе-кабриолете»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
15 мар в 08:30
18 мар в 08:30
€27 за человека
По Сиде и окрестностям - на автобусе-кабриолете
На автобусе
На кабриолете
7 часов
Групповая
По Сиде и окрестностям - на автобусе-кабриолете
Промчаться по Зелёному каньону, отдохнуть у водопада и покататься на лодочке
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
15 мар в 08:30
€27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    11 августа 2025
    4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
    Впечатления от рафтинга зашкаливают!!! Мы были с 6 летним ребенком. Сопровождающий в рафте ловко помогал преодолевать пороги. Ребенок и взрослые
    читать дальше

    в восторге. Были остановки для купания в ледяной прозрачной водичке. Лучше не придумаешь для знойной жары. Трансфер вовремя забрал из отеля и вернул обратно в отель. Понравилось всё!!! Спасибо всей цепочке организаторов!!! Всё чётко, слаженно и комфортно!

  • E
    Evgeny
    27 июля 2025
    4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
    Вначале немного растроились, планировали на каньоны, но группа не набралась. Предложили другую экскурсию - рафт, багги, зиплайн. Классный рафтинг, эмоции
    читать дальше

    на год вперед, багги тоже хороши, только нужно отставать немного от впереди едущего туриста, и тогда получается погонять и не надышаться пылью. Накормили вкусно. Дорога от Сиде заняла чуть больше часа на микроавтобусе, затем пересели в открытый автобус, далее рафт, багги, зиплайн, рафт, перекус, домой.

  • D
    Daria
    15 ноября 2024
    4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
    Все из описанного было, забирают из отеля сначала везут на место сбора, тех кто не едет в каньон/багги и т
    читать дальше

    д высаживают и как я поняла они ждут остальных на рафтинг. Там же выдают шлемы и жилеты - их берете с собой в машину. Так же настойчиво предлагают купить перчатки и аквашузы, цену не знаю, но дорого, думаю вряд ли меньше 10 баксов. Коралки реально неплохая тема, возьмите с собой, а перчатки не нужны, вряд ли вы за 2-3 часа заработаете себе мозоли) Еще дают в аренду поношенные грязные резиновые костюмы для рафтинга, тоже дорого, мы договорились за 10ку баксов на двоих. Либо если тепло езжайте без них/берите свои.
    Потом веселая поездка в гору в каньон на открытых джипах, сам каньон маленький, там не погулять - только несколько огороженных площадок с красивыми видами для фото.
    После рафтинг, очень красивые виды, есть остановки на поплавать, вид хороший. Трасса очень легкая. Крайне советую закрытую одежду/костюм, либо сильный спф на руки и лицо. Сильно обгорают за 2 часа под солнцем. После этого в самом конце обед, маленький шашлычок и овощи с гарниром. Обед сделан в конце экскурсии, потому что во время рафтинга вы уже будете жутко голодные и вам предложат остановку на отдохнуть. На ней предлагают кофе в пакетиках по доллару и блинчик по три, в конце тура можно заплатить гиду, плюс еще с вас будут просить чаевые)
    В целом за свою цену вполне себе нормальная экскурсия, о нюансах рассказала.

  • Ю
    Юрий
    29 сентября 2024
    4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
    Оно того стоит! Сначала красивый каньон, а потом сплав по реке. Все очень понравилось
  • О
    Оксана
    7 сентября 2024
    4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
    Нам все понравилось! Накануне в вотсап сообщили время выезда, от Сиде до места начала экскурсии ехать часа полтора, по дороге
    читать дальше

    завозят в магазин минут на 10. Приехали на место, взяли снаряжение для рафтинга и пересели на джипы. Ехать можно стоя, из любого места в джипе стоя открывается хороший обзор. Сопровождающий гид говорит по-русски, помогает с фото, у нас был Сейфи. В Тазы Каньоне дают 25-30 минут на фото, хотелось бы больше времени, т. к. образуются очереди на места для фото. На месте, где пересаживались из автобуса на джипы и в Тазы Каньоне есть возможность купить напитки (вода - 30 TL/1 $). После Тазы Каньона прокатились по мосту туда-обратно. Далее направились на рафтинг, в месте спуска были кабинки для переодевания. Сопровождающий на рафтинге сам рассаживает людей в лодке, нас было человек 8. Сам рафтинг не экстремальный, подойдет даже маленьким детям, но впечатления положительные, все равно все кричали, когда проходили пороги. Также были остановки на купание, но вода холодная, я купалась на последней остановке, чтобы уже через 10 минут оказаться в сухой одежде. Аквашузы можно не покупать, подойдут любые тапки, ничего острого нет, если есть чехол для телефона, то можно по пути и на спусках снимать видео/фото, вывалиться там сложно. Спуск был часа 2,5. Далее обед и по отелям. Ценные вещи брали с собой, остальное оставляли в джипе. После скинули в вотсап бесплатно фото с рафтинга.

  • Ю
    Юлия
    11 июля 2023
    4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
    Нам понравилось очень. Забрали из отеля, вернули на то же место. Гиды и инструкторы большие молодцы. Кабриолет сафари очень бережно,
    читать дальше

    с ветерком, но не прям уж это было экстремально. Почти везде катались по дорогам с ыиражами. Нам все доступно рас, сказали, показали, выдали снаряжение. Рафтинг тоже удался, мы и не ожидали. Было совсем не опасно, инструктор Рафик на каждом шагу помогал, вылаыливал из воды всех вы павших за борт.

  • Е
    Екатерина
    9 июля 2023
    4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
    Все было отлично, повеселились от души, спасибо организаторам, единственный минус, произошла загвоздка со временем, автобус приехал позже, но это мелочи, экскурсия очень понравилась.
  • О
    Ольга
    8 июля 2023
    4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
    Общее впечатление от экскурсии хорошее. Понимали, что нас могут ожидать всякие шероховатости за цену в два раза меньше чем у
    читать дальше

    гида. Поэтому были готовы. Забрали на экскурсию из гостиницы строго в озвученное время👍все прошло как и заявлено. Сняла звезду за накладку с оплатой. Выбрали оплату по факту. Была сдача, но человек, взявший деньги, до последнего не возвращал нам ее. И так с тремя семьями! В итоге он просто уехал, а мы разбирались с водителем и хозяином рафтинга. Видимо хотели обдурить нас.

