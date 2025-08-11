читать дальше

д высаживают и как я поняла они ждут остальных на рафтинг. Там же выдают шлемы и жилеты - их берете с собой в машину. Так же настойчиво предлагают купить перчатки и аквашузы, цену не знаю, но дорого, думаю вряд ли меньше 10 баксов. Коралки реально неплохая тема, возьмите с собой, а перчатки не нужны, вряд ли вы за 2-3 часа заработаете себе мозоли) Еще дают в аренду поношенные грязные резиновые костюмы для рафтинга, тоже дорого, мы договорились за 10ку баксов на двоих. Либо если тепло езжайте без них/берите свои.

Потом веселая поездка в гору в каньон на открытых джипах, сам каньон маленький, там не погулять - только несколько огороженных площадок с красивыми видами для фото.

После рафтинг, очень красивые виды, есть остановки на поплавать, вид хороший. Трасса очень легкая. Крайне советую закрытую одежду/костюм, либо сильный спф на руки и лицо. Сильно обгорают за 2 часа под солнцем. После этого в самом конце обед, маленький шашлычок и овощи с гарниром. Обед сделан в конце экскурсии, потому что во время рафтинга вы уже будете жутко голодные и вам предложат остановку на отдохнуть. На ней предлагают кофе в пакетиках по доллару и блинчик по три, в конце тура можно заплатить гиду, плюс еще с вас будут просить чаевые)

В целом за свою цену вполне себе нормальная экскурсия, о нюансах рассказала.