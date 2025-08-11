Групповая
4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами
Начало: Ваш отель
«Каньон Тазы — Рафтинг — Кабриолет Сафари и Каньон Копрюлю Программа экскурсии Этот увлекательный тур берет начало через два часа после того как гостей забираем из отеля, так как Тазы каньон из Сиде находится на расстоянии 64 километров»
Расписание: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 09:00
$50 за человека
Групповая
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
Проехать на автобусе-кабриолете, увидеть мечеть Кюллие и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автобусе-кабриолете»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
15 мар в 08:30
18 мар в 08:30
€27 за человека
Групповая
По Сиде и окрестностям - на автобусе-кабриолете
Промчаться по Зелёному каньону, отдохнуть у водопада и покататься на лодочке
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
15 мар в 08:30
€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария11 августа 2025Впечатления от рафтинга зашкаливают!!! Мы были с 6 летним ребенком. Сопровождающий в рафте ловко помогал преодолевать пороги. Ребенок и взрослые
- EEvgeny27 июля 2025Вначале немного растроились, планировали на каньоны, но группа не набралась. Предложили другую экскурсию - рафт, багги, зиплайн. Классный рафтинг, эмоции
- DDaria15 ноября 2024Все из описанного было, забирают из отеля сначала везут на место сбора, тех кто не едет в каньон/багги и т
- ЮЮрий29 сентября 2024Оно того стоит! Сначала красивый каньон, а потом сплав по реке. Все очень понравилось
- ООксана7 сентября 2024Нам все понравилось! Накануне в вотсап сообщили время выезда, от Сиде до места начала экскурсии ехать часа полтора, по дороге
- ЮЮлия11 июля 2023Нам понравилось очень. Забрали из отеля, вернули на то же место. Гиды и инструкторы большие молодцы. Кабриолет сафари очень бережно,
- ЕЕкатерина9 июля 2023Все было отлично, повеселились от души, спасибо организаторам, единственный минус, произошла загвоздка со временем, автобус приехал позже, но это мелочи, экскурсия очень понравилась.
- ООльга8 июля 2023Общее впечатление от экскурсии хорошее. Понимали, что нас могут ожидать всякие шероховатости за цену в два раза меньше чем у
