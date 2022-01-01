Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде

Tunar T.
Tunar T. – Гид из Сиде
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде
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Экскурсия

$20 за человека

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Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде

Что вы увидите

  • ➜ Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
  • ➜ Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до н. э. произошла Битва при Эвримедонте
  • ➜ Римский каменный мост Олук высотой 27 м, которому 1800 лет
Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай. Река Кёпрючай, окруженная деревьями по обоим берегам, идеально подходит для рафтинга.
Каньон образует долину между селами Боласан и Бешконак, которая простирается на 14 км, а глубина которой достигает 100 м. Сосновые, кипарисовые и кедровые деревья 🌳 образуют экосистему региона. Сейчас в дикой природе встречаются чаще всего олени, горные козлы, медведи, лисы, волки, кролики и барсуки. Разные рукава реки Кёпрюлю полны форели.
Именно на этой горной реке, в каньоне Кёпрюлю всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия ⛳ Рафтинг 🚣‍. Пороги имеют 2-ю категорию сложности. (Вторая категория создана для любителей. В этом случае можно преодолеть прямолинейные пороги с чистыми и широкими проходами между камнями. Удастся повстречать «сливы» и «бочки». )
+Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего/англоговорящего информатора
  • ✚ Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
  • ✚ Общие надувные лодки и весла (на 10 персон)
  • ✚ Обед (жаренная курица, рис, салат)
  • ✚ Посещение Тазы Каньона ("Долина Мудрости").
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • ▬ Напитки
  • ▬ Обувь для рафтинга (аренда) – 6 USD
  • ▬ Гидрокостюм (аренда) – 6 USD
  • ▬ Байдарка на двоих – 10 USD
  • ▬ Фото (бумажное) – 1 шт. - 5 USD, 3 шт. - 12 USD
  • ▬ Видео (на флешке) – 30 USD (про-ть от 15 мин, зависит от кол-ва рафтов)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде

Экскурсия проводится 08:30 – 09:30 трансфер в регионе

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 80 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tunar T.
Tunar T.
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