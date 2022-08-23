Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю — это активный сплав по горной реке Кёпрючай с участками лёгких порогов и красивыми природными пейзажами. Маршрут проходит в сопровождении инструктора и подходит даже для новичков. В программе — динамика, эмоции и отдых на базе у реки с обедом.
Описание экскурсии
Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне — это один из самых удачных форматов активного отдыха: живая горная река, красивые природные ландшафты и лёгкий драйв без перегрузки. Сплав проходит по реке Кёпрючай с порогами 1–2 категории сложности — течение динамичное, но безопасное, поэтому маршрут подходит даже для тех, кто впервые пробует рафтинг. Основной формат — 10–12-местные рафты с инструктором, где вы сплавляетесь всей группой. При желании можно выбрать двухместный каяк и пройти маршрут более самостоятельно — об этом важно сообщить заранее, чтобы оборудование подготовили к старту. В течение дня вы движетесь по каньону, делая остановки для отдыха и наслаждаясь природой вокруг. Это не просто активность, а полноценный день у реки — с водой, движением и ощущением настоящего отдыха вне отеля. Рафтинг в Кёпрюлю — это тот случай, когда всё просто: хорошая компания, прохладная река и удовольствие от процесса. Важная информация:
Рафтинг проходит в составе группового тура с другими туристами – Трансфер осуществляется на микроавтобусах, выезд ранний, точное время сообщается накануне – Дорога до базы может занимать до 2–3 часов в зависимости от региона проживания – Возможны задержки при сборе группы 5–10 минут Рафтинг – Маршрут 10–14 км. по реке Кёпрючай – Уровень сложности лёгкий, подходит для новичков – Сплав проходит на рафте с инструктором или на двухместном каяке по запросу – Минимальный возраст 5 лет Что важно учитывать – Обязательна удобная обувь для воды, не шлёпанцы – Напитки во время обеда оплачиваются отдельно, желательно наличные – Дополнительные услуги, фото, видео, гидрокостюм, обувь оплачиваются на месте – Порядок программы и время могут незначительно меняться в зависимости от организации дня Личные вещи – Вещи можно оставить в автобусе или на базе – Ценные предметы лучше не брать без необходимости.
Среда Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон - уникальный природный заповедник с живописными пейзажами, горными ущельями и сосновыми лесами
- Река Кёпрючай - горная река с прозрачной водой, известная также как древний Эвримедон, на берегах которой в 466 г. до Н.Э. произошло историческое сражение
Что включено
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги инструктора
- Снаряжение для рафтинга (каска, спасательный жилет, вёсла)
- Сплав на рафте с инструктором
- Обед на базе (куриный шашлык, булгур, макароны, салаты)
Что не входит в цену
- Напитки
- Обувь для рафтинга и гидрокостюм (при необходимости можно арендовать или приобрести на месте)
- Личные расходы
- Фото / Видео
- Зиплайн на базе (высота 12 м, длина около 250 м) - по желанию можно заказать заранее или уже на месте за доп оплату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ожидание у главного въезда (шлагбаума) вашего отеля - Пожалуйста, подходите к указанному времени
Завершение: После завершения программы трансфер доставит вас обратно к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Среда Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Рафтинг проходит в составе группового тура с другими туристами
- Трансфер осуществляется на микроавтобусах, выезд ранний, точное время сообщается накануне
- Дорога до базы может занимать до 2-3 часов в зависимости от региона проживания
- Возможны задержки при сборе группы 5-10 минут
- Рафтинг
- Маршрут 10-14 км по реке Кёпрючай
- Уровень сложности лёгкий, подходит для новичков
- Сплав проходит на рафте с инструктором или на двухместном каяке по запросу
- Минимальный возраст 5 лет
- Что важно учитывать
- Обязательна удобная обувь для воды, не шлёпанцы
- Напитки во время обеда оплачиваются отдельно, желательно наличные
- Дополнительные услуги, фото, видео, гидрокостюм, обувь оплачиваются на месте
- Порядок программы и время могут незначительно меняться в зависимости от организации дня
- Личные вещи
- Вещи можно оставить в автобусе или на базе
- Ценные предметы лучше не брать без необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилось, ребенок тоже в восторге. Организовано все хорошо. Единственное, что не очень понравилось, все обливают друг друга холодной водой и инструктор скидывает в воду. А так всё супер.
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Н
Очень понравилось, ребенок тоже в восторге. Организовано все хорошо. Единственное, что не очень понравилось, все обливают друг друга холодной водой и инструктор скидывает в воду. А так всё супер.
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A
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М
Слишком длинные остановки для перекуров. Зиплайн хотелось бы через речку. Зиплайн обслуживал ребенок.
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O
Не понравилась организации экскурсии. Все время кого то или что то ждали, очень растянуто.
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