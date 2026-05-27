Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends (из Сиде)

Приглашаем вас туда, где в свете прожекторов оживают сказки и мифы.
Вас ждёт представление под открытым небом, которое сочетает лазерные спецэффекты, 3D-проекции, огненные фонтаны, живую музыку, танцы, акробатические номера и театрализованное действие. Опытный водитель встретит вас в отеле и после с комфортом отвезёт обратно.
Описание трансфер
Грандиозное шоу на воде
- Вы увидите героев в роскошных костюмах, летающих акробатов и сцену на воде, которая превращается то в замок, то в волшебный лес
- Насладитесь сочетанием лазерных спецэффектов, 3D-проекций и огненных фонтанов, а также живой музыкой и танцами
- Погрузитесь в атмосферу сказки, которую создаёт творческая команда отеля Land of Legends Kingdom
Обратите внимание Программа представления полностью формируется администрацией Land of Legends Kingdom Hotel. Мы организуем трансфер, и не имеем отношения к составу исполнителей и качеству шоу, а также не несём ответственности за возможные изменения в графике, задержки, отмену или замену номеров.
Организационные детали
- Трансфер проходит на микроавтобусе Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter. Мы встретим вас у вашего отеля и после представления отвезём обратно
- Продолжительность шоу — около 30 мин, дорога в одну сторону — примерно 2 ч. До начала представления у вас будет время самостоятельно погулять по городку и зайти в торговый центр
- Вход на шоу бесплатный, билет не потребуется
- Питание не входит в стоимость
- С вами будет опытный водитель из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Сиде
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
