Говорят, что Стамбул открывается по-настоящему только с воды.
Приглашаем вас на вечернюю прогулку, где нет суеты, но есть мягкий свет, свежий ветер и роскошные виды.
Вы осмотрите достопримечательности — резиденции султанов, средневековые укрепления и современные гигантские мосты. Увидите золотой Босфор в лучах заходящего солнца и проследите смену эпох, глядя на его берега.
Приглашаем вас на вечернюю прогулку, где нет суеты, но есть мягкий свет, свежий ветер и роскошные виды.
Вы осмотрите достопримечательности — резиденции султанов, средневековые укрепления и современные гигантские мосты. Увидите золотой Босфор в лучах заходящего солнца и проследите смену эпох, глядя на его берега.
Описание экскурсии
Маршрут построен так, чтобы вы успели увидеть главные символы Стамбула до наступления темноты. Каждый объект — отдельная глава в жизни города, и мы дадим вам время рассмотреть их в деталях.
Вы увидите:
- дворец Долмабахче, его парадные ворота и изящные линии
- дворец Кючюксу — неброский и камерный, с садами, спускающимися к самой воде
- крепость Румели Хисары — грозную твердыню, построенная за несколько месяцев до падения Константинополя
- два Босфорских моста — первый, стальной и строгий, и второй, более лёгкий и изящный
- Девичью башню — один из самых узнаваемых силуэтов города
Организационные детали
- Яхта оборудована необходимыми средствами спасения на воде, перед отплытием — инструктаж по безопасности
- Доступен аудиогид на русском языке — для прослушивания вам понадобятся собственные наушники
- С вами будет капитан яхты и её экипаж
ежедневно в 18:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 318 туристов
Работаем в Турции с 2014 года. Предлагаем трансферы и индивидуальные маршруты по уникальным местам. Покажем этот удивительный город так, что вам захочется вернуться. Наши гиды проведут пешие или автомобильные прогулки. Главное — комфорт и ваше хорошее настроение. Давайте изучать Стамбул вместе!
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