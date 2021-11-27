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Кто такие дервиши
Когда-то в рядах мусульман появились сообщества — ордена, в каждом из которых был собственный свод правил, порядки и ритуалы. Одна из старейших мусульманских групп, которую назвали орденом крутящихся дервишей Мевлеви, имеет значительную популярность и сегодня.
Танец дервишей существует с глубокой древности: уже никто точно и не вспомнит, когда эти странники вдруг начали кружиться и кружить головы всем зрителям этого завораживающего представления! А сегодня такие танцевальные зрелища заманивают в Турцию толпы туристов, чтобы собственными глазами полюбоваться на происходящее.
Что вас ждет
Мы предлагаем вам увидеть своими глазами этот завораживающий танец в культурном центре Ходжапаша, который трансформировался из большого хамама XV в. Посмотрите на мистический ритуал ордена Мевлеви, чей танец был объявлен наследием ЮНЕСКО.
Церемония танцующих Дервишей — это путешествие по духовному восхождению человека к «совершенству» через разум и любовь – поистине непередаваемый и удивительный опыт музыки и движений.
Особенность выставки
Частью этого уникального представления являются:
информационные дисплеи о дервишах и их церемониях,
предметы, принадлежащие к миру дервишей: одежда, музыкальные инструменты и личные инструменты, книги,
интерактивные стихи Руми и образцы суфийской музыки,
статуи дервишей в стиле гиперреализма,
видео-шоу.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
билет на шоу.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
билет на шоу.
Что не входит
личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Завершение: в театре
Когда и сколько длится
Когда: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 135 чел.
Важная информация
в театре вы можете попросить буклет на вашем языке
дети до 7 лет не допускаются
фотографировать и снимать на видео церемонию запрещено
пожалуйста, будьте на месте выдачи билетов за 30 минут до начала шоу
опоздавшие могут войти в театр в первые 10 минут во время церемонии.
забронированные билеты посетителей, пришедших позднее 15 минут, считаются не действительными, и стоимость билета не возвращается
в театре нет мест для инвалидных колясок
бронируйте билеты заранее, в театре ограничено количество мест.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
TurkeyTours
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