вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00

Кто такие дервиши

Когда-то в рядах мусульман появились сообщества — ордена, в каждом из которых был собственный свод правил, порядки и ритуалы. Одна из старейших мусульманских групп, которую назвали орденом крутящихся дервишей Мевлеви, имеет значительную популярность и сегодня.

Танец дервишей существует с глубокой древности: уже никто точно и не вспомнит, когда эти странники вдруг начали кружиться и кружить головы всем зрителям этого завораживающего представления! А сегодня такие танцевальные зрелища заманивают в Турцию толпы туристов, чтобы собственными глазами полюбоваться на происходящее.

Что вас ждет

Мы предлагаем вам увидеть своими глазами этот завораживающий танец в культурном центре Ходжапаша, который трансформировался из большого хамама XV в. Посмотрите на мистический ритуал ордена Мевлеви, чей танец был объявлен наследием ЮНЕСКО.

Церемония танцующих Дервишей — это путешествие по духовному восхождению человека к «совершенству» через разум и любовь – поистине непередаваемый и удивительный опыт музыки и движений.

Особенность выставки

Частью этого уникального представления являются:

информационные дисплеи о дервишах и их церемониях,

предметы, принадлежащие к миру дервишей: одежда, музыкальные инструменты и личные инструменты, книги,

интерактивные стихи Руми и образцы суфийской музыки,

статуи дервишей в стиле гиперреализма,

видео-шоу.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

билет на шоу.

Туристы оплачивают самостоятельно: