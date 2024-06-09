Погрузитесь в мифы и легенды Девичьей башни с входным билетом, трансфером на лодке и аудиогидом. Вы увидите панорамный вид на Стамбул, проплывая через Босфор на пароме.
А когда сойдете с лодки на небольшом острове, то сможете прогуляться в окрестностях Девичьей башни и полюбоваться ее красивой архитектурой.
А когда сойдете с лодки на небольшом острове, то сможете прогуляться в окрестностях Девичьей башни и полюбоваться ее красивой архитектурой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание билета
Приходите в порт, садитесь на борт и переплывите Босфор к Девичьей башне, которая в византийский период служила пунктом взимания платы, а затем маяком эпохи Османской империи. Наденьте наушники и воспользуйтесь аудиогидом, чтобы узнать историю и фольклор, связанные с этой башней, также известной как Башня Леандера. Узнайте, как ее восстанавливали на протяжении многих лет и связанные с ней легенды, такие как «Принцесса и змея», «Герой и Леандрос». Потратьте некоторое время на осмотр, чтобы полюбоваться красивой архитектурой и дизайном башни. Когда придет время уходить, вернитесь на лодку и переплывите Босфор. Важная информация:
• Паром отправляется каждые 30 минут. Возьмите с собой:
Наушники • Заряженный смартфон.
Время работы: 09:30 - 17:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на пароме туда и обратно из Каракея
- Входной билет в Девичью башню
- Свободное время для изучения
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Rıhtım Cd. No:5,Rıhtım Cd., 34425 Beyoğlu/İstanbul
Когда и как рано покупать?
Когда: Время работы: 09:30 - 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Паром отправляется каждые 30 минут
- Возьмите с собой:
- Наушники
- Заряженный смартфон
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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