Приходите в порт, садитесь на борт и переплывите Босфор к Девичьей башне, которая в византийский период служила пунктом взимания платы, а затем маяком эпохи Османской империи. Наденьте наушники и воспользуйтесь аудиогидом, чтобы узнать историю и фольклор, связанные с этой башней, также известной как Башня Леандера. Узнайте, как ее восстанавливали на протяжении многих лет и связанные с ней легенды, такие как «Принцесса и змея», «Герой и Леандрос». Потратьте некоторое время на осмотр, чтобы полюбоваться красивой архитектурой и дизайном башни. Когда придет время уходить, вернитесь на лодку и переплывите Босфор. Важная информация:

• Паром отправляется каждые 30 минут. Возьмите с собой:

Наушники • Заряженный смартфон.