Описание

Долмабахче, Кадыкёй и Босфор — нетипичные места величественного Стамбула, посетив которые, вы сможете ощутить атмосферу самобытного района местности, миновать необычайной красоты пролив и почувствовать себя частичкой бытия османских султанов. Что вас ожидает: Редчайшая история о Девичьей башне и уникальный обзор Босфора Восхитительный пейзаж откроет перед нами свою величественность и живописность города, демонстрируя фантастические туристические объекты и всё это благодаря пересечению Босфора. Азиатская часть города откроет нам символ Стамбула — Девичью башню, которая затерялась на маленьком островке внутри пролива, И это только начало! Уютный Кадыкёй Архаичный, вычурный, со своим характером, район Кадыкёй покорит ваше сердце! Всё начнется с рынка, который является колоритом Стамбула. Мы бросим взгляд на местную экзотическую еду, проведём личное «расследование» увлекательных кафешек и ресторанов, увидим красочные и броские витрины бутиков, которые явно придают оригинальности городу и не оставят равнодушными никого из посетителей города. Стоит заметить, что дома сопровождаются различными граффити, которые так же придают своего шарма местности. Район Султанахмет и панорама Мраморного моря вдохновит нас перед заключительной частью нашей занимательной прогулки! Внешний обзор потрясающего дворца Долмабахче Берег Босфора встретит нас величайшим дворцом Долмабахче, где мы сможем раствориться в необычайной исторической местности, погрузившись в быт османских султанов, осмотрите превосходную архитектуру от каменного кружева Ворот сокровищ до позолоты помпезного зала Церемоний и интерьеры. Более того, побудете следопытами и самостоятельно исследуете Долмабахче.