Европейская и Азиатская части Стамбула

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Приключение ждёт: мы наполнимся знаниями про легенды Девичьей башни, восхитимся чрезвычайной красотой дворца Долмабахче, получив эстетическое удовольствие от зрительного контакта с разнообразными антикварными улочками Кадыкея, не пропустив душистые и пряные запахи восточного базара!
Европейская и Азиатская части Стамбула
Европейская и Азиатская части Стамбула
Европейская и Азиатская части Стамбула
Европейская и Азиатская части Стамбула
Европейская и Азиатская части Стамбула
Европейская и Азиатская части Стамбула
Ближайшие даты:
29
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30
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Что вас ожидает:

  • Галатская башня
  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Мечеть Султан Ахмед
  • Девичья башня
  • Железнодорожный вокзал Хайдар паша

Описание

Долмабахче, Кадыкёй и Босфор — нетипичные места величественного Стамбула, посетив которые, вы сможете ощутить атмосферу самобытного района местности, миновать необычайной красоты пролив и почувствовать себя частичкой бытия османских султанов. Что вас ожидает: Редчайшая история о Девичьей башне и уникальный обзор Босфора Восхитительный пейзаж откроет перед нами свою величественность и живописность города, демонстрируя фантастические туристические объекты и всё это благодаря пересечению Босфора. Азиатская часть города откроет нам символ Стамбула — Девичью башню, которая затерялась на маленьком островке внутри пролива, И это только начало! Уютный Кадыкёй Архаичный, вычурный, со своим характером, район Кадыкёй покорит ваше сердце! Всё начнется с рынка, который является колоритом Стамбула. Мы бросим взгляд на местную экзотическую еду, проведём личное «расследование» увлекательных кафешек и ресторанов, увидим красочные и броские витрины бутиков, которые явно придают оригинальности городу и не оставят равнодушными никого из посетителей города. Стоит заметить, что дома сопровождаются различными граффити, которые так же придают своего шарма местности. Район Султанахмет и панорама Мраморного моря вдохновит нас перед заключительной частью нашей занимательной прогулки! Внешний обзор потрясающего дворца Долмабахче Берег Босфора встретит нас величайшим дворцом Долмабахче, где мы сможем раствориться в необычайной исторической местности, погрузившись в быт османских султанов, осмотрите превосходную архитектуру от каменного кружева Ворот сокровищ до позолоты помпезного зала Церемоний и интерьеры. Более того, побудете следопытами и самостоятельно исследуете Долмабахче.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Трансфер
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rüstem Paşa, Египетский базар, 34116 Fatih / İstanbu
Завершение: Rüstem Paşa, Египетский базар, 34116 Fatih / İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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