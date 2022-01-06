9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Только побывав в древнем Ускюдаре, вы ощутите единение с великим Босфором, наблюдая за кораблями и пленительными закатами. Я помогу вам почувствовать себя стамбульцами, расскажу о сюжетах времен Великолепного века и раскрою секреты значимых мест — мечети принцессы Михримах, роскошного дворца Долмабахче и мистической мечети Шемси-паша. А кульминацией станет романтичная и окутанная легендами Девичья башня, до которой мы доплывем на кораблике (по желанию).

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По Босфору в древний и прекрасный Ускюдар

Наша главная цель — загадочная Девичья башня. Но путь к ней тоже впечатлит вас: на катере «вапур» мы поплывем по Босфору к берегам азиатской части в Ускюдар и угостим вездесущих чаек ломтиком симита. По прибытии вы взглянете на must-see места древнего района:

Мечеть Михримах-султан , построенную по приказу любимой дочери султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу, почему этот архитектурный шедевр — поистине ода любви.

, построенную по приказу любимой дочери султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу, почему этот архитектурный шедевр — поистине ода любви. Первый и самый старый висячий мост через Босфор — он откроется вам с одного их самых удачных ракурсов для фантастических фотоснимков.

— он откроется вам с одного их самых удачных ракурсов для фантастических фотоснимков. Мечеть Шемси-паша — последнее творение великого османского архитектора Синана. Мы заглянем в ее уютный дворик, прогуливаясь по оживленной набережной, и я поделюсь легендами и фактами о том, почему птицы буквально избегают эту мечеть.

— последнее творение великого османского архитектора Синана. Мы заглянем в ее уютный дворик, прогуливаясь по оживленной набережной, и я поделюсь легендами и фактами о том, почему птицы буквально избегают эту мечеть. Дворец Долмабахче — самый большой и один из красивейших в Турции. Вы полюбуетесь его изящным барочным фасадом, протянувшимся в прямом смысле с «другого континента». И совсем как местные неспешно прогуляетесь по одной из самых живописных набережных Стамбула — Саланджак.

Вкусы Стамбула

Настоящее османское чаепитие будет ждать нас в скрытом от глаз месте, где жил великий архитектор Мимар Синан во время строительства мечети для красавицы Михримах. В декорациях до сих пор сохранился османский дух: подтверждение тому — каллиграфические рисунки знаменитых художников. Гурманы продегустируют кофе «мененгич» без кофеина, который готовится из высушенных ягод дикорастущего фисташкового дерева,или кофе из хурмы. Конечно, мы попробуем знаменитый османский щербет и самый нежный бисквитный десерт «трилече». Затем отправимся в одну из известный кондитерских 1864 года, где оценим традиционный турецкий десерт из куриной грудки. А ещё продегустируем уникальный шедевр европейского кондитера с мировым именем, сделанный специально для Турции. Вы будете удивлены!

Легенды и дух романтики Девичьей башни

Финальные 200 метров на кораблике — и вы окажетесь на маленьком скалистом островке у символа Стамбула. Девичья башня столкнулась со многими масштабными историческими событиями. Мы поговорим о них, но главное, о романтических легендах башни с картин Айвазовского — о влюблённых из древнегреческого мифа и о заточенной здесь красавице.

В результате за три часа вы узнаете главное о проливе Босфор, о дворце Долмабахче и Девичьей башне, продегустируете знаковые десерты города и получите все необходимые рекомендации по Стамбулу. А если мы встретимся вечером, то вы полюбуетесь незабываемым багровым закатом (надеюсь, нам повезет!).

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются за себя и за гида: билеты на вапур туда-обратно — 50 лир/чел. и на Девичью башню — 600 лир/чел. (посещение башни по вашему желанию, с воды вид на неё не менее замечательный), чай или кофе — 110-130 лир/чел., десерты — около 300 лир/чел.