9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
Только побывав в древнем Ускюдаре, вы ощутите единение с великим Босфором, наблюдая за кораблями и пленительными закатами.
Я помогу вам почувствовать себя стамбульцами, расскажу о сюжетах времен Великолепного века и раскрою секреты значимых мест — мечети принцессы Михримах, роскошного дворца Долмабахче и мистической мечети Шемси-паша.
А кульминацией станет романтичная и окутанная легендами Девичья башня, до которой мы доплывем на кораблике (по желанию).
Наша главная цель — загадочная Девичья башня. Но путь к ней тоже впечатлит вас: на катере «вапур» мы поплывем по Босфору к берегам азиатской части в Ускюдар и угостим вездесущих чаек ломтиком симита. По прибытии вы взглянете на must-see места древнего района:
Мечеть Михримах-султан, построенную по приказу любимой дочери султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу, почему этот архитектурный шедевр — поистине ода любви.
Первый и самый старый висячий мост через Босфор — он откроется вам с одного их самых удачных ракурсов для фантастических фотоснимков.
Мечеть Шемси-паша — последнее творение великого османского архитектора Синана. Мы заглянем в ее уютный дворик, прогуливаясь по оживленной набережной, и я поделюсь легендами и фактами о том, почему птицы буквально избегают эту мечеть.
Дворец Долмабахче — самый большой и один из красивейших в Турции. Вы полюбуетесь его изящным барочным фасадом, протянувшимся в прямом смысле с «другого континента». И совсем как местные неспешно прогуляетесь по одной из самых живописных набережных Стамбула — Саланджак.
Вкусы Стамбула
Настоящее османское чаепитие будет ждать нас в скрытом от глаз месте, где жил великий архитектор Мимар Синан во время строительства мечети для красавицы Михримах. В декорациях до сих пор сохранился османский дух: подтверждение тому — каллиграфические рисунки знаменитых художников. Гурманы продегустируют кофе «мененгич» без кофеина, который готовится из высушенных ягод дикорастущего фисташкового дерева,или кофе из хурмы. Конечно, мы попробуем знаменитый османский щербет и самый нежный бисквитный десерт «трилече». Затем отправимся в одну из известный кондитерских 1864 года, где оценим традиционный турецкий десерт из куриной грудки. А ещё продегустируем уникальный шедевр европейского кондитера с мировым именем, сделанный специально для Турции. Вы будете удивлены!
Легенды и дух романтики Девичьей башни
Финальные 200 метров на кораблике — и вы окажетесь на маленьком скалистом островке у символа Стамбула. Девичья башня столкнулась со многими масштабными историческими событиями. Мы поговорим о них, но главное, о романтических легендах башни с картин Айвазовского — о влюблённых из древнегреческого мифа и о заточенной здесь красавице.
В результате за три часа вы узнаете главное о проливе Босфор, о дворце Долмабахче и Девичьей башне, продегустируете знаковые десерты города и получите все необходимые рекомендации по Стамбулу. А если мы встретимся вечером, то вы полюбуетесь незабываемым багровым закатом (надеюсь, нам повезет!).
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются за себя и за гида: билеты на вапур туда-обратно — 50 лир/чел. и на Девичью башню — 600 лир/чел. (посещение башни по вашему желанию, с воды вид на неё не менее замечательный), чай или кофе — 110-130 лир/чел., десерты — около 300 лир/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Eminonu
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристи — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1597 туристов
Когда успел пожить в 5 странах, то наверняка знаешь, что именно необходимо в незнакомом городе, стране — это Друг, человек, который в максимально короткие сроки поможет вам почувствовать себя местным читать дальшеуменьшить
и с пользой провести свое путешествие. Я 10 лет живу в загадочном городе на берегу Босфора, который не перестает удивлять, восхищать и открывать себя с новых сторон изо дня в день. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях — он такой, каким его видят местные. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать — Стамбул. Вместе со мной каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда… в сердце!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Сказать «спасибо», это ничего не сказать. В загруженные новогодние праздники, я не могла найти свободного гида в Стамбуле. Писала многим, но кто отказывался, кто заламывал цену втрое от заявленной им читать дальшеуменьшить
же на сайте. Одна Кристи отозвалась на просьбу показать город. Первый вечер мы провели сами, блуждая в ужасе по шумным, тесным улицам, не понимая как нам добыть здесь ещё три дня. На второй день нас подхватила Кристи, и с первых мгновений общения с ней, начался наш стамбульский праздник! Как будто мы встретили старого, доброго друга. Это было, как танец. Как открытие! Она танцевала нас по городу, открывая его красоту, вкус и тайны. Это было волшебно! Она знает всё в этом городе! Любит этот город! Делиться и заражает своей любовью! И город платит ей тем же! Куда бы мы не зашли, ее везде знают и ей все рады! И рады ее гостям. Это была не экскурсия, это была дружеская, необычайно познавательная встреча. Кристи щедро поделилась своими знаниями, благодаря которым, мы незабываемо провели оставшиеся дни! Она была на связи до самого отъезда. Если, я опишу все места и впечатления, у меня выйдет не отзыв, а книга…. Советую всем. И благодарю сердечно!
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Е
Елена
Замечательный гид Кристина! Нам повезло, что она оказалась первым экскурсоводом, я бы даже сказала, проводником в удивительный мир Стамбула. Кристина показала нам свой Стамбул, что особенно ценно для русского человека. читать дальшеуменьшить
Мы получили не только красивейшую экскурсию по Босфору, но и массу рекомендаций где лучше поесть, где купить сладкое, что еще посмотреть, и куда и как съездить. Особенно благодарны Кристине за совет посетить Принцевы острова. Получили огромное удовольствие от путешествия туда.
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И
Ирина
Прекрасная девушка Кристина! Ответила быстро, предупредила о том, что будем часть путешествия ходить пешком (потому что я была с ребёнком), пошла на встречу и изменила место встречи. Это говорит о читать дальшеуменьшить
профессиональном и челевеческом отношении к другим людям-туристам. Прекрасно все рассказала и даже больше. Дала максимум нужной информации. Хочется сказать огромное спасибо за хорошую экскурсию-прогулку! Обязательно порекомендую как самого гида, так и экскурсию.
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Svetlana
Огромное спасибо Кристи за организованную нам с сыном экскурсию «Наедине с Босфором». Мы в жутком восторге. Кристи показала такие аутентичные и потрясающие места, которые турист прибывший впервые вряд ли найдет читать дальшеуменьшить
в путеводителях. Сыну подростку так же очень понравилась прогулка с гидом. Рекомендую начинать знакомство с городом вместе с Кристи, она поможет, все расскажет и подскажет туристу все важные и интересующие моменты!
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Маргарита
Даже люди, бывавшие в Стамбуле много раз и жившие там не пробовали тот вкуснейший османский кофе и десерты, которые пробовали мы. Это невероятные находки, красивейшие места и невероятно интересный простой разговор, спасибо от меня и дочери вам за экскурсию 🙏🏻
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Е
Екатерина
Кристина замнчательгый, заигтересованный гид и лчень приятнвй в общении человек - отзывчивый и внимательный. Рекомендую всем, кто любит приятные и познавательные прогулки.