9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным

Камилла
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Камилла – ваш гид
Только побывав в древнем Ускюдаре, вы ощутите единение с великим Босфором, наблюдая за кораблями и пленительными закатами.

Я помогу вам почувствовать себя стамбульцами, расскажу о сюжетах времен Великолепного века и раскрою секреты значимых мест — мечети принцессы Михримах, роскошного дворца Долмабахче и мистической мечети Шемси-паша.

А кульминацией станет романтичная и окутанная легендами Девичья башня, до которой мы доплывем на кораблике.
€125
113 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Eminonu
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У этой экскурсии9 отзывов
4.22
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором

Что вас ожидает

По Босфору в древний и прекрасный Ускюдар
Наша главная цель — загадочная Девичья башня. Но путь к ней тоже впечатлит вас: на катере «вапур» мы поплывем по Босфору к берегам азиатской части в Ускюдар и угостим вездесущих чаек ломтиком симита. По прибытии вы взглянете на must-see места древнего района:

  • Мечеть Михримах-султан, построенную по приказу любимой дочери султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу, почему этот архитектурный шедевр — поистине ода любви.
  • Первый и самый старый висячий мост через Босфор — он откроется вам с одного их самых удачных ракурсов для фантастических фотоснимков.
  • Мечеть Шемси-паша — последнее творение великого османского архитектора Синана. Мы заглянем в ее уютный дворик, прогуливаясь по оживленной набережной, и я поделюсь легендами и фактами о том, почему птицы буквально избегают эту мечеть.
  • Дворец Долмабахче — самый большой и один из красивейших в Турции. Вы полюбуетесь его изящным барочным фасадом, протянувшимся в прямом смысле с «другого континента». И совсем как местные неспешно прогуляетесь по одной из самых живописных набережных Стамбула — Саланджак.

Вкусы Стамбула
Настоящее османское чаепитие будет ждать нас в скрытом от глаз месте, где жил великий архитектор Мимар Синан во время строительства мечети для красавицы Михримах. В декорациях до сих пор сохранился османский дух: подтверждение тому — каллиграфические рисунки знаменитых художников. Гурманы продегустируют кофе «мененгич» без кофеина, который готовится из высушенных ягод дикорастущего фисташкового дерева! И, конечно, мы попробуем знаменитый османский щербет и самый нежный бисквитный десерт «трилече».

Легенды и дух романтики Девичьей башни
Финальные 200 метров на кораблике — и вы окажетесь на маленьком скалистом островке у символа Стамбула. Девичья башня столкнулась со многими масштабными историческими событиями. Мы поговорим о них, но главное, о романтических легендах башни с картин Айвазовского — о влюбленных из древнегреческого мифа и о заточенной здесь красавице. По вашему желанию я организую завтрак, обед, ужин или романтический аперитив в ресторане Девичьей башни.

В результате за три часа вы узнаете главное о проливе Босфор, о дворце Долмабахче и Девичьей башне, о местной еде и менталитете турков; получите все необходимые рекомендации по Стамбулу. А если мы встретимся вечером, то вы полюбуетесь незабываемым багровым закатом (надеюсь, нам повезет!).

Организационные детали

  • Билеты на вапур туда-обратно (6 лир с человека) и на Девичью башню (30 лир — взрослый билет, 15 лир — для школьников до 16 лет — включает и кораблик, и посещение) не входят в стоимость и оплачиваются дополнительно за себя и за гида.
  • Также отдельно оплачивается чай или кофе с десертом: 20 лир.
  • Организация похода в ресторан на Девичьей башне возможна только заранее (за 1-2 недели до даты экскурсии).
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором
Наедине с Босфором

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Eminonu.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Камилла
Камилла
В прошлом — жительница Милана и Петербурга, редактор модного издания, стилист, а по совместительству — отчаянная путешественница. Сегодня — жительница загадочного города на берегах Босфора, открывающая для себя его каждый день уже на протяжении 7 лет. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях, он такой, каким его видят местные. И я раскрою вам все его тайны и секреты. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать – Стамбул. Вместе со мной, каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда…в сердце!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Очень душевная, не стандартная по подбору достопримечательностей экскурсия.
Кристи большое спасибо.
21 сентября 2019
Даже люди, бывавшие в Стамбуле много раз и жившие там не пробовали тот вкуснейший османский кофе и десерты, которые пробовали мы. Это невероятные находки, красивейшие места и невероятно интересный простой разговор, спасибо от меня и дочери вам за экскурсию 🙏🏻
20 сентября 2019
Во- первых хочется сказать, что заявленное название и стоимость экскурсии абсолютно не соответствует содержанию.
Во- вторых Кристи не гид, а просто сопровождающий. У неё нет лицензии на осуществление данной деятельности.
Далее хочется отметить, что полученный материал был неконструктивный, непоследовательный и поверхностный, Кристи не смогла нас заинтересовать темой, частые паузы, молчание и вопросы «Что вам ещё рассказать?» или «Спросите что вам интересно?». Указанные достопримечательности были ОЧЕНЬ обзорно - информации не больше того, что в описании экскурсии на сайте. Кульминацией стало, что Кристи предложила рассчитаться с ней на лестнице за углом в Девичьей башне, чтоб никто не увидел. Но так как день выдался не из легких, мы не стали спорить и портить более и без того наполовину уже испорченный вечер и отпустили нашу сопровождающую без разбирательств.
Таким образом, никому не порекомендуем данную экскурсию и хочется оставить за собой право потребителя о денежной компенсации от Трипстера за полученную некачественную услугу с последующей жалобой в Роспотребнадзор.

P.S. Ужин в Девичьей башне был совсем неплох, блюда вкусные, порции приличные, персонал внимательный, атмосфера уютная, но это все уже никакого отношения не имеет к Кристи)))
27 июля 2019
Сама экскурсия нам понравилась.Но ожидали, что будем дольше кататься по Босфору.Кристине спасибо, дала много полезной информации.Ужин не советую, еда не вкусная и не стоит тех денег.
15 июля 2019
Замечательный гид Кристина! Нам повезло, что она оказалась первым экскурсоводом, я бы даже сказала, проводником в удивительный мир Стамбула. Кристина показала нам свой Стамбул, что особенно ценно для русского человека. Мы получили не только красивейшую экскурсию по Босфору, но и массу рекомендаций где лучше поесть, где купить сладкое, что еще посмотреть, и куда и как съездить. Особенно благодарны Кристине за совет посетить Принцевы острова. Получили огромное удовольствие от путешествия туда.
12 мая 2019
Кристи провела не только отличную экскурсию, которая была практически в наши первые минуты в Стамбуле, но и дополнительно дала много полезной информации.
28 апреля 2019
Кристина замнчательгый, заигтересованный гид и лчень приятнвй в общении человек - отзывчивый и внимательный. Рекомендую всем, кто любит приятные и познавательные прогулки.
31 марта 2019
Экскурсия содержательная, Кристина помогла нам с ориентироваться в Стамбуле , рассказала и показала интересные, исторические, вкусные , атмосферные места .Вместо тысячи слов - я рекомендую) спасибо Кристина
19 марта 2019
Прекрасная девушка Кристина! Ответила быстро, предупредила о том, что будем часть путешествия ходить пешком (потому что я была с ребёнком), пошла на встречу и изменила место встречи. Это говорит о профессиональном и челевеческом отношении к другим людям-туристам. Прекрасно все рассказала и даже больше. Дала максимум нужной информации. Хочется сказать огромное спасибо за хорошую экскурсию-прогулку! Обязательно порекомендую как самого гида, так и экскурсию.

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