Захватывающий Кадыкёй и аутентичный КузгунждукНаша экскурсия пройдёт на противоположном берегу Босфора, в Азиатской части Стамбула. Вы почувствуете настоящую атмосферу и харизму города, без суеты и толп туристов. Прогуляетесь по улицам одного из самых древних районов Стамбула — Халкедон, ныне современный район Кадыкёй. Мы пройдемся по его живописным и знаменитым улочкам. Вы также сможете сделать отличные фото в колоритном районе Кузгунждук, с небольшими разноцветными домиками, кафешками, кондитерскими и даже галереями.

Достопримечательности с удивительной историейСледующим пунктом будет холм Чамлыджа, со смотровой площадки которого открывается великолепный вид на Стамбул и его достопримечательности. Вы посмотрите на самую большую мечеть в Турции, а также Телебашню, которую видно практически из любой части Стамбула.

На обратном пути я познакомлю Вас с ещё одним символом города — Девичьей башней, поведаю вам её историю, тайны и легенды.