Перед Вами откроется необычная сторона Стамбула — его азиатская часть.
Вы прогуляетесь по старинным мощеным улочкам двух районов, Кадыкёй и Кузгунждук, сможете попробовать интересные блюда в местных кафе, а также исследуете историю примечательных архитектурных красот, открыв для себя тайну Девичьей башни и увидев самую большую мечеть в Турции.
Вы прогуляетесь по старинным мощеным улочкам двух районов, Кадыкёй и Кузгунждук, сможете попробовать интересные блюда в местных кафе, а также исследуете историю примечательных архитектурных красот, открыв для себя тайну Девичьей башни и увидев самую большую мечеть в Турции.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кадыкёй
- Кузгунждук
- Холм Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
- Телебашня
- Девичья Башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Захватывающий Кадыкёй и аутентичный КузгунждукНаша экскурсия пройдёт на противоположном берегу Босфора, в Азиатской части Стамбула. Вы почувствуете настоящую атмосферу и харизму города, без суеты и толп туристов. Прогуляетесь по улицам одного из самых древних районов Стамбула — Халкедон, ныне современный район Кадыкёй. Мы пройдемся по его живописным и знаменитым улочкам. Вы также сможете сделать отличные фото в колоритном районе Кузгунждук, с небольшими разноцветными домиками, кафешками, кондитерскими и даже галереями.
Достопримечательности с удивительной историейСледующим пунктом будет холм Чамлыджа, со смотровой площадки которого открывается великолепный вид на Стамбул и его достопримечательности. Вы посмотрите на самую большую мечеть в Турции, а также Телебашню, которую видно практически из любой части Стамбула.
На обратном пути я познакомлю Вас с ещё одним символом города — Девичьей башней, поведаю вам её историю, тайны и легенды.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Обед
- Место начала и завершения?
- Центральная площадь Кадыкёй
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, в любое времяЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами после бронирования билета
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Популярные места
Кадыкёй
Девичья башня
Азиатская часть
Холм Чамлыджа
Мечеть Чамлыджа
Религиозные
Азиатская часть Стамбула
Район Кузгунджук
Набережная
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