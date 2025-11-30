Мои заказы

Музей невинности – экскурсии в Стамбуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей невинности» в Стамбуле, цены от €90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дружеская прогулка по нетуристическому Стамбулу
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дружеская прогулка по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с местной жительницей, посетив скрытые от туристов уголки города и насладившись уникальными видами и вкусами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€206 за всё до 3 чел.
Богемный Стамбул
Пешая
3.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Богемный Стамбул
Вдохновиться роскошью старинных кварталов и свободной творческой атмосферой
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Пешая
3.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Погрузитесь в атмосферу старинного Стамбула с его уникальной архитектурой и культурой, вдали от шума и суеты мегаполиса
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 3 чел.
Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
Пешая
5 часов
137 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул без путеводителя: экспедиция
Погрузитесь в нетуристический Стамбул: от богемных кафе до уличного искусства и неспящих баров. Откройте для себя город с другой стороны
Начало: На площади Таксим
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€153 за всё до 2 чел.
Стамбул: за кулисами большого города
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул: за кулисами большого города
Посетить колоритные районы с размеренным ритмом, антикварными лавочками и неожиданной архитектурой
Начало: В районе Beyoğlu (Taksim или Tophane)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€170 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Прекрасная экскурсия. Очень насыщенная, много разной информации. У нас была экскурсовод Диля - очень приятная в общении, прекрасный рассказчик. Много рассказала про жизнь и обычаи местных. Показала такие места, которые сами бы не нашли. Рекомендую всем.
  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Экскурсию нам провела Баяна, милая приятная девушка. Хорошо владеет русским языком, показала нам все улочки европейской части, поделилась рекомендациями куда
    читать дальше

    пойти еще. Но мне не хватило информации и истории, хотелось больше узнать о городе. Это была больше прогулка по городу, чем экскурсия. Но прогулка приятная

  • К
    Константин
    18 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Были на экскурсии 29 сентября 2025 года.
    Экскурсия Богемный Стамбул с экскурсоводом Моной! На экскурсии были с внучкой 10 лет, ей
    читать дальше

    очень понравилось. И это главная оценка. Мона смогла заинтересовать своим рассказом и отношением к городу не только нас, но и ребёнка. Неспешная прогулка по старому городу с заходом в Отель Pere Palace Hotel на чашку чая и интересной информацией сделали экскурсию увлекательной. Узкие улочки, красивые дома, отличные виды… Стамбул великолепен. Мона открыла этот город с новой стороны и спасибо ей за это.

  • K
    Karina
    13 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Экскурсия с гидом Баяной оставила прекрасные впечатления! Это был не сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в атмосферу творчества и
    читать дальше

    свободы. Баяна — харизматичный рассказчица, которая с искренней любовью и глубоким знанием темы показала самые живые и колоритные уголки района, раскрыла их истории и судьбы. После прогулки осталось ощущение, что побывал в гостях у старого друга, который открыл тебе душу своего города. Однозначно рекомендую

  • И
    Ирина
    12 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Гуляли с экскурсоводом Баяной, очень приятная и легкая в общении девушка. Это была наша третья поездка в Стамбул, поэтому хотелось
    читать дальше

    посмотреть и узнать больше о городе за пределами районов Султанахмет и Таксим. Баяна показала нам еще неизвестный для нас Стамбул, рассказала про каждый из кварталов, много о том, как живут свою жизнь обычные жители города за пределами скоплений туристов. Ставлю 4 звезды, потому что местами не хватило исторической информации, но это твердая 4+, в целом прогулка оставила у нас очень приятные впечатления, так что экскурсию рекомендую!

    Гуляли с экскурсоводом Баяной, очень приятная и легкая в общении девушка. Это была наша третья поездкаГуляли с экскурсоводом Баяной, очень приятная и легкая в общении девушка. Это была наша третья поездкаГуляли с экскурсоводом Баяной, очень приятная и легкая в общении девушка. Это была наша третья поездкаГуляли с экскурсоводом Баяной, очень приятная и легкая в общении девушка. Это была наша третья поездкаГуляли с экскурсоводом Баяной, очень приятная и легкая в общении девушка. Это была наша третья поездка
  • Е
    Елена
    12 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Экскурсию провела очень приятная и дружелюбная девушка Баяна, как подруга, как старая добрая приятельница. Мы посмотрели с ней ооочень интересные
    читать дальше

    места и послушали их историю. Когда рассматриваешь такой прекрасный город под рассказы грамотного гида, впечатлений остается намного больше и хочется еще и еще раз возвращаться, чтобы узнать больше.
    Баяна, спасибо большое за проведенное время и за вкуснейшую рыбу в шаурме (эту локацию уже переслала нескольким своим знакомым, кто ее увидел в моих историях)!
    Моя 10-летняя дочь была вовлечена в экскурсию, о чем до сих пор вспоминает)))))

  • Г
    Галина
    9 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Великолепная прогулка по Стамбулу! Улочки, дома, архитектура, колорит, люди, запахи, коты, книги, кофе и шум великого города контрастов и вековой
    читать дальше

    истории. Такой Стамбул вы не увидите самостоятельно, только с гидом и только из местных. Менталитет, общество, нравы и привычки иногда интереснее чем архитектура и даты. Гид Диля подарила нам незабываемый день в Стамбуле полный открытий, откровений и восхищений как гидом так и городом.

    Великолепная прогулка по Стамбулу! Улочки, дома, архитектура, колорит, люди, запахи, коты, книги, кофе и шум великогоВеликолепная прогулка по Стамбулу! Улочки, дома, архитектура, колорит, люди, запахи, коты, книги, кофе и шум великогоВеликолепная прогулка по Стамбулу! Улочки, дома, архитектура, колорит, люди, запахи, коты, книги, кофе и шум великогоВеликолепная прогулка по Стамбулу! Улочки, дома, архитектура, колорит, люди, запахи, коты, книги, кофе и шум великогоВеликолепная прогулка по Стамбулу! Улочки, дома, архитектура, колорит, люди, запахи, коты, книги, кофе и шум великогоВеликолепная прогулка по Стамбулу! Улочки, дома, архитектура, колорит, люди, запахи, коты, книги, кофе и шум великого
  • С
    Светлана
    9 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Нашем гидом была Эсма, очень милая девушка, влюбленная в Стамбул. Стала нашим проводником по нетипичному, атмосферному Стамбулу, легко переключаясь между историей и личным опытом, 3,5 часа прогулки прошли легко и интересно. Спасибо!
    Нашем гидом была Эсма, очень милая девушка, влюбленная в Стамбул. Стала нашим проводником по нетипичному, атмосферномуНашем гидом была Эсма, очень милая девушка, влюбленная в Стамбул. Стала нашим проводником по нетипичному, атмосферномуНашем гидом была Эсма, очень милая девушка, влюбленная в Стамбул. Стала нашим проводником по нетипичному, атмосферномуНашем гидом была Эсма, очень милая девушка, влюбленная в Стамбул. Стала нашим проводником по нетипичному, атмосферномуНашем гидом была Эсма, очень милая девушка, влюбленная в Стамбул. Стала нашим проводником по нетипичному, атмосферномуНашем гидом была Эсма, очень милая девушка, влюбленная в Стамбул. Стала нашим проводником по нетипичному, атмосферному
  • Н
    Наталия
    5 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Понравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. Рекомендую.
    Понравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. РекомендуюПонравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. Рекомендую
  • А
    Александра
    3 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Спасибо очень милой девушке экскурсоводу по имени Баиана. Мы очень довольны! Все прошло замечательно!
  • Н
    Никита
    2 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Брали экскурсию, экскурсовод Баяна супер!
  • А
    Александр
    2 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Отлично погуляли почти 4ч. Нетипичный Стамбул, очень похожий на Европу. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Прекрасно провели время в компании очаровательной Дили. Хоть мы и много где были, Диля показала нам интересные места и рассказала
    читать дальше

    много занимательного. Приятная манера изложения, всегда готова к диалогу со своими туристами. Очень понравилось посещение знакового отеля Перра Палас. Выпили чаю, попробовали изысканные десерты, узнали его историю. Прогулялись по улочкам любимого района Джихангир. Экскурсия получилась прекрасная, обязательно посетите. Особенная благодарность экскурсоводу Диле.

  • А
    Анна
    1 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Невероятный день в Стамбуле мы провели с гидом Дилей! Как сказал 8 летний сын, вот это гид - и красивая,
    читать дальше

    и умная:)
    Экскурсия живая, интересная, ненапряжная, при этом запомнили много фактов из истории города, погрузились в атмосферу, попробовали местную кухню, много красивых фотографий! Впечатления волшебные. Очень рекомендую!

    Невероятный день в Стамбуле мы провели с гидом Дилей! Как сказал 8 летний сын, вот это гид - и красивая, и умная:)Невероятный день в Стамбуле мы провели с гидом Дилей! Как сказал 8 летний сын, вот это гид - и красивая, и умная:)Невероятный день в Стамбуле мы провели с гидом Дилей! Как сказал 8 летний сын, вот это гид - и красивая, и умная:)Невероятный день в Стамбуле мы провели с гидом Дилей! Как сказал 8 летний сын, вот это гид - и красивая, и умная:)Невероятный день в Стамбуле мы провели с гидом Дилей! Как сказал 8 летний сын, вот это гид - и красивая, и умная:)Невероятный день в Стамбуле мы провели с гидом Дилей! Как сказал 8 летний сын, вот это гид - и красивая, и умная:)
  • Е
    Екатерина
    1 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    У нас была гид Елена, все понравилось, очень интересно, благодарим!
  • Д
    Дмитрий
    1 ноября 2025
    Богемный Стамбул
    Спасибо за отличную прогулка по красивым улочкам Стамбула в дождливую погоду, Диля - отличный гид
  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Богемный Стамбул
    Нашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший баланс истории прошлого и современности.
    читать дальше

    Больше похоже на дружескую прогулку - не перегружено энциклопедическими справками при хорошем знании фактов и если нужно «глубже», то Елена, я уверен, сможет рассказать и с бОльшими деталями. И что я очень ценю - хорошая речь образованного, интеллигентного человека. Однозначно рекомендую!

    Нашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший балансНашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший балансНашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший балансНашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший балансНашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший балансНашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший балансНашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший баланс
  • Е
    Елена
    31 октября 2025
    Богемный Стамбул
    Нашу экскурсию проводила Диля! Эта великолепная девушка превзошла все наши ожидания: невероятно эрудированная, интереснейший рассказчик и знаток улиц города! Мы
    читать дальше

    всем настоятельно рекомендуем Дилю, хотелось слушать ее ещё и ещё! Экскурсия пролетела незаметно и мы узнали много интересных фактов и раскрыли для себя новые, незаметные закоулки города, удивляющие своей красотой! Диля, огромное спасибо!!!

  • А
    Агошков
    30 октября 2025
    Богемный Стамбул
    Великолепная прогулка по новому городу Стамбула с великолепной девушкой-гидом, которая показала разные неочевидные места
  • А
    Алексей
    28 октября 2025
    Богемный Стамбул
    Всё отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей невинности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дружеская прогулка по нетуристическому Стамбулу
  2. Богемный Стамбул
  3. Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
  4. Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
  5. Стамбул: за кулисами большого города
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Айя-София
  8. Сулеймание
  9. Босфорский мост
  10. Девичья башня
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Музей невинности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 206. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Стамбуле на 2025 год по теме «Музей невинности», 275 ⭐ отзывов, цены от €90. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль