Индивидуальная
до 3 чел.
Дружеская прогулка по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с местной жительницей, посетив скрытые от туристов уголки города и насладившись уникальными видами и вкусами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€206 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Богемный Стамбул
Вдохновиться роскошью старинных кварталов и свободной творческой атмосферой
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Погрузитесь в атмосферу старинного Стамбула с его уникальной архитектурой и культурой, вдали от шума и суеты мегаполиса
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул без путеводителя: экспедиция
Погрузитесь в нетуристический Стамбул: от богемных кафе до уличного искусства и неспящих баров. Откройте для себя город с другой стороны
Начало: На площади Таксим
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€153 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул: за кулисами большого города
Посетить колоритные районы с размеренным ритмом, антикварными лавочками и неожиданной архитектурой
Начало: В районе Beyoğlu (Taksim или Tophane)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Очень насыщенная, много разной информации. У нас была экскурсовод Диля - очень приятная в общении, прекрасный рассказчик. Много рассказала про жизнь и обычаи местных. Показала такие места, которые сами бы не нашли. Рекомендую всем.
- ИИрина23 ноября 2025Экскурсию нам провела Баяна, милая приятная девушка. Хорошо владеет русским языком, показала нам все улочки европейской части, поделилась рекомендациями куда
- ККонстантин18 ноября 2025Были на экскурсии 29 сентября 2025 года.
Экскурсия Богемный Стамбул с экскурсоводом Моной! На экскурсии были с внучкой 10 лет, ей
- KKarina13 ноября 2025Экскурсия с гидом Баяной оставила прекрасные впечатления! Это был не сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в атмосферу творчества и
- ИИрина12 ноября 2025Гуляли с экскурсоводом Баяной, очень приятная и легкая в общении девушка. Это была наша третья поездка в Стамбул, поэтому хотелось
- ЕЕлена12 ноября 2025Экскурсию провела очень приятная и дружелюбная девушка Баяна, как подруга, как старая добрая приятельница. Мы посмотрели с ней ооочень интересные
- ГГалина9 ноября 2025Великолепная прогулка по Стамбулу! Улочки, дома, архитектура, колорит, люди, запахи, коты, книги, кофе и шум великого города контрастов и вековой
- ССветлана9 ноября 2025Нашем гидом была Эсма, очень милая девушка, влюбленная в Стамбул. Стала нашим проводником по нетипичному, атмосферному Стамбулу, легко переключаясь между историей и личным опытом, 3,5 часа прогулки прошли легко и интересно. Спасибо!
- ННаталия5 ноября 2025Понравился подбор локаций. Диля очень легкая в общении. Походили, посмотрели достопримечательности, послушали очень интересные истории. Рекомендую.
- ААлександра3 ноября 2025Спасибо очень милой девушке экскурсоводу по имени Баиана. Мы очень довольны! Все прошло замечательно!
- ННикита2 ноября 2025Брали экскурсию, экскурсовод Баяна супер!
- ААлександр2 ноября 2025Отлично погуляли почти 4ч. Нетипичный Стамбул, очень похожий на Европу. Рекомендую
- ЮЮлия2 ноября 2025Прекрасно провели время в компании очаровательной Дили. Хоть мы и много где были, Диля показала нам интересные места и рассказала
- ААнна1 ноября 2025Невероятный день в Стамбуле мы провели с гидом Дилей! Как сказал 8 летний сын, вот это гид - и красивая,
- ЕЕкатерина1 ноября 2025У нас была гид Елена, все понравилось, очень интересно, благодарим!
- ДДмитрий1 ноября 2025Спасибо за отличную прогулка по красивым улочкам Стамбула в дождливую погоду, Диля - отличный гид
- ССергей31 октября 2025Нашим гидом была Елена. Я, жена и дочь 10ти лет в восторге - очень хороший баланс истории прошлого и современности.
- ЕЕлена31 октября 2025Нашу экскурсию проводила Диля! Эта великолепная девушка превзошла все наши ожидания: невероятно эрудированная, интереснейший рассказчик и знаток улиц города! Мы
- ААгошков30 октября 2025Великолепная прогулка по новому городу Стамбула с великолепной девушкой-гидом, которая показала разные неочевидные места
- ААлексей28 октября 2025Всё отлично!
