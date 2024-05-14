А Анастасия По волнам Босфора на частной яхте 2 часа Виды потрясающие. Что сказать Стамбул это красивый город,. Прогулка вдвоем что может быть лучше 👍👍👍Рекомендую.

D Dmitry По волнам Босфора на частной яхте 2 часа Вчера вечером решили прокатиться на а яхте. Быстро договорились, нас встретили. Все было отлично, веселый и вежливый персонал. Яхта большая, удобная. Всем все понравилось, рекомендую.

Б Бренева Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой Тут нет возможности подробно расписать эмоции и впечатления. Скажу кратко. Все очень достойно, приятно в общении и хороший сервис. Я рекомендую.

А Анна Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu Поездка получилась отличная, запомнится навсегда! Сделала сюрприз мужу на день рождения, он был в восторге! Нам все очень понравилось! Хасан-отличный фотограф и прекрасный человек!

Э Элина Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu читать дальше прогулки. Потрясающие виды на город с воды. Панорама великолепная. Разнообразие архитектуры - исторические здания, роскошные частные особняки. Красиво! 2 часа пролетели не заметно 😊 Хасан молодец 👍 Сделал красивые видео и фото. Профессионально 🫶 Все было легко и непринужденно. Только положительные воспоминания о прогулке. Команде большое спасибо 🙏 🌸🌸🌸 Будучи в Стамбуле очень хотели посетить морскую прогулку по проливу Босфор. Здорово, что остановили свой выбор именно на таком варианте

O Olga Морская прогулка по Босфору на роскошной яхте класса люкс 2 часа Прекрасный сервис и персонал на яхте, состояние яхты, закуски. Контакт с менеджером тоже очень комфортный. Спасибо! Будем заказывать еще.

О Ольга Аренда частной яхты в Стамбуле Обратилась к Али уже во второй раз, и опять все было на отличном уровне, погода была супер – нам повезло!!!! Если Стамбул то мы всегда однозначно с вами!!!!

Ю Юлия Аренда частной яхты в Стамбуле читать дальше проблем нашли локацию яхты, и с удовольствием выпили шампанского с фруктами на борту. Сбылась наша давняя мечта. Прогулка по Босфору была суперской! Нам очень понравилось с подружками на яхте. Очень внимательный был организатор Али и экипаж яхты был очень приветлив. Мы без

Д Дмитрий Аренда частной яхты в Стамбуле читать дальше хорошо, погода была ясная и мы любовались вечерним закатом на яхте. Меню тоже не разочаровало, мы выбрали рыбу. Было вкусно и очень красиво. В Стамбуле мы были много раз, я решил устроить жене романтический вечер. Решил организовать ужин на яхте. Все было очень