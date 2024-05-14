Прокат и аренда в Стамбуле

Найдено 8 экскурсий в категории «Прокат и аренда» в Стамбуле, цены от €229, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
260234 за всё до 8 чел.
Аренда частной яхты в Стамбуле
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Аренда частной яхты в Стамбуле
Начало: Район Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
500 за всё до 12 чел.
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Тур на индивидуальной яхте - услуга прогулки на личной арендованной яхте по Босфору с капитаном и обслуживающим персоналом»
Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
435 за всё до 10 чел.
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
«• аренда яхты, • услуги фотографа, • от 15 фото в обработке, • все удачные кадры на облачное хранилище, • чай, кофе, печенье, орешки, • пользование оборудованием»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Пейзажи Стамбула с борта яхты
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Пейзажи Стамбула с борта яхты
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем
Начало: Лобби вашего отеля
«Если вы цените комфорт, надежность, и бережете свое время - аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем - это самое оптимальное решение»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
На волнах Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 7 чел.
Аренда яхты в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Стамбуле
Начало: Стамбул
«Аренда яхты в Стамбуле — идеальный способ совместить познавательную экскурсию с приятным времяпрепровождением»
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
229 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
    Виды потрясающие. Что сказать Стамбул это красивый город,. Прогулка вдвоем что может быть лучше 👍👍👍Рекомендую.
  • D
    Dmitry
    7 января 2024
    По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
    Вчера вечером решили прокатиться на а яхте. Быстро договорились, нас встретили. Все было отлично, веселый и вежливый персонал. Яхта большая, удобная. Всем все понравилось, рекомендую.
  • Б
    Бренева
    14 августа 2023
    Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
    Тут нет возможности подробно расписать эмоции и впечатления. Скажу кратко. Все очень достойно, приятно в общении и хороший сервис. Я рекомендую.
  • А
    Анна
    13 августа 2023
    Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
    Поездка получилась отличная, запомнится навсегда! Сделала сюрприз мужу на день рождения, он был в восторге! Нам все очень понравилось! Хасан-отличный фотограф и прекрасный человек!
  • Э
    Элина
    30 июля 2023
    Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
    Будучи в Стамбуле очень хотели посетить морскую прогулку по проливу Босфор. Здорово, что остановили свой выбор именно на таком варианте
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    прогулки. Потрясающие виды на город с воды. Панорама великолепная. Разнообразие архитектуры - исторические здания, роскошные частные особняки. Красиво! 2 часа пролетели не заметно 😊 Хасан молодец 👍 Сделал красивые видео и фото. Профессионально 🫶 Все было легко и непринужденно. Только положительные воспоминания о прогулке. Команде большое спасибо 🙏 🌸🌸🌸

  • O
    Olga
    13 июля 2023
    Морская прогулка по Босфору на роскошной яхте класса люкс 2 часа
    Прекрасный сервис и персонал на яхте, состояние яхты, закуски. Контакт с менеджером тоже очень комфортный. Спасибо! Будем заказывать еще.
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    Аренда частной яхты в Стамбуле
    Обратилась к Али уже во второй раз, и опять все было на отличном уровне, погода была супер – нам повезло!!!! Если Стамбул то мы всегда однозначно с вами!!!!
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2023
    Аренда частной яхты в Стамбуле
    Нам очень понравилось с подружками на яхте. Очень внимательный был организатор Али и экипаж яхты был очень приветлив. Мы без
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    проблем нашли локацию яхты, и с удовольствием выпили шампанского с фруктами на борту. Сбылась наша давняя мечта. Прогулка по Босфору была суперской!

  • Д
    Дмитрий
    19 апреля 2023
    Аренда частной яхты в Стамбуле
    В Стамбуле мы были много раз, я решил устроить жене романтический вечер. Решил организовать ужин на яхте. Все было очень
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    хорошо, погода была ясная и мы любовались вечерним закатом на яхте. Меню тоже не разочаровало, мы выбрали рыбу. Было вкусно и очень красиво.

  • В
    Воякин
    11 марта 2023
    Аренда авто премиум-класса Mercedes Vito с водителем
    Первый раз взял машину на целый день, теперь буду брать постоянно, оказывается очень удобно

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Прокат и аренда»

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  1. По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
  2. Аренда частной яхты в Стамбуле
  3. Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
  4. Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
  5. Пейзажи Стамбула с борта яхты
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Прокат и аренда" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 229 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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