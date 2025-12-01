Мои заказы

Красота Стамбула: на яхте по Босфору

Окунуться в сказочную атмосферу и полюбоваться панорамами города с воды
За несколько часов вы увидите дворцы и мечети, живописные береговые линии, изящные мосты, виллы миллиардеров, знаменитостей и политиков, роскошные кварталы и трущобы — и не только! Насладитесь комфортом частной яхты и погрузитесь в историю, мифы и легенды великолепного Стамбула.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

С воды вы увидите

  • Крепость Румелихисар, возведённую в 1452 году
  • Мост Мехмета Фатиха, второй самый крупный в городе
  • Анатолийскую крепость 1393 года постройки
  • Виллу султана Абдул-Меджида в стиле османского барокко
  • Особняк великого визиря Махмуда Недим-паши
  • Дворец Адиле-султан, сестры султана Абдул-Меджида
  • Красные особняки 19 века, построенные для польских аристократов
  • Дворец Бейлербейи — летнюю резиденция османских султанов 19 века
  • Особняк президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
  • Мечеть Чамлыджа — одну из самых крупных в мире
  • Дворец Долмабахче — второй дворец османских султанов
  • Бывший дворец Чираган — ныне отель «Кемпински»
  • И не только!

Визуальное наслаждение дополнят исторические факты, истории и рассказы профессионального гида за чашечкой вкусного чая или кофе со сладостями.

Организационные детали

  • С вами будет профессиональный капитан, перед отплытием мы проведём инструктаж по безопасности. На борту есть все необходимые спасательные средства, а также душ, уборная, удобная каюта
  • Турецкий чай, кофе, сладости включены в стоимость
  • За дополнительную плату можно продлить прогулку, дополнить маршрут, организовать профессиональную фотосессию или торжество — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Бахтияр
Бахтияр — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 699 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Бахтияр, я бывший музыкант и певец. Говорю на четырёх языках. Несколько лет назад приехал в Стамбул погулять и остался здесь жить. С первого дня
читать дальше

любопытство подталкивало меня к детальному изучению города: его истории, традиций, политики, религии и культуры. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные и живописные места любимого города в увлекательном и неизбитом формате!

А
Андрей
1 дек 2025
Замечательный организатор! Всем советую взять экскурсию именно у него
Замечательный организатор! Всем советую взять экскурсию именно у него

