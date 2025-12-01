За несколько часов вы увидите дворцы и мечети, живописные береговые линии, изящные мосты, виллы миллиардеров, знаменитостей и политиков, роскошные кварталы и трущобы — и не только! Насладитесь комфортом частной яхты и погрузитесь в историю, мифы и легенды великолепного Стамбула.
Описание водной прогулки
С воды вы увидите
- Крепость Румелихисар, возведённую в 1452 году
- Мост Мехмета Фатиха, второй самый крупный в городе
- Анатолийскую крепость 1393 года постройки
- Виллу султана Абдул-Меджида в стиле османского барокко
- Особняк великого визиря Махмуда Недим-паши
- Дворец Адиле-султан, сестры султана Абдул-Меджида
- Красные особняки 19 века, построенные для польских аристократов
- Дворец Бейлербейи — летнюю резиденция османских султанов 19 века
- Особняк президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
- Мечеть Чамлыджа — одну из самых крупных в мире
- Дворец Долмабахче — второй дворец османских султанов
- Бывший дворец Чираган — ныне отель «Кемпински»
- И не только!
Визуальное наслаждение дополнят исторические факты, истории и рассказы профессионального гида за чашечкой вкусного чая или кофе со сладостями.
Организационные детали
- С вами будет профессиональный капитан, перед отплытием мы проведём инструктаж по безопасности. На борту есть все необходимые спасательные средства, а также душ, уборная, удобная каюта
- Турецкий чай, кофе, сладости включены в стоимость
- За дополнительную плату можно продлить прогулку, дополнить маршрут, организовать профессиональную фотосессию или торжество — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Бебек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтияр — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 699 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Бахтияр, я бывший музыкант и певец. Говорю на четырёх языках. Несколько лет назад приехал в Стамбул погулять и остался здесь жить. С первого дня
