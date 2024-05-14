1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
260€234 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Аренда частной яхты в Стамбуле
Начало: Район Эминёню
«В стоимость аренды яхты услуги гида не включены»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€500 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Тур на индивидуальной яхте - услуга прогулки на личной арендованной яхте по Босфору с капитаном и обслуживающим персоналом»
Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€435 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
«• аренда яхты, • услуги фотографа, • от 15 фото в обработке, • все удачные кадры на облачное хранилище, • чай, кофе, печенье, орешки, • пользование оборудованием»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пейзажи Стамбула с борта яхты
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Стамбуле
Начало: Стамбул
«Арендовав яхту в Стамбуле, Вы сможете ознакомиться с основными достопримечательностями города — роскошным дворцовым комплексом Топкапы, знаменитой Галатской башней, колоритным Египетским базаром»
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€229 за всё до 6 чел.
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 мая 2024Виды потрясающие. Что сказать Стамбул это красивый город,. Прогулка вдвоем что может быть лучше 👍👍👍Рекомендую.
- DDmitry7 января 2024Вчера вечером решили прокатиться на а яхте. Быстро договорились, нас встретили. Все было отлично, веселый и вежливый персонал. Яхта большая, удобная. Всем все понравилось, рекомендую.
- ББренева14 августа 2023Тут нет возможности подробно расписать эмоции и впечатления. Скажу кратко. Все очень достойно, приятно в общении и хороший сервис. Я рекомендую.
- ААнна13 августа 2023Поездка получилась отличная, запомнится навсегда! Сделала сюрприз мужу на день рождения, он был в восторге! Нам все очень понравилось! Хасан-отличный фотограф и прекрасный человек!
- ЭЭлина30 июля 2023Будучи в Стамбуле очень хотели посетить морскую прогулку по проливу Босфор. Здорово, что остановили свой выбор именно на таком варианте
- OOlga13 июля 2023Морская прогулка по Босфору на роскошной яхте класса люкс 2 часаПрекрасный сервис и персонал на яхте, состояние яхты, закуски. Контакт с менеджером тоже очень комфортный. Спасибо! Будем заказывать еще.
- ООльга9 мая 2023Обратилась к Али уже во второй раз, и опять все было на отличном уровне, погода была супер – нам повезло!!!! Если Стамбул то мы всегда однозначно с вами!!!!
- ЮЮлия1 мая 2023Нам очень понравилось с подружками на яхте. Очень внимательный был организатор Али и экипаж яхты был очень приветлив. Мы без
- ДДмитрий19 апреля 2023В Стамбуле мы были много раз, я решил устроить жене романтический вечер. Решил организовать ужин на яхте. Все было очень
- ННаталия8 января 2023Морская прогулка по Босфору на частной яхтеЗамечательная экскурсия и хорошая организация!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Аренда яхт»
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