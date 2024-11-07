Добро пожаловать в Стамбул, уважаемые гости! Мы с вами посетим исторические памятники и символы древнего города Стамбул! Увидим следы и узнаем исторические факты всех цивилизаций, живших когда-то в этом городе и на древней земле Анатолии. В первую очередь мы посетим площадь Султана Ахмеда (площадь Султанахме́т), где и расположены памятники. Откроем для себя немецкий фонтан, который кайзер Виллем второй подарил Султану Абдул Хамиду. Затем мы посетим Египетский обелиск, который был построен в честь первого мирового договора между древними Египтянами и Хетским царством. Здесь располагаются:

Змеиная колонна от храма Делфи из древней Греции.

Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация:.

Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация:.

• Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация: