Отправьтесь в увлекательное путешествие по истории Стамбула. Посетите знаковые памятники.
От Египетского обелиска, до величественной Голубой мечети, и узнайте о цивилизациях, сформировавших этот чудесный город.
От Египетского обелиска, до величественной Голубой мечети, и узнайте о цивилизациях, сформировавших этот чудесный город.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Стамбул, уважаемые гости! Мы с вами посетим исторические памятники и символы древнего города Стамбул! Увидим следы и узнаем исторические факты всех цивилизаций, живших когда-то в этом городе и на древней земле Анатолии. В первую очередь мы посетим площадь Султана Ахмеда (площадь Султанахме́т), где и расположены памятники. Откроем для себя немецкий фонтан, который кайзер Виллем второй подарил Султану Абдул Хамиду. Затем мы посетим Египетский обелиск, который был построен в честь первого мирового договора между древними Египтянами и Хетским царством. Здесь располагаются:
Змеиная колонна от храма Делфи из древней Греции.
Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация:.
Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация:.
• Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит пешком. На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви. Следите за прогнозом погоды.
- Захватите деньги на личные расходы: на еду, сувениры и подарки.
Ежедневно 09:30,15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|€35.70
|Детский (7-12 лет)
|€16.90
|Детский (до 6 лет)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь султан Ахмет
- Немецкий фонтан
- Египетский обелиск
- Змеиная колонна
- Императорский обелиск
- Голубая мечеть. По пятницам закрыто - осмотр снаружи
- Базар Араста
- Айя Софии снаружи
- По желанию: Музей мозаик - вход за доп. плату
- Взрослый - 10 евро
- Дети (до 7 лет) - бесплатно
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Музей мозаик:, Взрослый - 10 евро, Дети (до 7 лет) - бесплатно ", "Личные расходы", " Обед, еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: На площади Султан Ахмет в центре старого города
Завершение: На площади Султан Ахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:30,15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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