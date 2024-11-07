Cимволы Стамбула и Музей мозаик. Насыщенная прогулка

Cимволы Стамбула и Музей мозаик
Отправьтесь в увлекательное путешествие по истории Стамбула. Посетите знаковые памятники.

От Египетского обелиска, до величественной Голубой мечети, и узнайте о цивилизациях, сформировавших этот чудесный город.
Cимволы Стамбула и Музей мозаик. Насыщенная прогулка
Cимволы Стамбула и Музей мозаик. Насыщенная прогулка
Cимволы Стамбула и Музей мозаик. Насыщенная прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Стамбул, уважаемые гости! Мы с вами посетим исторические памятники и символы древнего города Стамбул! Увидим следы и узнаем исторические факты всех цивилизаций, живших когда-то в этом городе и на древней земле Анатолии. В первую очередь мы посетим площадь Султана Ахмеда (площадь Султанахме́т), где и расположены памятники. Откроем для себя немецкий фонтан, который кайзер Виллем второй подарил Султану Абдул Хамиду. Затем мы посетим Египетский обелиск, который был построен в честь первого мирового договора между древними Египтянами и Хетским царством. Здесь располагаются:
Змеиная колонна от храма Делфи из древней Греции.
Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация:.
Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация:.
• Обелиск Императора Константина от 12-ого века. Голуба́я мече́ть или Мече́ть Султанахме́т – один из памятников искусства Османской империи. Мы зайдем внутрь и насладимся красотой и архитектурой керамического искусства Османской империи. Посетим Мозаичный музей и Большой дворец Константинополя. На мозаиках изображены герои истории, мифов и легенд древних Греков. Важная информация:
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит пешком. На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви. Следите за прогнозом погоды.
  • Захватите деньги на личные расходы: на еду, сувениры и подарки.

Ежедневно 09:30,15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (13+)€35.70
Детский (7-12 лет)€16.90
Детский (до 6 лет)€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь султан Ахмет
  • Немецкий фонтан
  • Египетский обелиск
  • Змеиная колонна
  • Императорский обелиск
  • Голубая мечеть. По пятницам закрыто - осмотр снаружи
  • Базар Араста
  • Айя Софии снаружи
  • По желанию: Музей мозаик - вход за доп. плату
  • Взрослый - 10 евро
  • Дети (до 7 лет) - бесплатно
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Музей мозаик:, Взрослый - 10 евро, Дети (до 7 лет) - бесплатно ", "Личные расходы", " Обед, еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: На площади Султан Ахмет в центре старого города
Завершение: На площади Султан Ахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:30,15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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