17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Стамбул — первое знакомство

Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии

Олег
Задать вопрос
Олег – представитель гидов
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы.

Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
€125
100 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии17 отзывов
4.53
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство

Что вас ожидает

Символы Стамбула
Прогулка начнется в старинном районе Султанахмет. Я расскажу о великолепном Соборе Святой Софии и поясню, почему в Османский период некоторым работавшим над ней архитекторам отрубили кисти рук. А еще открою историю дворца султанов Топкапы и секреты знаменитой Голубой мечети, возведенной в далеком XVII веке.

Стамбул исторический и современный
Погружение в колоритный мир Стамбула продолжится в мечети Сулеймание. Вы насладитесь ее живописными садами, увидите гробницу Роксоланы, жены султана Сулеймана Великолепного, и услышите историю их любви. Далее отправитесь на улицу независимости Истикляль и на центральную площадь Таксим. Я помогу вам прочувствовать оживленный ритм этих мест и объясню, почему на главном монументе Стамбула изображены советские деятели.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы посещаем Голубую мечеть и мечеть Сулеймание (вход бесплатный), на остальные достопримечательности смотрим со стороны
  • Экскурсия пешая — лучше надеть удобную обувь
  • Мы можем сделать перерыв на турецкий кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • По желанию, во время экскурсии я могу пофотографировать вас на профессиональную камеру (без дополнительной платы). Снимки отправлю в течение 1-2 дней.
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство
Стамбул — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
Напишите мне

17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Экскурсию можно определить как разочарование. Гид по имени Алия выполнила функцию человека, который знала, куда идти по маршруту. Большую часть проведенных вместе 3 часов (заявлено было 4) она молчала, изредка называя, мимо какой достопримечательности проходим, долгие паузы мы восполняли своими рассказами о других путешествиях. По ходу движения показала, как пользоваться терминалом метро (в котором программа только на турецком), помогла приобрести чай в уличном кафе, сладости на рынке, сувениры-магниты, несколько раз сообщила, что в мечети не заходим из-за пятничного дня (посещения запрещены, думаем, что уместно было бы в объявлении сделать оговорку такого случая). У собора Святой Софии мужу сказала, что пора прощаться, так как отошедшая в этот момент жена устала (хоть через минуту мы поняли уловку, но для себя решили, что смысла продолжать молчаливую ходьбу нет, что так и сами можем). Вместо заявленных 14 км пешеходного маршрута прошли чуть более половины. Наша просьба указать в пешеходной зоне место, где останавливается такси, оказалась сложной, но Алия нашла выход, с помощью уличных торговцев выяснила направление движения, помогла дойти и объяснила стоявшему таксисту, куда нам ехать, при этом сама сообщила нам цену (такси было без счетчика). Таксист остановился примерно в 200 метрах от гостиницы, жестами показав, что не может подъехать к гостинице, а при расчете дважды подменил купюры лир, обсчитав в итоге на 1325 руб. Обман таксиста мы выявили в гостиничном номере.
На следующий день по счетчику и с возможностью расчета через терминал картой мы сами от гостиницы приехали к собору Святой Софии вдвое дешевле. Впредь брали такси от гостиницы, обращали внимание на надписи на окне автомобиля о возможности расчета банковской картой, выяснили, что пользование такси - удобная, прозрачная и экономически выгодная (если рассчитываться с рублевого счета) услуга.
Сопоставив события, мы усомнились в том, что прожившая в Стамбуле более 20 лет (как она сама сообщила) Алия не знает места остановок такси в основном туристическом месте города, не ведает порядка пользования ими, не представляет цен, не различает качества услуги перевозки. Если это все она знает, то к таксисту-мошеннику она привела нас целенаправленно. Если действительно не знает, то рекомендуем подобрать менее инфантильного и ленивого экскурсовода.
При это должна отметить, что Олег, человек, который представляет экскурсию на сайте, заранее вышел на связь, отвечал на все мои вопросы, чтобы легче было ориентироваться в Стамбуле.
Наверное, нам просто не повезло с гидом (((
29 февраля 2020
Экскурсия была проведена на. Высшем уровне.Алия очень интересно,со знанием дела,непринужденно провела нас по Стамбулу,ответила на все вопросы,научила как ориентироваться в городе,как пользоваться транспортом.Вобщем МОЛОДЕЦ,СПАСИБО,РЕКОМЕНДУЕМ .
25 февраля 2020
Обратилась в компанию Трипстер за индивидуальной экскурсией по старому городу. Экскурсия длилась 6 часов. Заинтересовала программа экскурсии и экскурсовод Олег, но к сожалению он был занят и нам предложили экскурсовода Селен. Почитав отзывы согласились на данного гида, так как отзывы были положительные. Сама Селен очень молодая и позитивная девушка. Мне показалась с нами была знакомая которая нам любезна согласилась показать город. Что не понравилось: очень мало исторических фактов, объекты часто проходили без рассказала, и только если мы задавали вопросы получали сухие ответы. Стамбул очень интересный город с многовековой историей, которую мы не услышали. На мой взгляд экскурсовод должен говорить и обращать внимание на все те мелочи что не возможно охватить взглядом. Походить по объектам и почитав Википедию можно самостоятельно и бесплатно. К сожалению не довольна экскурсией. Разочарованна. Уверенна что в Стамбул вернусь но точно данную компанию не по рекомендую как команду профессионалов((
22 февраля 2020
Олег показал нам город в первый день нашего приезда. Это очень помогло сориентироваться. И наши последующие перемещения были уже не вслепую. Рассказал нам ту базу, которая необходима для первого впечатления. Очень интеллигентный и юный. Но отлично ориентируется в истории Стамбула и по части кто кому султан и чем они (султаны) интересны и замечательны) Рассказал о традициях и образе жизни турков. Показал знаковые места и подсказал "лайфаки" - где поесть, где вкусный кофе. Помог приобрести транспортную карту и научил ею пользоваться. Легко откликался на наши вопросы и пожелания. Легко менял маршрут.
Для гида есть у Олега большое преимущество - он наполовину русский, наполовину турок. Значит, что он может договориться с местными и рассказать всё нам.
Нагулявшись с другими туристами был изрядно уставшим и сначала хотел отправить с нами на эксурсию другого гида. Но после наших охов смог подстроиться и всё-таки сам провел нам экскурсию прямо перед тем, как самому сесть в самолёт тем же вечером. За отзывчивость большое спасибо!
21 февраля 2020
Олег в первый день приезда взял нас под контроль, предложил помощь в решении любых вопросов, которые могут возникнуть во время пребывания в Стамбуле. В день экскурсии согласовали программу под наши пожелания. Услышали интересный рассказ об истории и сегодняшней жизни Стамбула. Помощь в выборе и покупке подарков и сувениров. Отличные фотографии на память об экскурсии. Мы в восторге и хотим вернуться, чтобы продолжить знакомство с этим прекрасным городом в компании отличного гида!
20 февраля 2020
Всем рекомендуем именно эту команду гидов. Нас знакомила с великолепным городом Алия. Приятная в общении, прекрасно преподносит материал. Экскурсия рассчитана на любой возраст. Кто любит пешие прогулки это для вас. Почувствовать колорит этой страны, города можно только пешим ходом. Алия рассказала про тонкости кухни, показала места где можно насладиться красивым видом на город на Босфор, где можно вкусно и недорого перекусить. Алия делала профессиональные снимки. У нас случился казус - удалили все фото, через некоторое время перезвонили нашему году и, о чудо, Алия повторила не обыкновенные виды нашей экскурсии. Обязательно воспользуйтесь услугами этой компании. И ещё, нам очень повезло с погодой. Всем хорошего отдыха и впечатлений от увиденного. В Стамбул надо ехать с открытым сердцем и назад вы получите троекратно!
19 февраля 2020
Экскурсию - первое знакомство по Стамбулу выбрали специально, чтобы прочувствовать дух этого города. И нам это удалось! На экскурсию мы отправились вдвоём с ребёнком 14 лет. У нас был замечательный гид Алия! Огромное ей спасибо за очень интересное и познавательное маленькое пешее путешествие! За это время мы узнали как про основные достопримечательности Стамбула, так и заглянули в такие места, куда обычный турист и не заходит. 4 часа пролетели незаметно. Посоветовала бы я эту экскурсию - конечно да! Если вы решите впервые посетить этот удивительный город, обязательно воспользуйтесь экскурсиеЙ. Помимо интересных исторических фактов, нам рассказали о многих полезных вещах таких как, где вкусно и недорого поесть, на чем добираться с одного места в другое и т.д. Рекомендую!
Юлия
19 февраля 2020
Здравствуйте. Заявлен был один гид а на встречу пришёл другой. Не знала гид хорошо дорогу, мы меняли маршрут заходя не туда и тратили время и силы. Знания тоже были сомнительные.
19 февраля 2020
Стамбул...огромный, многогранный, многоликий. Экскурсию проводил Шахбоз, очень эрудированный гид и просто прекрасный человек. Спасибо ему за чудесный день, за погружение в историю как Византии и Османской империи, так и современной Турции. Шахбоз построил замечательный маршрут (мы успели очароваться не только в европейской, но и азиатской частью Стамбула), прокатил на всех видах транспорта: паром, трамвай, подземный фуникулёр (да, да, есть и такое в Стамбуле), рассказал огромное количество исторических фактов и местных баек. Обязательно вернёмся в Стамбул!!!
18 февраля 2020
Все очень компактно и вполне достаточно
Ещё 7 отзывов

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
скидка25%
€100
75 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Прогуляться по лучшим гастро-точкам Стамбула, пробуя традиционные и необычные местные блюда
Хотите сделать свою встречу со Стамбулом не только интересной, но и невероятно вкусной? Во время нашего гастро-приключения вы откроете секреты местных сладостей, заглянете на Египетрский базар, оцените «тот самый» балык-экмек у Галатского моста. И, конечно, попробуете лучшую уличную еду в Стамбуле — от фаршированных мидий до булочек симит!

Обзорные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
73 отзыва
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
113 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!
125 за экскурсию
6 часов
32 отзыва
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище. Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.
Стамбул: all inclusiveСтамбул: all inclusiveСтамбул: all inclusive
скидка40%
€63
38 за человека
7 часов
22 отзыва
Дворец Топкапы, Галатская башня, мечеть Сулеймание и всё самое-самое на атмосферной прогулке
Эта экскурсия для тех, кто хочет с головой погрузиться в колорит Стамбула: побывать везде — от базаров и хипстерских кварталов до религиозных комплексов, услышать о ярких традициях страны от тех, кто их соблюдает с младенчества, прокатиться на красном трамвае-легенде, пообедать местной кухней на террасе с невероятным видом — и утонуть в самобытности и красках невероятного Стамбула!
Живой повседневный СтамбулЖивой повседневный СтамбулЖивой повседневный Стамбул
скидка30%
€177
124 за экскурсию
3.5 часа
83 отзыва
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Моя экскурсия — это не скучная лекция, а живое общение о жизни горожан. Вы узнаете самое главное об истории и памятниках Стамбула, прогуляетесь по многолюдной улице Истикляль, посмотрите на дворец Топкапы и мечети в Старом городе. Мы пройдемся по набережной Бейоглу, заглянем на ярмарку для местных и насладимся чашкой кофе или чая в уютном кафе с видом на Босфор. На этой прогулке вы увидите город глазами местного жителя и откроете для себя настоящий, нетуристический Стамбул.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи