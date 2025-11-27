17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Стамбулу предлагает погружение в историю и культуру города. Участники увидят такие знаковые места, как Собор Святой Софии, Голубая мечеть и дворец Топкапы. Путешествие включает посещение Гранд-базара и Египетского рынка, где можно ощутить дух восточной торговли. Тур также предлагает возможность насладиться видами на Босфор и узнать о жизни султанов. Гид расскажет интересные факты и легенды, что делает это путешествие незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Символы Стамбула

Я расскажу о великолепном Соборе Святой Софии и поясню, почему в Османский период некоторым работавшим над ним архитекторам отрубили кисти рук. А еще открою историю дворца султанов Топкапы и секреты знаменитой Голубой мечети, возведенной в далеком XVII веке. Также вы услышите легенды Девичьей башни и разберетесь, почему переименовали «Босфорский мост» в мост «Мученика 15 июля».

Стамбул исторический и современный

Вы познакомитесь с мечетью Сулеймана Великолепного, поразитесь видам на Босфор и узнаете, где захоронена возлюбленная султана Хюррем. А затем погрузитесь в османское время и атмосферу базаров и узнаете все секреты торговли.

Маршрут экскурсии

Собор Святой Софии

Голубая мечеть

Ипподром

Цистерна Базилика

Мечеть Сулеймание (можно зайти во внутрь, если не будет молитвы)

Гранд-базар

Египетский рынок

Дворец Топкапы (сады парка Гюльхане)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы будем использовать городской транспорт — оплачивается отдельно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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