17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Стамбулу предлагает погружение в историю и культуру города. Участники увидят такие знаковые места, как Собор Святой Софии, Голубая мечеть и дворец Топкапы.
Путешествие включает посещение Гранд-базара и Египетского рынка, где можно ощутить дух восточной торговли. Тур также предлагает возможность насладиться видами на Босфор и узнать о жизни султанов. Гид расскажет интересные факты и легенды, что делает это путешествие незабываемым
Путешествие включает посещение Гранд-базара и Египетского рынка, где можно ощутить дух восточной торговли. Тур также предлагает возможность насладиться видами на Босфор и узнать о жизни султанов. Гид расскажет интересные факты и легенды, что делает это путешествие незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические места
- 🏛 Погружение в культуру
- 🕌 Знаковые мечети
- 🛍 Восточные базары
- 📸 Возможность фото
- ☕ Перерыв на кофе
Что можно увидеть
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Цистерна Базилика
- Мечеть Сулеймание
- Гранд-базар
- Египетский рынок
- Дворец Топкапы
Описание экскурсии
Символы Стамбула
Я расскажу о великолепном Соборе Святой Софии и поясню, почему в Османский период некоторым работавшим над ним архитекторам отрубили кисти рук. А еще открою историю дворца султанов Топкапы и секреты знаменитой Голубой мечети, возведенной в далеком XVII веке. Также вы услышите легенды Девичьей башни и разберетесь, почему переименовали «Босфорский мост» в мост «Мученика 15 июля».
Стамбул исторический и современный
Вы познакомитесь с мечетью Сулеймана Великолепного, поразитесь видам на Босфор и узнаете, где захоронена возлюбленная султана Хюррем. А затем погрузитесь в османское время и атмосферу базаров и узнаете все секреты торговли.
Маршрут экскурсии
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Цистерна Базилика
- Мечеть Сулеймание (можно зайти во внутрь, если не будет молитвы)
- Гранд-базар
- Египетский рынок
- Дворец Топкапы (сады парка Гюльхане)
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Мы будем использовать городской транспорт — оплачивается отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции
- Мы можем сделать перерыв на турецкий кофе. Мы угостим вас им по желанию. Остальное оплачивается отдельно.
- По желанию, во время экскурсии я могу вас пофотографировать (без дополнительной платы)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1529 туристов
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень понравилась экскурсия, много увидела, интересные факты. Использовали общественный транспорт… много фотографий сделали.. всё супер, спасибо большое!! Одна бы побоялась гулять. .
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V
Отличный гид! Экскурсия была не только познавательной, но и очень интересной. Гид сумел вовлечь всех участников, рассказывал ясно, живо и с отличным чувством юмора. Было видно, что он прекрасно разбирается в своей работе и любит делиться знаниями. Ответил на все вопросы, уделил внимание каждому и создал очень приятную атмосферу. Искренне рекомендую!
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С
Проездом с семьёй в Стамбуле. Очень не хотелось терять день, учитывая то, что в городе первый раз. Именно поэтому была выбрана экскурсия с соответствующим названием. Было опасение, что дочке 9
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Добрый день. Олег провел нам замечательную прогулку по историческому центру Стамбула. Мы остались в восторге. Легко и непринужденно. Интересно и познавательно. Спасибо, Олег. Обязательно будем рекомендовать Вас друзьям.
+2
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В перерыве между рейсами решили выехать из аэропорта, чтобы увидеть город.
Олег помог разобраться, как купить проездной на метро, подсказал как добраться до места встречи.
Прогулка по центру города прошла отлично, несмотря на дождь, который то заканчивался, то начинался снова. Купили дождевики - и вперед. Даже дочь 18 лет, которая не фанат экскурсий, в конце прогулки не ныла. В общем - рекомендуем!
Олег помог разобраться, как купить проездной на метро, подсказал как добраться до места встречи.
Прогулка по центру города прошла отлично, несмотря на дождь, который то заканчивался, то начинался снова. Купили дождевики - и вперед. Даже дочь 18 лет, которая не фанат экскурсий, в конце прогулки не ныла. В общем - рекомендуем!
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Н
немного не хватило исторических данных. пропустили несколько объектов, но мы и не настаивали.
Олег
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за отзыв — я внимательно отношусь к обратной связи.
Экскурсия проходила в период Рамадана, когда на входы в мечети
Экскурсия проходила в период Рамадана, когда на входы в мечети
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