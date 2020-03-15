17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсию можно определить как разочарование. Гид по имени Алия выполнила функцию человека, который знала, куда идти по маршруту. Большую часть проведенных вместе 3 часов (заявлено было 4) она молчала, изредка называя, мимо какой достопримечательности проходим, долгие паузы мы восполняли своими рассказами о других путешествиях. По ходу движения показала, как пользоваться терминалом метро (в котором программа только на турецком), помогла приобрести чай в уличном кафе, сладости на рынке, сувениры-магниты, несколько раз сообщила, что в мечети не заходим из-за пятничного дня (посещения запрещены, думаем, что уместно было бы в объявлении сделать оговорку такого случая). У собора Святой Софии мужу сказала, что пора прощаться, так как отошедшая в этот момент жена устала (хоть через минуту мы поняли уловку, но для себя решили, что смысла продолжать молчаливую ходьбу нет, что так и сами можем). Вместо заявленных 14 км пешеходного маршрута прошли чуть более половины. Наша просьба указать в пешеходной зоне место, где останавливается такси, оказалась сложной, но Алия нашла выход, с помощью уличных торговцев выяснила направление движения, помогла дойти и объяснила стоявшему таксисту, куда нам ехать, при этом сама сообщила нам цену (такси было без счетчика). Таксист остановился примерно в 200 метрах от гостиницы, жестами показав, что не может подъехать к гостинице, а при расчете дважды подменил купюры лир, обсчитав в итоге на 1325 руб. Обман таксиста мы выявили в гостиничном номере.

На следующий день по счетчику и с возможностью расчета через терминал картой мы сами от гостиницы приехали к собору Святой Софии вдвое дешевле. Впредь брали такси от гостиницы, обращали внимание на надписи на окне автомобиля о возможности расчета банковской картой, выяснили, что пользование такси - удобная, прозрачная и экономически выгодная (если рассчитываться с рублевого счета) услуга.

Сопоставив события, мы усомнились в том, что прожившая в Стамбуле более 20 лет (как она сама сообщила) Алия не знает места остановок такси в основном туристическом месте города, не ведает порядка пользования ими, не представляет цен, не различает качества услуги перевозки. Если это все она знает, то к таксисту-мошеннику она привела нас целенаправленно. Если действительно не знает, то рекомендуем подобрать менее инфантильного и ленивого экскурсовода.

При это должна отметить, что Олег, человек, который представляет экскурсию на сайте, заранее вышел на связь, отвечал на все мои вопросы, чтобы легче было ориентироваться в Стамбуле.

Наверное, нам просто не повезло с гидом (((