Знакомство с городом начнём с вами с исторического центра, где сконцентрированы многие знаменитые достопримечательности, которые притягивают в бывший Константинополь людей со всего света.

Попадая в исторический центр города, с первого шага нас захватывает великолепие византийской и Османской архитектуры. В процессе нашей прогулки,у вас сложатся все пазлы на пути от Константинополя к Стамбулу.

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