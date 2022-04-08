Здравствуй, Стамбул

Знакомство с городом начнём с вами с исторического центра, где сконцентрированы многие знаменитые достопримечательности

Индивидуальная
Знакомство с городом начнём с вами с исторического центра, где сконцентрированы многие знаменитые достопримечательности, которые притягивают в бывший Константинополь людей со всего света. Попадая в исторический центр города, с первого шага нас захватывает великолепие византийской и Османской архитектуры.

В процессе нашей прогулки,у вас сложатся все пазлы на пути от Константинополя к Стамбулу.
Здравствуй, Стамбул
Здравствуй, Стамбул
Здравствуй, Стамбул
Здравствуй, Стамбул
Здравствуй, Стамбул
Здравствуй, Стамбул

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Айя София
  • Голубая мечеть
  • Усыпальница Султана Ахмеда
  • Хамам Хюррем Султан
  • Площадь ипподром (обелиски)
  • Византийские цистерны (посещение по желанию)
  • Площадь Чемберлиташ
  • Мечеть Нуросмание
  • Часть гранд базара
  • Караван сарай
  • Мечеть Сулеймание
  • Усыпальницы Султана Сулеймана и Роксоланы
Знакомство с городом начнём с вами с исторического центра, где сконцентрированы многие знаменитые достопримечательности, которые притягивают в бывший Константинополь людей со всего света.
Попадая в исторический центр города, с первого шага нас захватывает великолепие византийской и Османской архитектуры. В процессе нашей прогулки,у вас сложатся все пазлы на пути от Константинополя к Стамбулу.

Вас ожидает:

  • Собор Святой Айя Софии - памятник византийского зодчества;
  • Голубая мечеть - величайший образец османской архитектуры;
  • Ипподром - перед нами предстанут обелиски, удивительные по своему исполнению;
  • Цистерны - «подземное царство», которое сохранились со времён Византийской империи;
  • Прогуливаясь по улочкам Гранд базара, дорога приведёт нас к одному из холмов Стамбула, на котором величественно стоит напоминание о «Великолепном веке» - мечеть Сулеймание. Вы не только сможете насладиться великолепными видами, но и узнать историю, которую бережно хранят стены мечети великого Султана Сулеймана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в цистерны (по желанию) - 120 лир с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Собор Айя София (возле входа)
Завершение: Трамвайная остановка Лалели (Şaleli)
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 10.00 и 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится при условии предоплаты на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 10.00 и 15.00

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