Знакомство с городом начнём с вами с исторического центра, где сконцентрированы многие знаменитые достопримечательности
Знакомство с городом начнём с вами с исторического центра, где сконцентрированы многие знаменитые достопримечательности, которые притягивают в бывший Константинополь людей со всего света. Попадая в исторический центр города, с первого шага нас захватывает великолепие византийской и Османской архитектуры.
В процессе нашей прогулки,у вас сложатся все пазлы на пути от Константинополя к Стамбулу.
В процессе нашей прогулки,у вас сложатся все пазлы на пути от Константинополя к Стамбулу.
Что вас ожидает 🤩
- Собор Айя София
- Голубая мечеть
- Усыпальница Султана Ахмеда
- Хамам Хюррем Султан
- Площадь ипподром (обелиски)
- Византийские цистерны (посещение по желанию)
- Площадь Чемберлиташ
- Мечеть Нуросмание
- Часть гранд базара
- Караван сарай
- Мечеть Сулеймание
- Усыпальницы Султана Сулеймана и Роксоланы
Ольга — ваш гид в Стамбуле
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Знакомство с городом начнём с вами с исторического центра, где сконцентрированы многие знаменитые достопримечательности, которые притягивают в бывший Константинополь людей со всего света.
Попадая в исторический центр города, с первого шага нас захватывает великолепие византийской и Османской архитектуры. В процессе нашей прогулки,у вас сложатся все пазлы на пути от Константинополя к Стамбулу.
Вас ожидает:
- Собор Святой Айя Софии - памятник византийского зодчества;
- Голубая мечеть - величайший образец османской архитектуры;
- Ипподром - перед нами предстанут обелиски, удивительные по своему исполнению;
- Цистерны - «подземное царство», которое сохранились со времён Византийской империи;
- Прогуливаясь по улочкам Гранд базара, дорога приведёт нас к одному из холмов Стамбула, на котором величественно стоит напоминание о «Великолепном веке» - мечеть Сулеймание. Вы не только сможете насладиться великолепными видами, но и узнать историю, которую бережно хранят стены мечети великого Султана Сулеймана.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входной билет в цистерны (по желанию) - 120 лир с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Собор Айя София (возле входа)Завершение: Трамвайная остановка Лалели (Şaleli)
- Когда и сколько длится
- Когда: Каждый день в 10.00 и 15.00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проводится при условии предоплаты на сайте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день в 10.00 и 15.00
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