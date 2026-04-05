Добро пожаловать в город, хранящий наследие империй! Вы побываете в историческом сердце Стамбула и узнаете, какой путь прошла его главная святыня за 1500 лет. Услышите о византийских императорах и великих архитекторах, султане Сулеймане и Роксолане. Оцените виды на Босфор и Золотой Рог. А также посетите район Балат, где веками соседствуют турки, греки и евреи.

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Описание экскурсии

Площадь Султанахмет (~1,5 часа)

Начнём прогулку в сердце Византийской и Османской империй. Поговорим об истории, архитектуре, правителях, символизме памятников. Вы увидите:

площадь Ипподром

Немецкий фонтан

Египетский обелиск

Змеиную колонну

обелиск Константина

Голубую мечеть (мечеть Султанахмет)

собор Святой Софии (мечеть Айя-София)

хаммам Хюррем Султан

дворец Ибрагим-паши

Мечеть Сулеймание и окрестности (~1 час 45 минут)

Пройдём по старым улицам и площади Чемберлиташ. Обсудим османскую торговлю на Гранд-базаре и посетим мечеть Сулеймание. Я расскажу об архитекторе Синане, покажу мавзолеи султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем. Полюбуемся видами на Босфор и Золотой Рог, а на Египетском базаре вдохнём ароматы специй и сладостей.

Балат (~1,5–2 часа)

Завершим экскурсию в колоритном и многонациональном районе. Вы осмотрите разноцветные домики, Константинопольский патриархат, Болгарскую железную церковь, Красную школу и узнаете о живущих здесь народах.

Организационные детали