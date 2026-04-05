Добро пожаловать в город, хранящий наследие империй! Вы побываете в историческом сердце Стамбула и узнаете, какой путь прошла его главная святыня за 1500 лет. Услышите о византийских императорах и великих архитекторах, султане Сулеймане и Роксолане. Оцените виды на Босфор и Золотой Рог. А также посетите район Балат, где веками соседствуют турки, греки и евреи.
Описание экскурсии
Площадь Султанахмет (~1,5 часа)
Начнём прогулку в сердце Византийской и Османской империй. Поговорим об истории, архитектуре, правителях, символизме памятников. Вы увидите:
- площадь Ипподром
- Немецкий фонтан
- Египетский обелиск
- Змеиную колонну
- обелиск Константина
- Голубую мечеть (мечеть Султанахмет)
- собор Святой Софии (мечеть Айя-София)
- хаммам Хюррем Султан
- дворец Ибрагим-паши
Мечеть Сулеймание и окрестности (~1 час 45 минут)
Пройдём по старым улицам и площади Чемберлиташ. Обсудим османскую торговлю на Гранд-базаре и посетим мечеть Сулеймание. Я расскажу об архитекторе Синане, покажу мавзолеи султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем. Полюбуемся видами на Босфор и Золотой Рог, а на Египетском базаре вдохнём ароматы специй и сладостей.
Балат (~1,5–2 часа)
Завершим экскурсию в колоритном и многонациональном районе. Вы осмотрите разноцветные домики, Константинопольский патриархат, Болгарскую железную церковь, Красную школу и узнаете о живущих здесь народах.
Организационные детали
- Будем гулять в комфортном темпе, в Балат доедем на трамвае (около $1). Входные билеты не потребуются
- Можем сделать кофе-паузу и попробовать уличную еду — симиты, сладости, закуски (средний чек $10)
- Важно: Голубая мечеть закрыта до ~14:30 по пятницам, Гранд-базар не работает по воскресеньям, мавзолеи Сулеймана и Хюррем — по понедельникам
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 747 туристов
Я — лицензированный профессиональный гид и представитель команды гидов. По образованию — историк, окончил университет в 2004 году. Все наши гиды имеют официальную лицензию и большой опыт в сфере проведения экскурсий. Мы с командой будем рады познакомить вас с этим прекрасным городом и сделать ваше путешествие познавательным, комфортным и ярким.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Тургут произвёл очень приятное впечатление. Интересный комфортный маршрут, понятный рассказ, отвечал на все наши вопросы.
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