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Дайвинг в Стамбуле - у Принцевых островов (обед включён)

Первое погружение с инструктором или самостоятельный дайв, морская прогулка и отдых на борту
Мраморное море скрывает скалистые рифы, стайки рыб и мягкий свет, пробивающийся сквозь толщу воды. Это идеальное место для знакомства с подводным миром.

Новички совершат погружение под руководством инструктора, сертифицированные дайверы — самостоятельно. Сопровождающие в это время могут заняться сноркелингом, покупаться и отдохнуть на борту.
Дайвинг в Стамбуле - у Принцевых островов (обед включён)
Дайвинг в Стамбуле - у Принцевых островов (обед включён)
Дайвинг в Стамбуле - у Принцевых островов (обед включён)

Описание экскурсии

Инструктаж

Мы начнём путешествие от причала в Кючюкъялы. Перед выходом в море профессиональный инструктор расскажет о технике безопасности, познакомит со снаряжением и ответит на вопросы.

Морская прогулка и первое погружение

На пути к Принцевым островам вы увидите панорамы на азиатскую часть Стамбула. Первая остановка — одна из живописных бухт архипелага. Здесь новички совершат ознакомительное погружение под руководством инструктора (~25 мин), чтобы почувствовать невесомость и увидеть подводный мир. Сертифицированные дайверы выполнят самостоятельный дайв.

Отдых на дайв-боте и обед

Можно купаться, заниматься сноркелингом или просто загорать на палубе. На борту вас ждёт лёгкий перекус и питьевая вода.

Второе погружение и возвращение

Возможность ещё раз увидеть морские глубины или продолжить наслаждаться плаванием и видами с борта. После этого мы отправимся в обратный путь вдоль побережья.

Организационные детали

  • Идём на комфортабельном дайв-боте. На борту: места для отдыха, зона для подготовки к погружениям и всем необходимым оборудованием для дайвинга
  • Перед началом программы проводим подробный инструктаж. Дайвинг-центр имеет международную сертификацию PADI 5 Star IDC
  • В стоимость входит: морская прогулка, необходимое оборудование, погружение с инструктором, лёгкий обед и питьевая вода. Для сертифицированных дайверов — два погружения, баллоны и грузы. Для сопровождающих гостей доступна программа отдыха на яхте, купание и сноркелинг
  • За доплату организуем трансфер из отелей Стамбула до места отправления и обратно — подробности в переписке
  • В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
  • С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Сертифицированные дайверы€119
Сноркелинг и отдых на корабле (для сопровождающих)€89
Начинающие дайверы€109
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Малтепе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 229 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

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