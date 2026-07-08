Дайвинг в Стамбуле - у Принцевых островов (обед включён)
Первое погружение с инструктором или самостоятельный дайв, морская прогулка и отдых на борту
Мраморное море скрывает скалистые рифы, стайки рыб и мягкий свет, пробивающийся сквозь толщу воды. Это идеальное место для знакомства с подводным миром.
Новички совершат погружение под руководством инструктора, сертифицированные дайверы — самостоятельно. Сопровождающие в это время могут заняться сноркелингом, покупаться и отдохнуть на борту.
Описание экскурсии
Инструктаж
Мы начнём путешествие от причала в Кючюкъялы. Перед выходом в море профессиональный инструктор расскажет о технике безопасности, познакомит со снаряжением и ответит на вопросы.
Морская прогулка и первое погружение
На пути к Принцевым островам вы увидите панорамы на азиатскую часть Стамбула. Первая остановка — одна из живописных бухт архипелага. Здесь новички совершат ознакомительное погружение под руководством инструктора (~25 мин), чтобы почувствовать невесомость и увидеть подводный мир. Сертифицированные дайверы выполнят самостоятельный дайв.
Отдых на дайв-боте и обед
Можно купаться, заниматься сноркелингом или просто загорать на палубе. На борту вас ждёт лёгкий перекус и питьевая вода.
Второе погружение и возвращение
Возможность ещё раз увидеть морские глубины или продолжить наслаждаться плаванием и видами с борта. После этого мы отправимся в обратный путь вдоль побережья.
Организационные детали
Идём на комфортабельном дайв-боте. На борту: места для отдыха, зона для подготовки к погружениям и всем необходимым оборудованием для дайвинга
Перед началом программы проводим подробный инструктаж. Дайвинг-центр имеет международную сертификацию PADI 5 Star IDC
В стоимость входит: морская прогулка, необходимое оборудование, погружение с инструктором, лёгкий обед и питьевая вода. Для сертифицированных дайверов — два погружения, баллоны и грузы. Для сопровождающих гостей доступна программа отдыха на яхте, купание и сноркелинг
За доплату организуем трансфер из отелей Стамбула до места отправления и обратно — подробности в переписке
В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Сертифицированные дайверы
€119
Сноркелинг и отдых на корабле (для сопровождающих)
€89
Начинающие дайверы
€109
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Малтепе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 229 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру.
Для меня читать дальшеуменьшить
важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали.
Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу.
Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.
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