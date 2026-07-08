Мраморное море скрывает скалистые рифы, стайки рыб и мягкий свет, пробивающийся сквозь толщу воды. Это идеальное место для знакомства с подводным миром. Новички совершат погружение под руководством инструктора, сертифицированные дайверы — самостоятельно. Сопровождающие в это время могут заняться сноркелингом, покупаться и отдохнуть на борту.

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Описание экскурсии

Инструктаж

Мы начнём путешествие от причала в Кючюкъялы. Перед выходом в море профессиональный инструктор расскажет о технике безопасности, познакомит со снаряжением и ответит на вопросы.

Морская прогулка и первое погружение

На пути к Принцевым островам вы увидите панорамы на азиатскую часть Стамбула. Первая остановка — одна из живописных бухт архипелага. Здесь новички совершат ознакомительное погружение под руководством инструктора (~25 мин), чтобы почувствовать невесомость и увидеть подводный мир. Сертифицированные дайверы выполнят самостоятельный дайв.

Отдых на дайв-боте и обед

Можно купаться, заниматься сноркелингом или просто загорать на палубе. На борту вас ждёт лёгкий перекус и питьевая вода.

Второе погружение и возвращение

Возможность ещё раз увидеть морские глубины или продолжить наслаждаться плаванием и видами с борта. После этого мы отправимся в обратный путь вдоль побережья.

Организационные детали