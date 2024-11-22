Мы с вами посетим исторические памятники и символы древнего города Стамбула: Айя Софию и Голубую Мечеть за два часа. Увидим следы и факты всех цивилизаций, живших в этом городе и на древней земле Анатолии.

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Описание экскурсии

Символы Турции в Стамбуле

Стамбул — это город, который олицетворяет богатую историю и культуру Турции. Здесь находятся два главных символа страны: Айя София и Голубая мечеть. Эти архитектурные шедевры погружают нас в мир мифов и легенд, охватывающих древние римские, византийские и османские эпохи.

Айя София

Айя София — это не просто музей, а настоящая жемчужина архитектуры. За дополнительную плату вы сможете посетить этот великолепный храм, стоимость входного билета составляет 25 евро. Не упустите возможность увидеть его великолепие!

Голубая мечеть

Голубая мечеть, также известная как Султанахмет, является одной из самых известных мечетей в мире. Ее архитектура и интерьер поражают воображение и оставляют незабываемые впечатления.

Подготовка к экскурсии

Для комфортного посещения этих достопримечательностей важно учесть несколько рекомендаций:

Одевайтесь удобно и скромно. Женщинам рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и длинные платья, а также захватить платок.

Обувь должна быть удобной, так как вам предстоит много ходить.

Не забудьте проверить прогноз погоды в Стамбуле перед началом тура.

Дополнительная информация

Если группа состоит из более чем шести человек, вам будут предоставлены наушники для удобства восприятия информации. Также рекомендуется захватить немного денег на личные расходы, сувениры и подарки.

Лучше всего приобретать входные билеты в Айя Софию заранее, чтобы избежать очередей и максимально насладиться вашим визитом.