Два символа Стамбула за два часа: Айя София и Голубая Мечеть

Два символа Стамбула за два часа
Мы с вами посетим исторические памятники и символы древнего города Стамбула: Айя Софию и Голубую Мечеть за два часа. Увидим следы и факты всех цивилизаций, живших в этом городе и на древней земле Анатолии.
5
1 отзыв
Два символа Стамбула за два часа: Айя София и Голубая Мечеть
Два символа Стамбула за два часа: Айя София и Голубая Мечеть
Два символа Стамбула за два часа: Айя София и Голубая Мечеть
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 14:30

Описание экскурсии

Символы Турции в Стамбуле

Стамбул — это город, который олицетворяет богатую историю и культуру Турции. Здесь находятся два главных символа страны: Айя София и Голубая мечеть. Эти архитектурные шедевры погружают нас в мир мифов и легенд, охватывающих древние римские, византийские и османские эпохи.

Айя София

Айя София — это не просто музей, а настоящая жемчужина архитектуры. За дополнительную плату вы сможете посетить этот великолепный храм, стоимость входного билета составляет 25 евро. Не упустите возможность увидеть его великолепие!

Голубая мечеть

Голубая мечеть, также известная как Султанахмет, является одной из самых известных мечетей в мире. Ее архитектура и интерьер поражают воображение и оставляют незабываемые впечатления.

Подготовка к экскурсии

Для комфортного посещения этих достопримечательностей важно учесть несколько рекомендаций:

  • Одевайтесь удобно и скромно. Женщинам рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и длинные платья, а также захватить платок.
  • Обувь должна быть удобной, так как вам предстоит много ходить.
  • Не забудьте проверить прогноз погоды в Стамбуле перед началом тура.

Дополнительная информация

Если группа состоит из более чем шести человек, вам будут предоставлены наушники для удобства восприятия информации. Также рекомендуется захватить немного денег на личные расходы, сувениры и подарки.

Лучше всего приобретать входные билеты в Айя Софию заранее, чтобы избежать очередей и максимально насладиться вашим визитом.

Ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Айя София
  • Голубая Мечеть
Что включено
  • Услуги гида
  • Наушники (если участников более 6-ти человек)
Что не входит в цену
  • Входной билет в Айя София - €25
  • Личные расходы на еду и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи около входа а Айя Софию
Завершение: Около выхода из Айя Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • У женщин должна быть одежда с длинными рукавами, длинное платье/юбка и платок на голову с собой при посещении собора
  • Надевайте удобную обувь и внимательно смотрите прогноз погоды до начала тура
  • Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
  • Желательно купить входные билеты в Айя Софию заранее до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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22 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Nuri,потрясающая энергетика и экскурсия! Узнали много интересного, посмотрели все достопримечательности без очередей, получили ответы на все свои вопросы! Огромная благодарность Nuri за замечательный, познавательный день!

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