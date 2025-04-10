На борту попробуем знаменитый стамбульский йогурт, а после прогулки по уютному району, похожему на деревню, насладимся вкуснейшей рыбой, приготовленной на берегах Босфора в стамбульской деревушке!
Описание фото-прогулки
Прогулка для любителей моря и рыбы
Приглашаем вас на незабываемую прогулку, которая подарит вам уникальные впечатления! Мы встречаемся на причале Ускюдар и отправляемся в увлекательное путешествие по Босфору, наслаждаясь видами азиатской части Стамбула. Во время нашего плавания вы сможете увидеть:
- Виллы и дома, расположенные вдоль побережья;
- Мечети и дворцы, которые расскажут о богатой истории региона;
- Мосты и особняки, создающие неповторимый архитектурный ландшафт;
- Чайки, которые будут сопровождать нас на протяжении всего пути.
Вкусные традиции
Мы проплывем мимо одного из самых старых мест, где начали продавать йогурт с 1870 года. На пароме у вас будет возможность попробовать этот деликатес, посыпая его сахарной пудрой — это не только вкусно, но и очень атмосферно!
Исследование Стамбула
После того как мы отплывем от Мраморного моря, мы увидим все три Босфорских моста. У подножья третьего моста мы сделаем остановку и прогуляемся по очаровательному району Стамбула, который напоминает уютную деревеньку. Здесь вас ждет главный момент нашего путешествия — мы насладимся свежеприготовленной рыбой, кальмарами, мидиями и креветками!
Завершение дня
Какой морской день без плотного рыбного обеда? После этого мы будем возвращаться обратно, наслаждаясь горячим чаем и великолепными видами Босфора. В качестве приятного бонуса, на протяжении всей прогулки будет доступна мобильная фотосъемка, чтобы запечатлеть ваши яркие моменты.
Дополнительные удовольствия
По возвращению на Ускюдар, если вы захотите, я с радостью покажу вам места, где можно попробовать вкусный кофе и чизкейки, а также необычную библиотеку и музей султанов и султанш. Это будет отличное завершение насыщенного дня!
Каждый день в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичью башню
- С воды увидим:
- Босфор
- Дворец Бейлербейи
- Дворец Кючюксу
- Дворец Меджидие
- Старинная йогуртовая Канлыджа
- Мосты Босфорские
- Причалы
- Затем выходим на причале Anadolu kavağı и гуляем по рыбацкому району
- Посещаем старинные рыбные ресторанчики
Что включено
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Точную локацию встречи отправлю после бронирования
- Рекомендую взять с собой теплую одежду