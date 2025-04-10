Присоединяйтесь к увлекательной прогулке, где мы пересечём Босфор вдоль азиатского берега, любуясь виллами, мечетями и дворцами. На борту попробуем знаменитый стамбульский йогурт, а после прогулки по уютному району, похожему на деревню, насладимся вкуснейшей рыбой, приготовленной на берегах Босфора в стамбульской деревушке!

Описание фото-прогулки

Прогулка для любителей моря и рыбы

Приглашаем вас на незабываемую прогулку, которая подарит вам уникальные впечатления! Мы встречаемся на причале Ускюдар и отправляемся в увлекательное путешествие по Босфору, наслаждаясь видами азиатской части Стамбула. Во время нашего плавания вы сможете увидеть:

Виллы и дома, расположенные вдоль побережья;

Мечети и дворцы, которые расскажут о богатой истории региона;

Мосты и особняки, создающие неповторимый архитектурный ландшафт;

Чайки, которые будут сопровождать нас на протяжении всего пути.

Вкусные традиции

Мы проплывем мимо одного из самых старых мест, где начали продавать йогурт с 1870 года. На пароме у вас будет возможность попробовать этот деликатес, посыпая его сахарной пудрой — это не только вкусно, но и очень атмосферно!

Исследование Стамбула

После того как мы отплывем от Мраморного моря, мы увидим все три Босфорских моста. У подножья третьего моста мы сделаем остановку и прогуляемся по очаровательному району Стамбула, который напоминает уютную деревеньку. Здесь вас ждет главный момент нашего путешествия — мы насладимся свежеприготовленной рыбой, кальмарами, мидиями и креветками!

Завершение дня

Какой морской день без плотного рыбного обеда? После этого мы будем возвращаться обратно, наслаждаясь горячим чаем и великолепными видами Босфора. В качестве приятного бонуса, на протяжении всей прогулки будет доступна мобильная фотосъемка, чтобы запечатлеть ваши яркие моменты.

Дополнительные удовольствия

По возвращению на Ускюдар, если вы захотите, я с радостью покажу вам места, где можно попробовать вкусный кофе и чизкейки, а также необычную библиотеку и музей султанов и султанш. Это будет отличное завершение насыщенного дня!