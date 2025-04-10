Морское фотопутешествие по Босфору к берегам Черного моря

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке, где мы пересечём Босфор вдоль азиатского берега, любуясь виллами, мечетями и дворцами.

На борту попробуем знаменитый стамбульский йогурт, а после прогулки по уютному району, похожему на деревню, насладимся вкуснейшей рыбой, приготовленной на берегах Босфора в стамбульской деревушке!
Морское фотопутешествие по Босфору к берегам Черного моря
Морское фотопутешествие по Босфору к берегам Черного моря
Морское фотопутешествие по Босфору к берегам Черного моря
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00

Описание фото-прогулки

Прогулка для любителей моря и рыбы

Приглашаем вас на незабываемую прогулку, которая подарит вам уникальные впечатления! Мы встречаемся на причале Ускюдар и отправляемся в увлекательное путешествие по Босфору, наслаждаясь видами азиатской части Стамбула. Во время нашего плавания вы сможете увидеть:

  • Виллы и дома, расположенные вдоль побережья;
  • Мечети и дворцы, которые расскажут о богатой истории региона;
  • Мосты и особняки, создающие неповторимый архитектурный ландшафт;
  • Чайки, которые будут сопровождать нас на протяжении всего пути.

Вкусные традиции

Мы проплывем мимо одного из самых старых мест, где начали продавать йогурт с 1870 года. На пароме у вас будет возможность попробовать этот деликатес, посыпая его сахарной пудрой — это не только вкусно, но и очень атмосферно!

Исследование Стамбула

После того как мы отплывем от Мраморного моря, мы увидим все три Босфорских моста. У подножья третьего моста мы сделаем остановку и прогуляемся по очаровательному району Стамбула, который напоминает уютную деревеньку. Здесь вас ждет главный момент нашего путешествия — мы насладимся свежеприготовленной рыбой, кальмарами, мидиями и креветками!

Завершение дня

Какой морской день без плотного рыбного обеда? После этого мы будем возвращаться обратно, наслаждаясь горячим чаем и великолепными видами Босфора. В качестве приятного бонуса, на протяжении всей прогулки будет доступна мобильная фотосъемка, чтобы запечатлеть ваши яркие моменты.

Дополнительные удовольствия

По возвращению на Ускюдар, если вы захотите, я с радостью покажу вам места, где можно попробовать вкусный кофе и чизкейки, а также необычную библиотеку и музей султанов и султанш. Это будет отличное завершение насыщенного дня!

Каждый день в 11:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Девичью башню
  • С воды увидим:
  • Босфор
  • Дворец Бейлербейи
  • Дворец Кючюксу
  • Дворец Меджидие
  • Старинная йогуртовая Канлыджа
  • Мосты Босфорские
  • Причалы
  • Затем выходим на причале Anadolu kavağı и гуляем по рыбацкому району
  • Посещаем старинные рыбные ресторанчики
Что включено
  • Услуги фотографа
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Пристань Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Точную локацию встречи отправлю после бронирования
  • Рекомендую взять с собой теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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