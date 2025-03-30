Погрузитесь в историю Стамбула: начните в Султанахмете с его древними памятниками, пересеките Босфор и насладитесь современным ритмом азиатской части города. Завершите путешествие в европейском районе Каракёй, погуляв по Галата Порт. Ощутите культуру двух континентов в одном путешествии!
Описание экскурсииДавайте отправимся в увлекательное путешествие и познакомьтесь с богатым историческим наследием Стамбула. Мы начнём экскурсию в районе Султанахмет, где вы увидите главные памятники от Римского до Османского периода. Далее вас ждёт переправа через пролив Босфор в один из самых современных и оживлённых районов Азии. Прогуляйтесь по колоритным торговым рядам, чтобы почувствовать атмосферу настоящего восточного базара. Завершим путешествие уже снова в Европе, прогуливаясь по району Каракёй и Галата-Порт с его уникальной архитектурой и современной инфраструктурой. Эта экскурсия станет идеальным выбором для тех, кто хочет за короткое время ощутить дух Стамбула и насладиться его «двумя континентами». Важная информация: Минимальное количество людей для проведения экскурсии 5 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ипподром
- Мечеть Султан Ахмет (Голубая мечеть)
- Храм Св. Софии (снаружи)
- Дворец Топкапы (первый двор)
- Парк Гюльхане
- Египетский рынок
- Босфор
- Девичья Башня
- Район Кадыкёй
- Исторический продуктовый базар в Кадыкёйе
- Район Каракёй
- Галата Порт
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Проезд на пароме из Европы в Азию и обратно на пароме
Что не входит в цену
- Все личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обелиск Феодосия Sultanahmet, Binbirdirek, 34122 F
Завершение: Галата Порт Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No: 8 İç Kapı No: 102, 34433 Beyoğlu/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Минимальное количество людей для проведения экскурсии 5 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
30 мар 2025
Интересная экскурсия. Очень приятный гид, Тимур. Понравился индивидуальный подход к нашей группе. Прислушался к пожеланиям и некоторое время мы потратили на то, чтобы покормить чаек)
Увидели основные достопримечательности, прокатились по Босфору) Супер)
Увидели основные достопримечательности, прокатились по Босфору) Супер)
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование вечернего Стамбула
Путешествие по вечернему Стамбулу откроет перед вами его тайны. Прогулка по улицам и кварталам, знакомство с культурой и кухней - это незабываемо
Начало: Рядом с голубой мечетью, на площади ипподрома возл...
11 ноя в 15:00
13 ноя в 15:00
€190 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей - днём или в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
Завтра в 10:45
11 ноя в 09:15
€38 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни
Начало: В районе Эминеню
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
12 ноя в 13:00
€39 за человека