Стамбул для второго дня

Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Если вы уже посетили основные достопримечательности Стамбула, то самое время отправиться в путешествие по нетуристической части и познакомиться с другой стороной многогранного города: неспешно прогуляться вдоль Босфора, узнать, как живёт высшее общество, насладиться видами с крепости и почувствовать себя местным.
5
6 отзывов
Стамбул для второго дня
Стамбул для второго дня
Стамбул для второго дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Историческая крепость и медийный район

В крепости Румелихисар вы услышите, как началось падение Константинополя, и полюбуетесь видами. А в элитном районе Бебек прогуляетесь по одной из лучших набережных города, сосчитаете количество белоснежных яхт и понаблюдаете за неторопливой жизнью стамбульцев. Мы расскажем, за что район так любят местные «селебрити».

«Албанская деревня» и прогулка на пароме

Арнавуткёй (албанская деревня) — район с цветных домиками, в котором живут аристократы. Мы сядем на паром, чтобы рассмотреть «кружевные» виллы с воды. А когда сойдём с кораблика, заглянем в красивейшее место — мечеть Ортакёй и увидим первый мост, соединяющий Европу и Азию.

Турецкая кухня

В конце прогулки вы по желанию попробуете популярное блюдо — кумпир. Это запечённая целиком картошка, внутрь которой добавляют наполнители на ваш вкус. Вкусно? Очень!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет в крепость — 210 лир/чел., транспортные расходы на паром и метро — около 60 лир/чел., еда и напитки (кумпир — 300 лир/чел.)
  • Экскурсия подходит взрослым и детям с 10 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Левент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
7 июня 2024
Были на экскурсии у Аслана с мужем. Нам понравилась прогулка, интересные локации, не избитые места. Спасибо Аслану за содержательный рассказ и рекомендации к дальнейшим самостоятельным прогулкам
Д
7 июня 2024
Прогулка понравилась, интересно составленный маршрут. Рекомендую
П
5 июня 2024
Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу Босфора, узнать много интересного из жизни города и попробовать вкусный стрит-фуд - кумпир, то данная экскурсия- лучшее решение! Благодарим за этот чудесный день!
А
5 июня 2024
Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах.
Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
Vladislav
5 июня 2024
Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную
прогулку по городу, по таким местам
Стамбула, где мы еще никогда не были и как я и хотела, увидели его совсем в другом свете, современный, европейский, с шикарными видами. Большое спасибо за чудесную прогулку!
G
26 мая 2024
Отличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает об истории Стамбула. Водный паром отлично разбавляет пешие прогулки. Спасибо за экскурсию 🙏
Отличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает обОтличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает обОтличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает об

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