Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Если вы уже посетили основные достопримечательности Стамбула, то самое время отправиться в путешествие по нетуристической части и познакомиться с другой стороной многогранного города: неспешно прогуляться вдоль Босфора, узнать, как живёт высшее общество, насладиться видами с крепости и почувствовать себя местным.
В крепости Румелихисар вы услышите, как началось падение Константинополя, и полюбуетесь видами. А в элитном районе Бебек прогуляетесь по одной из лучших набережных города, сосчитаете количество белоснежных яхт и понаблюдаете за неторопливой жизнью стамбульцев. Мы расскажем, за что район так любят местные «селебрити».
«Албанская деревня» и прогулка на пароме
Арнавуткёй (албанская деревня) — район с цветных домиками, в котором живут аристократы. Мы сядем на паром, чтобы рассмотреть «кружевные» виллы с воды. А когда сойдём с кораблика, заглянем в красивейшее место — мечеть Ортакёй и увидим первый мост, соединяющий Европу и Азию.
Турецкая кухня
В конце прогулки вы по желанию попробуете популярное блюдо — кумпир. Это запечённая целиком картошка, внутрь которой добавляют наполнители на ваш вкус. Вкусно? Очень!
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в крепость — 210 лир/чел., транспортные расходы на паром и метро — около 60 лир/чел., еда и напитки (кумпир — 300 лир/чел.)
Экскурсия подходит взрослым и детям с 10 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aslan — ваша команда гидов в Стамбуле
Приветствую! Меня зовут Аслан.
Вместе с командой опытных гидов, я приглашаю вас в незабываемое путешествие по Стамбулу. Мы предлагаем нестандартные экскурсии с индивидуальным подходом и неторопливым темпом. Откроем секретные уголки города, читать дальше
известные только местным жителям. Посоветуем лучшие рестораны и кафе, где вы сможете попробовать традиционные турецкие блюда. С нами вы не только увидите Стамбул, но и полюбите его! До встречи в городе души!
Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу Босфора, узнать много интересного из жизни города и попробовать вкусный стрит-фуд - кумпир, то данная экскурсия- лучшее решение! Благодарим за этот чудесный день!
А
Алексей
5 июня 2024
Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
Vladislav
5 июня 2024
Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную прогулку по городу, по таким местам Стамбула, где мы еще никогда не были и как я и хотела, увидели его совсем в другом свете, современный, европейский, с шикарными видами. Большое спасибо за чудесную прогулку!
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Gleb
26 мая 2024
Отличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает об истории Стамбула. Водный паром отлично разбавляет пешие прогулки. Спасибо за экскурсию 🙏
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