Если вы уже посетили основные достопримечательности Стамбула, то самое время отправиться в путешествие по нетуристической части и познакомиться с другой стороной многогранного города: неспешно прогуляться вдоль Босфора, узнать, как живёт высшее общество, насладиться видами с крепости и почувствовать себя местным.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Историческая крепость и медийный район

В крепости Румелихисар вы услышите, как началось падение Константинополя, и полюбуетесь видами. А в элитном районе Бебек прогуляетесь по одной из лучших набережных города, сосчитаете количество белоснежных яхт и понаблюдаете за неторопливой жизнью стамбульцев. Мы расскажем, за что район так любят местные «селебрити».

«Албанская деревня» и прогулка на пароме

Арнавуткёй (албанская деревня) — район с цветных домиками, в котором живут аристократы. Мы сядем на паром, чтобы рассмотреть «кружевные» виллы с воды. А когда сойдём с кораблика, заглянем в красивейшее место — мечеть Ортакёй и увидим первый мост, соединяющий Европу и Азию.

Турецкая кухня

В конце прогулки вы по желанию попробуете популярное блюдо — кумпир. Это запечённая целиком картошка, внутрь которой добавляют наполнители на ваш вкус. Вкусно? Очень!

Организационные детали