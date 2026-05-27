Эта экскурсия поможет рассмотреть Стамбул с разных сторон. Вы побываете во дворце османских султанов, спуститесь в подземелье, увидите одну из главных мечетей и прикоснётесь к наследию Византии. Маршрут сочетает яркие символы турецкой столицы и истории, без которых невозможно понять этот город.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дворец Долмабахче (~2 часа)

Вы увидите парадные залы, узнаете о жизни султанов и создании дворца, а также посетите гарем — закрытый мир правящей династии.

Цистерна Бинбирдирек (30–40 мин)

Спуститесь в атмосферное подземелье с древними колоннами. Поймёте, как в Константинополе хранили воду и почему цистерны были жизненно важны для города.

Мечеть Сулеймание (40 мин)

Побываете в одной из самых красивых мечетей Стамбула с панорамным видом на Золотой Рог. Услышите о великом архитекторе Синане и о том, почему Сулеймание считают вершиной его творчества.

Малая Айя-София (30 мин)

Посетите один из старейших храмов города, где до сих пор ощущается атмосфера византийского Константинополя.

Вы узнаете:

как менялся Стамбул от Византии до Османской империи

чем отличалась жизнь султанов в Долмабахче

какие истории и легенды связаны с гаремом

как работала система подземных цистерн

почему имя архитектора Синана для Турции значит так же много, как имя Микеланджело для Италии

Организационные детали