Эта экскурсия поможет рассмотреть Стамбул с разных сторон.
Вы побываете во дворце османских султанов, спуститесь в подземелье, увидите одну из главных мечетей и прикоснётесь к наследию Византии.
Маршрут сочетает яркие символы турецкой столицы и истории, без которых невозможно понять этот город.
Описание экскурсии
Дворец Долмабахче (~2 часа)
Вы увидите парадные залы, узнаете о жизни султанов и создании дворца, а также посетите гарем — закрытый мир правящей династии.
Цистерна Бинбирдирек (30–40 мин)
Спуститесь в атмосферное подземелье с древними колоннами. Поймёте, как в Константинополе хранили воду и почему цистерны были жизненно важны для города.
Мечеть Сулеймание (40 мин)
Побываете в одной из самых красивых мечетей Стамбула с панорамным видом на Золотой Рог. Услышите о великом архитекторе Синане и о том, почему Сулеймание считают вершиной его творчества.
Малая Айя-София (30 мин)
Посетите один из старейших храмов города, где до сих пор ощущается атмосфера византийского Константинополя.
Вы узнаете:
- как менялся Стамбул от Византии до Османской империи
- чем отличалась жизнь султанов в Долмабахче
- какие истории и легенды связаны с гаремом
- как работала система подземных цистерн
- почему имя архитектора Синана для Турции значит так же много, как имя Микеланджело для Италии
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец Долмабахче — €50 за чел. Можем приобрести их для вас без очереди
- Возможны небольшие изменения маршрута в зависимости от ситуации на дорогах
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Самый популярный: всё включено + без очередей и с трансфером
|€142
|Детский билет (3–7 лет)
|€75
|Бесплатно (0–2 года)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центральных районах Стамбула (Султанахмет, Таксим, Шишли, Бешикташ и др.)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
