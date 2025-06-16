Со мной вы раскроете великолепие дворца Топкапы не только через исторические факты, но и через живые рассказы, анекдоты и любопытные детали.
Моя цель — не просто показать стены и залы, а передать дух времени: судьбоносные решения султанов, интриги гарема, секреты дворцовой кухни и удивительные стороны османского этикета.
Описание экскурсии
- Ворота императоров (Баб-и Хюмайюн) — начнём знакомство с дворцовым комплексом у величественных ворот, входа в мир османских султанов
- Первый двор (Алая площадь) — здесь я расскажу о прошлом дворца, его функциях и роли в жизни империи
- Второй двор — площадь с важными государственными учреждениями; мы пройдём через Ворота благословенного счастья и поговорим о великом визире, диване и церемониях
- Кухни дворца — поделюсь интересными фактами о питании султанов и обслуживающего персонала, покажу гигантские котлы и погружу в кулинарные секреты
- Третий двор — личная часть дворца; посетим зал аудиенций, библиотеку султана и реликвии
- *Гарем — вы услышите захватывающие истории о женщинах дворца, их роли и влиянии на власть
- Сады и вид на Босфор — завершим прогулку панорамой, которая когда-то вдохновляла султанов
Вы узнаете
- почему султаны ели с золотых ложек, но без вилок
- чему обучались женщины в гареме
- где именно султан принимал тайных гостей
- какова была система скрытых проходов в дворце
- и многое другое
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Топкапы (с посещением гарема) — 2400 лир
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:30, в пятницу в 09:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:30, в пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эргюн — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 6003 туристов
Меня зовут Эргюн, в переводе на русский мое имя означает «Мистер Утро». Я сам турок. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
н
наталья
16 июн 2025
Хотелось выразить особую благодарность "Мистеру Утро" - несмотря на то, что нас было только двое, гид провел 2,5 часа незабываемой экскурсии - все показал, рассказал, ответил на вопросы. Мы в полном восторге👍
Дата посещения: 14 июня 2025
Р
Роза
30 окт 2025
Были во дворце Топкапы 30 октября. Экскурсия очень информативная, программа насыщенная и интересная. Масса бытовых деталей жизни султанов и его окружения, о котором не знали и не догадывались.
Эргюн, вам отдельное спасибо! Ваши неформальные и интересные рассказы не дали скучать ни минуты. Спасибо Вам большое!))
О
Ольга
18 авг 2025
Сегодня были на экскурсии с гидом Эргюном во дворце Топкапы и соборе святой Ирины. Экскурсия была очень интересной, подробной и познавательной.
Л
Люция
21 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Отличный гид, лучший по моему опыту. Много интересной информации узнала. Успехов вам и много туристов!
