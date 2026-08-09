Эта зкскурсия для тех, кто приезжает в Стамбул на один день или на несколько часов. Мы встретим вас прямо в аэропорту на комфортабельном Mercedes Vito.
А затем мы вместе приедем в Старый город (бывший Константинополь), где расположены самые основные достопримечательности Стамбула.
А затем мы вместе приедем в Старый город (бывший Константинополь), где расположены самые основные достопримечательности Стамбула.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Св. София Этот памятник, сейчас используемый в качестве музея, сохранился с периода Византийского провление города и бесспорно является восьмым чудом света.
- Голубая Мечеть Заказчик строительства, молодой ревнитель ислама султан Ахмет, считается одной из самых красивых мечетей Стамбула. В декорациях интерьера использованы более 20 тыс. белых и голубых изразцов ручной работы. Благодаря этому она получила свое неофициальное туристичесткое название-Голубая мечеть.
- Дворец Топкапы Великолепный памятник архитектуры 15 века. До середине 19. века Топкапы является главной резиденцией Османского государства. Теперь это один из самых значительны комплексов и музеев мусульманского мира. Популярность этого музея достигла апогея после выхода на экраны турецкого сериала «Великолепный век» • Цистерна Базилика Единственное чего не хватало в Стамбуле в те времена, это источники питьевой воды. Ещё до установления Византийского правления, был замечен этот недостаток, были построены хранилища дождевой воды. Самый значительный из таких хранилищ это Еребатан Сарныджы (Цистерна Базилики).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Собор Св. Софии
- Цистерна Базилики
- Дворец Топкапы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Площадь Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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