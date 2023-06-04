Ежедневная прогулка по Стамбулу

Узнать и полюбить города за два часа

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Одной экскурсии мало, чтобы познакомиться с огромным и многогранным Стамбулом, но эта прогулка — ваш отличный первый шаг на этом пути! С нашими увлечёнными гидами вы осмотрите самый центр города: это площадь Ипподром, Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы. Откроете историю Византии и Османской империи. А заодно получите полезные советы для вашего изучения Стамбула.
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в сердце Стамбула

Хроники города, который помнит четыре мощнейших империи мира и величайшие памятники мировой архитектуры — в нашей программе за 2 часа! Вы пролистаете биографию Стамбула, услышите легенды и узнаете, как именно та или иная постройка служила правителям государства. Итак, маршрут такой:

1️⃣ Площадь Султанахмет (Ипподром) — традиционное место начала экскурсий в Стамбуле. Вы представите византийский ипподром на этом месте и узнаете, как проходили его раскопки, а ещё вспомните крестоносцев. На площади вы увидите Египетский обелиск (это древнейшая постройка в Стамбуле), Змеиную колонну (почему она является символом победы?) и обелиск Константина (в честь кого он построен на самом деле?).

2️⃣ Дворец Ибрагима-паши, где сегодня расположен Музей турецкого и исламского искусства. Мы расскажем о ключевых экспонатах, о тюремном прошлом дворца и о том, какой из грехов всё же погубил второго человека времён «великолепного века» Османской империи.

3️⃣ Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей. Вы разберётесь в непростой судьбе храма, откроете секреты его строительства и поймёте его уникальность.

4️⃣ Голубая мечеть: любуясь изящной постройкой, вы раскроете, к чему привели незнание языка и боязнь переспросить у султана его приказ, а также чем обернулось для государства строительство мечети с шестью минаретами.

5️⃣ Хаммам Хюррем Султан — творение великого Синана. Поговорим об этом архитекторе, жившем в 15-16 веках, и о легендарной Роксолане, возлюбленной султана Сулеймана I. Обсудим, какое значение в религии занимали хаммамы, чем отличались водные процедуры у бедняков и богачей.

6️⃣ Дворец Топкапы. Что означает его название? Как проходили аудиенции визирей у падишаха? А как протекала жизнь в гареме? Об этом и многом другом — на экскурсии.

Кроме того, вы узнаете, почему кошек в исламе считают священными животными и как с ними принято обходиться сейчас.

Стамбульские инструкции от жителя, влюблённого в город

Стамбул — из тех городов, где легко растеряться без знающего проводника, легко разочароваться, а не восхититься. Наш гид покажет вам Стамбул во всей красе и поможет почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какой стритфуд, традиционные блюда и сладости попробовать), музеи и другие места для самостоятельного ознакомления.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи).
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Стамбуле, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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