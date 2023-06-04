Узнать и полюбить города за два часа
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Что вас ожидает
Экскурсия в сердце Стамбула
Хроники города, который помнит четыре мощнейших империи мира и величайшие памятники мировой архитектуры — в нашей программе за 2 часа! Вы пролистаете биографию Стамбула, услышите легенды и узнаете, как именно та или иная постройка служила правителям государства. Итак, маршрут такой:
1️⃣ Площадь Султанахмет (Ипподром) — традиционное место начала экскурсий в Стамбуле. Вы представите византийский ипподром на этом месте и узнаете, как проходили его раскопки, а ещё вспомните крестоносцев. На площади вы увидите Египетский обелиск (это древнейшая постройка в Стамбуле), Змеиную колонну (почему она является символом победы?) и обелиск Константина (в честь кого он построен на самом деле?).
2️⃣ Дворец Ибрагима-паши, где сегодня расположен Музей турецкого и исламского искусства. Мы расскажем о ключевых экспонатах, о тюремном прошлом дворца и о том, какой из грехов всё же погубил второго человека времён «великолепного века» Османской империи.
3️⃣ Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей. Вы разберётесь в непростой судьбе храма, откроете секреты его строительства и поймёте его уникальность.
4️⃣ Голубая мечеть: любуясь изящной постройкой, вы раскроете, к чему привели незнание языка и боязнь переспросить у султана его приказ, а также чем обернулось для государства строительство мечети с шестью минаретами.
5️⃣ Хаммам Хюррем Султан — творение великого Синана. Поговорим об этом архитекторе, жившем в 15-16 веках, и о легендарной Роксолане, возлюбленной султана Сулеймана I. Обсудим, какое значение в религии занимали хаммамы, чем отличались водные процедуры у бедняков и богачей.
6️⃣ Дворец Топкапы. Что означает его название? Как проходили аудиенции визирей у падишаха? А как протекала жизнь в гареме? Об этом и многом другом — на экскурсии.
Кроме того, вы узнаете, почему кошек в исламе считают священными животными и как с ними принято обходиться сейчас.
Стамбульские инструкции от жителя, влюблённого в город
Стамбул — из тех городов, где легко растеряться без знающего проводника, легко разочароваться, а не восхититься. Наш гид покажет вам Стамбул во всей красе и поможет почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какой стритфуд, традиционные блюда и сладости попробовать), музеи и другие места для самостоятельного ознакомления.
Организационные детали
- Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи).
- Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Стамбуле, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.