5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Исторические достопримечательности
- 👣 Пешеходный маршрут
- 📸 Фотопаузы
- 📚 Увлекательные истории
- 🍽️ Советы по местным заведениям
Что можно увидеть
- Площадь Султанахмет
- Дворец Ибрагима-паши
- Айя-София
- Голубая мечеть
- Хаммам Хюррем Султан
- Дворец Топкапы
Описание экскурсии
Экскурсия в сердце Стамбула
Хроники города, который помнит четыре мощнейших империи мира, и величайшие памятники мировой архитектуры — в нашей программе за 2 часа! Вы пролистаете биографию Стамбула, услышите легенды и узнаете, как именно та или иная постройка служила правителям государства. Итак, маршрут такой:
1️⃣ Площадь Султанахмет (Ипподром) — традиционное место начала экскурсий в Стамбуле. Вы представите византийский ипподром на этом месте и узнаете, как проходили его раскопки, а ещё вспомните крестоносцев. На площади вы увидите Египетский обелиск (это древнейшая постройка в Стамбуле), Змеиную колонну (почему она является символом победы?) и обелиск Константина (в честь кого он построен на самом деле?).
2️⃣ Дворец Ибрагима-паши, где сегодня расположен Музей турецкого и исламского искусства. Мы расскажем о ключевых экспонатах, о тюремном прошлом дворца и о том, какой из грехов всё же погубил второго человека времён «великолепного века» Османской империи.
3️⃣ Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей. Вы разберётесь в непростой судьбе храма, откроете секреты его строительства и поймёте его уникальность.
4️⃣ Голубая мечеть: любуясь изящной постройкой, вы раскроете, к чему привели незнание языка и боязнь переспросить у султана его приказ, а также чем обернулось для государства строительство мечети с шестью минаретами.
5️⃣ Хаммам Хюррем Султан — творение великого Синана. Поговорим об этом архитекторе, жившем в 15-16 веках, и о легендарной Роксолане, возлюбленной султана Сулеймана I. Обсудим, какое значение в религии занимали хаммамы, чем отличались водные процедуры у бедняков и богачей.
6️⃣ Дворец Топкапы. Что означает его название? Как проходили аудиенции визирей у падишаха? А как протекала жизнь в гареме? Об этом и многом другом — на экскурсии.
Кроме того, вы узнаете, почему кошек в исламе считают священными животными и как с ними принято обходиться сейчас.
Стамбульские инструкции от жителя, влюблённого в город
Стамбул — из тех городов, где легко растеряться без знающего проводника, легко разочароваться, а не восхититься. Наш гид покажет вам Стамбул во всей красе и поможет почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какой стритфуд, традиционные блюда и сладости попробовать), музеи и другие места для самостоятельного ознакомления.
Организационные детали
- Место и время начала экскурсии едины для всех участников
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи).
- Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Стамбуле, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я
Были в городе Стамбул всего 1.5 дня но не пожалели, что нашли время для экскурсии.
С уважением,