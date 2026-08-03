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Свидание со Стамбулом каждый день

Прогулка по Стамбулу с увлечёнными гидами. Посетите площадь Ипподром, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы. Узнайте историю Византии и Османской империи
Одной экскурсии недостаточно, чтобы полностью познакомиться с огромным и многогранным Стамбулом, но наша прогулка - отличный первый шаг! Увлечённые гиды проведут вас по самым значимым местам города: площадь Ипподром, Айя-София,
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Голубая мечеть, дворец Топкапы.

Вы узнаете о Византии и Османской империи, а также получите полезные советы для дальнейшего изучения Стамбула. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками и фотопаузами. В конце вас ждёт сессия вопросов и ответов, где можно задать гиду любые вопросы

4.8
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Исторические достопримечательности
  • 👣 Пешеходный маршрут
  • 📸 Фотопаузы
  • 📚 Увлекательные истории
  • 🍽️ Советы по местным заведениям
Свидание со Стамбулом каждый день
Свидание со Стамбулом каждый день
Свидание со Стамбулом каждый день

Что можно увидеть

  • Площадь Султанахмет
  • Дворец Ибрагима-паши
  • Айя-София
  • Голубая мечеть
  • Хаммам Хюррем Султан
  • Дворец Топкапы

Описание экскурсии

Экскурсия в сердце Стамбула

Хроники города, который помнит четыре мощнейших империи мира, и величайшие памятники мировой архитектуры — в нашей программе за 2 часа! Вы пролистаете биографию Стамбула, услышите легенды и узнаете, как именно та или иная постройка служила правителям государства. Итак, маршрут такой:

1️⃣ Площадь Султанахмет (Ипподром) — традиционное место начала экскурсий в Стамбуле. Вы представите византийский ипподром на этом месте и узнаете, как проходили его раскопки, а ещё вспомните крестоносцев. На площади вы увидите Египетский обелиск (это древнейшая постройка в Стамбуле), Змеиную колонну (почему она является символом победы?) и обелиск Константина (в честь кого он построен на самом деле?).

2️⃣ Дворец Ибрагима-паши, где сегодня расположен Музей турецкого и исламского искусства. Мы расскажем о ключевых экспонатах, о тюремном прошлом дворца и о том, какой из грехов всё же погубил второго человека времён «великолепного века» Османской империи.

3️⃣ Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей. Вы разберётесь в непростой судьбе храма, откроете секреты его строительства и поймёте его уникальность.

4️⃣ Голубая мечеть: любуясь изящной постройкой, вы раскроете, к чему привели незнание языка и боязнь переспросить у султана его приказ, а также чем обернулось для государства строительство мечети с шестью минаретами.

5️⃣ Хаммам Хюррем Султан — творение великого Синана. Поговорим об этом архитекторе, жившем в 15-16 веках, и о легендарной Роксолане, возлюбленной султана Сулеймана I. Обсудим, какое значение в религии занимали хаммамы, чем отличались водные процедуры у бедняков и богачей.

6️⃣ Дворец Топкапы. Что означает его название? Как проходили аудиенции визирей у падишаха? А как протекала жизнь в гареме? Об этом и многом другом — на экскурсии.

Кроме того, вы узнаете, почему кошек в исламе считают священными животными и как с ними принято обходиться сейчас.

Стамбульские инструкции от жителя, влюблённого в город

Стамбул — из тех городов, где легко растеряться без знающего проводника, легко разочароваться, а не восхититься. Наш гид покажет вам Стамбул во всей красе и поможет почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какой стритфуд, традиционные блюда и сладости попробовать), музеи и другие места для самостоятельного ознакомления.

Организационные детали

  • Место и время начала экскурсии едины для всех участников
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи).
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Стамбуле, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€40
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 93694 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Замечательная, очень подробная экскурсия. Узнали много нового и интересного об истории местности. Гид Эмре прекрасно ориентируется в исторических эпохах, персонажах и хитросплетениях судеб. Посоветовал места для продолжения знакомства со Стамбулом.
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Е
Очень интересная экскурсия от прекрасной Натальи. Несмотря на дождь, 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Огромное спасибо, что помогли увидеть город с великолепной стороны в наш первый раз в Стамбуле.
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Анастасия
С огромным удовольствием делюсь опытом экскурсии с гидом Али. Так вышло, что я оказалась единственной дошедшей на экскурсию в дождливый день, и мне невероятно повезло: у меня была индивидуальная экскурсия.

Я
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шла абсолютно без ожиданий, а по итогу — познакомилась со старым городом и узнала историю достопримечательностей.

Али потрясающий рассказчик и собеседник. Он не просто рассказывает исторические факты, а делает это с юмором и вовлечением через вопросы, раскрывает интересные любопытные факты, обращая внимание на нюансы.

Я нечасто запоминаю что-то с экскурсий, но сегодня я заполнила достаточно много, осталась под впечатлением и с желанием погрузиться глубже в эти истории:)

Спасибо большое Али за такое потрясающее знакомство со Стамбулом, открытость, интересный диалог, ценные рекомендации и яркие эмоции! И за фотографии! Тысяча сердечек!

С огромным удовольствием делюсь опытом экскурсии с гидом Али. Так вышло, что я оказалась единственной дошедшей
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Марина
Гид очень интересно рассказывает и показывает достопримечательности, архитектуру и историю, отлично знает русский язык, рекомендую!!! Все понравилось!!!
Гид очень интересно рассказывает и показывает достопримечательности, архитектуру и историю, отлично знает русский язык, рекомендую!!! Все
Гид очень интересно рассказывает и показывает достопримечательности, архитектуру и историю, отлично знает русский язык, рекомендую!!! Все
Гид очень интересно рассказывает и показывает достопримечательности, архитектуру и историю, отлично знает русский язык, рекомендую!!! Все
Гид очень интересно рассказывает и показывает достопримечательности, архитектуру и историю, отлично знает русский язык, рекомендую!!! Все
Гид очень интересно рассказывает и показывает достопримечательности, архитектуру и историю, отлично знает русский язык, рекомендую!!! Все
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Вера
Очень понравилась экскурсия! Вышли за тайминг, но никто не торопил. Шли в спокойном темпе, экскурсовод Джумали рассказывал много интересных моментов, давал ценные рекомендации. Видно, что человек любит то, чем занимается:) благодарим за интересную экскурсию, за рекомендации мест, и за чудесный вечер в Стамбуле!
Очень понравилась экскурсия! Вышли за тайминг, но никто не торопил. Шли в спокойном темпе, экскурсовод Джумали
Очень понравилась экскурсия! Вышли за тайминг, но никто не торопил. Шли в спокойном темпе, экскурсовод Джумали
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Г
Добрый день, все прошло отлично. Экскурсию проводил гид с лицензией, группа небольшая. Весь материал структурирован, интересная подача. Единственное, было нелегко найти гида, так как никаких опозновательных знаков не было.
Были в городе Стамбул всего 1.5 дня но не пожалели, что нашли время для экскурсии.
С уважением,
Добрый день, все прошло отлично. Экскурсию проводил гид с лицензией, группа небольшая. Весь материал структурирован, интересная
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