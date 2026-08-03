Одной экскурсии недостаточно, чтобы полностью познакомиться с огромным и многогранным Стамбулом, но наша прогулка - отличный первый шаг! Увлечённые гиды проведут вас по самым значимым местам города: площадь Ипподром, Айя-София,

Голубая мечеть, дворец Топкапы. Вы узнаете о Византии и Османской империи, а также получите полезные советы для дальнейшего изучения Стамбула. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками и фотопаузами. В конце вас ждёт сессия вопросов и ответов, где можно задать гиду любые вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Экскурсия в сердце Стамбула

Хроники города, который помнит четыре мощнейших империи мира, и величайшие памятники мировой архитектуры — в нашей программе за 2 часа! Вы пролистаете биографию Стамбула, услышите легенды и узнаете, как именно та или иная постройка служила правителям государства. Итак, маршрут такой:

1️⃣ Площадь Султанахмет (Ипподром) — традиционное место начала экскурсий в Стамбуле. Вы представите византийский ипподром на этом месте и узнаете, как проходили его раскопки, а ещё вспомните крестоносцев. На площади вы увидите Египетский обелиск (это древнейшая постройка в Стамбуле), Змеиную колонну (почему она является символом победы?) и обелиск Константина (в честь кого он построен на самом деле?).

2️⃣ Дворец Ибрагима-паши, где сегодня расположен Музей турецкого и исламского искусства. Мы расскажем о ключевых экспонатах, о тюремном прошлом дворца и о том, какой из грехов всё же погубил второго человека времён «великолепного века» Османской империи.

3️⃣ Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей. Вы разберётесь в непростой судьбе храма, откроете секреты его строительства и поймёте его уникальность.

4️⃣ Голубая мечеть: любуясь изящной постройкой, вы раскроете, к чему привели незнание языка и боязнь переспросить у султана его приказ, а также чем обернулось для государства строительство мечети с шестью минаретами.

5️⃣ Хаммам Хюррем Султан — творение великого Синана. Поговорим об этом архитекторе, жившем в 15-16 веках, и о легендарной Роксолане, возлюбленной султана Сулеймана I. Обсудим, какое значение в религии занимали хаммамы, чем отличались водные процедуры у бедняков и богачей.

6️⃣ Дворец Топкапы. Что означает его название? Как проходили аудиенции визирей у падишаха? А как протекала жизнь в гареме? Об этом и многом другом — на экскурсии.

Кроме того, вы узнаете, почему кошек в исламе считают священными животными и как с ними принято обходиться сейчас.

Стамбульские инструкции от жителя, влюблённого в город

Стамбул — из тех городов, где легко растеряться без знающего проводника, легко разочароваться, а не восхититься. Наш гид покажет вам Стамбул во всей красе и поможет почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какой стритфуд, традиционные блюда и сладости попробовать), музеи и другие места для самостоятельного ознакомления.

Организационные детали