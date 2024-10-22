Приглашаю вас пройтись вдоль стен, защищавших город на протяжении тысячелетия.
Мы начнём экскурсию с Золотых ворот, построенных для триумфа императоров, а закончим воротами Топкапы, где разбил свой лагерь османский султан-завоеватель Мехмет II.
Вы посетите крепость Едикуле, узнаете, как с этим местом связан Лев Толстой, и полюбуетесь панорамой Мраморного моря.
Мы начнём экскурсию с Золотых ворот, построенных для триумфа императоров, а закончим воротами Топкапы, где разбил свой лагерь османский султан-завоеватель Мехмет II.
Вы посетите крепость Едикуле, узнаете, как с этим местом связан Лев Толстой, и полюбуетесь панорамой Мраморного моря.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
- Крепостные стены. Мы поднимемся на древние стены и зайдём в город через каждые ворота.
- Золотые ворота Константинополя. Вы узнаете о последнем триумфе, который они видели.
- Крепость Едикуле. Вы насладитесь панорамой Мраморного моря. И услышите, как крепость связана с семьёй Льва Толстого.
- Темницы Едикуле, где был заключён и убит Осман ll. Первый султан империи, убитый своими подчинёнными.
- Боевая булава янычар. Вы рассмотрите оружие и ядра весом в полтонны.
- Ворота Эдирнекапы, через которые в город въехал султан Мехмет II, завоеватель Константинополя.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается: входные билеты в крепость Едикуле — 250 лир, обед — по желанию.
- Протяжённость маршрута 5 км.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзал Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 52 туристов
Здравствуйте, я Жанна — лицензированный гид. Живу в Турции с 2010 года. На дружеской прогулке я покажу вам Стамбул во всей красе, постараюсь влюбить в него. Не буду штурмовать ваш мозг цифрами, как учитель-историк, но всё же без интересных историй вы не останетесь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
22 окт 2024
Все что в программе- увидели, все без напряга. Нам понравилось
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