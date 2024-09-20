Крепость Йедикуле – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Йедикуле» в Стамбуле, цены от €188. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Автомобильное путешествие по Стамбулу
На машине
52 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Стамбулу
Посетите обе части Стамбула, насладитесь видами с холмов, прокатитесь на пароме по Босфору и изучите архитектуру величественных мечетей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
На машине
На микроавтобусе
51 отзыв
6.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
640 за всё до 9 чел.
Феодосиевы стены Константинополя
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Феодосиевы стены Константинополя
Подняться на крепостные стены и зайти в город через разные ворота
Начало: У вокзал Сиркеджи
19 окт в 10:00
20 окт в 10:00
188 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    20 сентября 2024
    Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
    Маршрут прекрасно учитывает возможные пробки и пожелания группы, особенно в том, что касается количества пеших переходов между локациями. Гид просто прекрасен. Также помогли оформить трансфер от отеля до аэропорта.
  • Е
    Елена
    10 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Стамбулу
    Благодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближе.
    Благодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближеБлагодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближеБлагодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближеБлагодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближеБлагодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближеБлагодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближеБлагодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближе
  • Е
    Евгения
    7 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Стамбулу
    Экскурсовод Инга провела замечательную экскурсию по Стамбулу.
  • Р
    Роман
    3 сентября 2024
    Автомобильное путешествие по Стамбулу
    Отличный и отзывчивый гид: Инга. Хороший автомобиль(в отличии от душных Стамбульских такси). Прогулка на яхте по Босфору так же понравилась. Всем советую.
  • И
    Игорь
    4 октября 2023
    Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
    Экскурсия понравилась всей нашей компании - трём супружеским парам разных возрастов. За шесть часов, на удобном микроавтобусе, мы посетили несколько
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    самых известных смотровых площадок Стамбула и, без лишних энциклопедических сведений, с удовольствием послушали нашего экскурсовода Гульнар. Спасибо большое за приятно проведённый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Крепость Йедикуле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автомобильное путешествие по Стамбулу
  2. Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
  3. Феодосиевы стены Константинополя
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Крепость Йедикуле" можно забронировать 3 экскурсии от 188 до 640. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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