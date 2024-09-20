7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Стамбулу
Посетите обе части Стамбула, насладитесь видами с холмов, прокатитесь на пароме по Босфору и изучите архитектуру величественных мечетей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€640 за всё до 9 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Феодосиевы стены Константинополя
Подняться на крепостные стены и зайти в город через разные ворота
Начало: У вокзал Сиркеджи
19 окт в 10:00
20 окт в 10:00
€188 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон20 сентября 2024Маршрут прекрасно учитывает возможные пробки и пожелания группы, особенно в том, что касается количества пеших переходов между локациями. Гид просто прекрасен. Также помогли оформить трансфер от отеля до аэропорта.
- ЕЕлена10 сентября 2024Благодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближе.
- ЕЕвгения7 сентября 2024Экскурсовод Инга провела замечательную экскурсию по Стамбулу.
- РРоман3 сентября 2024Отличный и отзывчивый гид: Инга. Хороший автомобиль(в отличии от душных Стамбульских такси). Прогулка на яхте по Босфору так же понравилась. Всем советую.
- ИИгорь4 октября 2023Экскурсия понравилась всей нашей компании - трём супружеским парам разных возрастов. За шесть часов, на удобном микроавтобусе, мы посетили несколько
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Крепость Йедикуле»
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