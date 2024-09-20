А Антон Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком Маршрут прекрасно учитывает возможные пробки и пожелания группы, особенно в том, что касается количества пеших переходов между локациями. Гид просто прекрасен. Также помогли оформить трансфер от отеля до аэропорта.

Е Елена Автомобильное путешествие по Стамбулу Благодарим Ирину за интересную экскурсию: это было легко, познавательно и ярко. Стамбул прекрасен, хочется вернуться и узнать его еще ближе.

Е Евгения Автомобильное путешествие по Стамбулу Экскурсовод Инга провела замечательную экскурсию по Стамбулу.

Р Роман Автомобильное путешествие по Стамбулу Отличный и отзывчивый гид: Инга. Хороший автомобиль(в отличии от душных Стамбульских такси). Прогулка на яхте по Босфору так же понравилась. Всем советую.