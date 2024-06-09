Мы отправляемся гулять вдоль крепостных стен Теодосия II. Их возвели в 5 веке н. э. по последнему слову инженерной мысли.
Долгое время проход к стенам был закрыт, но сегодня они доступны! Мы рассмотрим семь башен и Золотые ворота, посетим Музей римских мозаик и вспомним историю города — от времён императора Константина Великого до эпохи Мехмета Завоевателя.
Долгое время проход к стенам был закрыт, но сегодня они доступны! Мы рассмотрим семь башен и Золотые ворота, посетим Музей римских мозаик и вспомним историю города — от времён императора Константина Великого до эпохи Мехмета Завоевателя.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Крепостные стены, возведённые по повелению императора Теодосия II. В своё время крепость выстояла под атаками варваров, арабов и крестоносцев, просуществовав до завоевания Константинополя турками в 1453 году.
Мы рассмотрим семь башен крепостных стен, увидим Золотые ворота Константинополя и полюбуемся панорамой Мраморного моря.
Церковь Святой Параскевы, которая считалась покровительницей ткачей, швейцаров и путешественников. В разных культурах её день празднуют в разное время и с различными обычаями — поговорим о местных.
Музей римских мозаик. Похожие музеи можно увидеть в Риме, Помпеях, Ватикане и в других местах с археологическими находками римской эпохи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: вход на башню — $3/чел., вход в Музей мозаик — $3/чел., проезд на трамвае — – $2/чел.
- При желании можем сделать перерыв на чай/кофе, которые оплачиваются вами самостоятельно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 121 туриста
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула. Мы — команда гидов, в совершенстве владеем русским и турецким языками. С радостью покажем вам любимый город и раскроем его богатую историю.Задать вопрос
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