Мы отправляемся гулять вдоль крепостных стен Теодосия II. Их возвели в 5 веке н. э. по последнему слову инженерной мысли. Долгое время проход к стенам был закрыт, но сегодня они доступны! Мы рассмотрим семь башен и Золотые ворота, посетим Музей римских мозаик и вспомним историю города — от времён императора Константина Великого до эпохи Мехмета Завоевателя.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепостные стены, возведённые по повелению императора Теодосия II. В своё время крепость выстояла под атаками варваров, арабов и крестоносцев, просуществовав до завоевания Константинополя турками в 1453 году.

Мы рассмотрим семь башен крепостных стен, увидим Золотые ворота Константинополя и полюбуемся панорамой Мраморного моря.

Церковь Святой Параскевы, которая считалась покровительницей ткачей, швейцаров и путешественников. В разных культурах её день празднуют в разное время и с различными обычаями — поговорим о местных.

Музей римских мозаик. Похожие музеи можно увидеть в Риме, Помпеях, Ватикане и в других местах с археологическими находками римской эпохи.

Организационные детали